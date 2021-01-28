疫情催生「陰謀論」——逐漸從網路世界轉為對真實世界的危害

在經濟、生活各個面向因為COVID-19造成巨大改變，無科學根據的陰謀論也逐漸深度的影響整體社會。若陰謀論持續散播，是否會產生比疫情更不利的影響呢？預防陰謀論傳播最好的方式是教導大眾如何偵測陰謀論、辨識陰謀論，並學習如何保護自己。

當面臨到人類無法控制的事件時，陰謀論的聲音從不止息。疫情使人恐慌， COVID-19 的 0 號病人到底從哪裡來、起源是動物帶原還是人為？這些陰謀論從何而來，個人立場是否會影響相信的程度呢？

來自台灣大學政治學系的童涵浦副教授，本集將特別結合政治、經濟與心理學的跨領域研究，從社會科學角度為觀眾分析重大危機發生時，陰謀論的產生。

節目精彩片段

常見陰謀論解密

過往危機發生時，總會伴隨陰謀論出現，如氣候變遷議題、美國 911 事件等，而此次疫情下，國際間常見陰謀論有四種：(1:12-3:24)

新冠肺炎是科學家所製造的生化武器 新冠肺炎是意圖永久剝奪公民權利與建立威權政府的一項陰謀 新冠肺炎是利益團體為了圖利而設的騙局 新冠肺炎是為了掩蓋即將到來的全球經濟崩潰而創造的

陰謀論是一種假新聞嗎？

前陣子很熱門的假新聞議題，與陰謀論的概念上有一些差別，假新聞可以倚靠有公信力的機構查證真偽；而陰謀論表面上是合理的，但缺乏科學實證。現今眾多科學家仍在研究病毒中，眾多真相也還不明瞭，因此治理陰謀論遠比假新聞困難得多。(4:08-6:18)

陰謀論對現實生活有影響嗎？

陰謀論的影響層面不止於口頭上的話題，而是直接影響國家防疫表現和經濟層面，若有人相信陰謀論，則容易對防疫手段掉以輕心，降低採取防疫措施的配合度。

例如去年八月在柏林、倫敦都有大型抗議，這些人認為「封城」侵害一般個人的自由。(6:29-8:45)

供給/散佈：讓你相信陰謀論

既然陰謀論未有實證，為什麼會有人有意願相信呢？可從供給面與需求面來說明。供給面意指本身的內容是否合理、是否被人相信。再來為傳播階段，散佈消息的人是誰，是否為熟識親友或是具有公信力的人物。

再者為需求面，人們在無助時希望藉由一個說法讓自己安心，因此陰謀論會給人一個解釋，令人認為這是一個利益的驅動行為。特別在危機時刻，或是個人心理層面上比較脆弱、社經條件不是那麼好時，就會傾向相信陰謀論。(9:00-11:45)

更新最新資訊Ｘ政府治理透明化

民眾面對陰謀論，首先必須盡量讓自己能更新最新資訊；而政府端必須將治理政策透明化，讓人民在相對安心的狀態下，也會使疫情防治更有效，並減緩陰謀論的散佈。 (11:57-14:10)

由台大風險中心製作的《那些疫情改變的事》，本次分別從新常態、公共衛生、人文宗教、經濟發展、社會衝擊、環境改善，等六大方向著手探討，新冠肺炎帶來的影響和未來建議。

本節目由科技部人文司「新冠肺炎影響人文社會反思與治理計畫」贊助播出，由台大風險中心與關鍵評論網公共服務中心共同製作。

台大風險中心 官網｜粉絲專頁

一個橫跨學術研究、公共政策與社會關懷的平台，提供各領域跨界交流的機會，打破學術、實務與政策間的藩籬，針對許多重大社會風險議題，進行深入且廣泛的探討。

記疫 COVID-19 官網｜粉絲專頁

跨域匯集人文與社會科學知識，以及培力社會各界記錄疫情當下經驗，開展學界與公眾的對話場域，建立回應社會危機的機制。

那些疫情改變的事：