面對疫情，可以採取的治理結構

國家面對疫情的治理與態度為民眾的第一道防線，適當的公衛策略與民眾的配合才能對抗疫情，從未來疫情的不確定性，分析台灣的現況，對疫情趨勢的觀察並給予現階段的建議。

疫情是會變化的。在不同的季節，配合不同的氣候與狀況，調整適當治理方式。現階段的台灣相對於國際情勢來的安全，但是這樣就足夠了嗎？

台大公衛學院詹長權教授自疫情以來，就往返政府和民間，運用自身專業，提出對疫情的建議和策略，本集詹教授將與主持人姮均共同剖析，大環境下疫情的現況和未來挑戰。

節目精彩片段

疫情改變了世界

人類面對疫情，必須與時俱進，適時調整作為，因為疫情改變了全世界，世界染病的數量在過去一年間呈指數型成長，我們也必須跳脫以往的線性思維，因此在社區或是醫院發生感染可能性的同時，我們更需理性看待。(0:54-3:54)

病毒進化是必然？

新冠病毒是 RNA 的病毒，而科學上 RNA 病毒就是會不斷變化，因此目前的變化是可以預期的，但目前我們可以藉由科學慢慢了解它。

以公衛的角度上，全世界的疫情仍向上攀升，當感染力與數量提升，突變的機會就大，因此變化是必然的。(4:16-5:27)

控制流行病的有效準則

疫情可說是「第三次世界大戰」，面對它有兩個方式，「防禦」：非藥物的介入（ NPI ）如邊境管制、社交距離、 戴口罩、勤洗手等，第二個是「攻擊」：發展疫苗、和病毒對抗。(5:41-7:09)

治理 v.s. 人權

我們必須在自由、健康之間取得平衡，透過科學去瞭解能夠妥協、能夠允許的界線，但是目前的疫情情勢以比過往來得嚴重，但是接踵而來的是疫苗的產生，也確定我們已經邁向下一個階段。(7:21-9:26)

疫苗成為抗疫武器，2021疫情挑戰

未來染疫和施打疫苗的人數，將會影響各國防疫政策的改變，以及人民生活上的調整，但我們必須考慮打完疫苗的時差，這也是下一個需要面對的挑戰。（10:00-13:19)

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

本節目由科技部人文司「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」贊助播出，由台大風險中心與關鍵評論網公共服務中心共同製作。

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跨域匯集人文與社會科學知識，以及培力社會各界記錄疫情當下經驗，開展學界與公眾的對話場域，建立回應社會危機的機制。