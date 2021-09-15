強擄12歲女童配婚！不只阿富汗女童受威脅，全球女童困境比你想的更嚴重

我們想讓你知道的是
全球有無數女童正在面臨貧窮、家暴、性別暴力、失學的困境，在動盪不安的Covid-19威脅下，女童遭受的生命危機更勝以往，而你我都不該漠視。立即加入世界展望會的資助兒童計劃，不再讓悲劇發生。
在新冠疫情、武裝衝突的影響下，阿富汗女性與兒童正面臨重大威脅，不僅人身自由、教育、工作等權利備受衝擊，近期更傳出12歲女童被強擄配婚給軍人的消息，使當地長期存在的「童婚」問題更加嚴重。事實上，不只是阿富汗，全世界仍有無數女童深陷在不安與恐懼中，面臨童婚、童工、貧窮，以及女性割禮等殘酷傳統文化等挑戰，這一關又一關的生存考驗，只因為她們是女生。
女童困境恐怕比你想像的嚴重——關於性別暴力、童婚
根據聯合國統計，每年有1,200萬未成年女童結婚，她們大多是因為民間習俗或經濟弱勢而被迫成婚，婚姻不僅逼迫這些女童放棄學業，其遭受家暴的風險也將大增，甚至被迫從事性行為，使得尚未發育完全的身體備受負擔；許多未成年少女因為懷孕或分娩併發症死亡，嬰兒胎死腹中或夭折的機率也更高。
來自緬甸的17歲少女荷拉（Hla）就曾是性別暴力與未成年婚姻的受害者。在她12歲時，一場重病帶走了她的母親，而酒精成癮的父親根本顧不了這些孩子，因此荷拉被迫離家、在街上討生活。為了尋求避風港，荷拉甚至嫁給了大她15歲的男子，並在14歲成為一名母親，但生下孩子沒多久後，丈夫便另尋新歡，留下荷拉和孩子相依為命。無助的荷拉為了不讓孩子跟著吃苦，只能忍著思念的痛苦，把孩子送到安置機構。
幸好在荷拉最低潮的時刻，遇上了世界展望會。在世界展望會的協助下，除了支持荷拉重建身心健康，也提供她職業訓練的機會，培養一技之長。僅管有些髮廊仍因荷拉的經歷而不願接受她，但在世界展望會的引薦下，現在的荷拉已找到一份穩定的髮廊實習工作，每月都能賺取20美元的薪水，並和同事們住在一起、彼此照顧。從街頭遊童到髮型設計師，荷拉因為世界展望會出現在她的生命中，而有了希望。
- 無法漠視女童困境？我願意翻轉她的生命！「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動
女童困境恐怕比你想像的嚴重——關於失學、文盲、童工
荷拉的故事絕不是少數案例。事實上，許多女童不只遭受可怕的性別暴力，也因為貧窮或環境動盪，而被迫放棄受教育的權利，成為失學的童工，甚至不得不從事對身心發展有害的勞動工作。根據聯合國資料，全球童工人數在疫情的影響下，20年來首次增加至1.6億；而全球約7億人口的文盲當中，女性就佔了2/3。困在社會底層的弱勢女童，身心備受煎熬，急需你我關注。
印度女孩珊蜜拉，便是弱勢女童的縮影之一，遭遇令人心疼。珊蜜拉（化名）原本是個熱愛上學的女孩，14歲時由於家中經濟無法負擔她繼續升學，因此被送到孟買與姊妹們一起工作，幫助家中生計。當時，珊蜜拉請妹夫幫她找工作，沒想到卻是噩夢的開始，妹夫將她送到人口販子手上，珊蜜拉被推入妓院工作，並經歷長達三個月地獄般的生活。
「只有我工作了才會有飯吃。如果我不工作，妓院老闆、甚至是客人就會拿皮帶打我。我被迫喝酒、他們會拿菸燙我的手。我一直在哭，求他們放我回家。」後來珊蜜拉得知自己陷入險境是受親人所害，整顆心都碎了。
終於有一天，珊蜜拉和其他女孩們的工作場所遇到警察臨檢，珊蜜拉便趕緊抓住機會向警方求救。成功獲救的同時，同樣在場的妹夫和妓院老闆也遭到警方逮捕。接著，珊蜜拉花了數個月的時間輾轉換了好幾間避難所，最後終於回到家人身邊。
在家人的陪伴以及世界展望會的支持下，珊蜜拉終於踏上復原之路。由於人口販運的受害者往往受到許多暴力與虐待而留下嚴重陰影，這段遭遇遂成為她們心中無法說出口的痛，且大多數受害者因地處偏遠、經濟貧困，或是覺得丟臉、自責等心理因素，難以取得身心重建的專業支持。
因此，世界展望會提供包括創傷後症候群、焦慮、憂鬱、恐慌、斯德哥爾摩症候群、藥物濫用等醫療與心理照護，讓更多像珊蜜拉一樣遭遇創傷的女童，得以重建生命。
- 阻止悲劇再度發生！我願意翻轉她的生命！「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動
你有力量打破女童困境：資助1,000名女童，扭轉1,000+個家庭命運
在Covid-19的疫情衝擊下，脆弱國家的資源更加緊縮，這也讓兒童面臨前所未有的考驗。世界展望會的分析報告指出，2020年3月全球疫情爆發後，與2019年相比，童婚案例在許多社區暴增了一倍以上；而童婚的增幅速度，更攀升到25年來最高，若無法改善，預估2030年前全球將再增加1000萬名兒童新娘。
對於女童而言，貧窮、家暴、性別暴力、失學等問題是無法分割的，這些威脅往往彼此連動、加乘，為女童的生命帶來嚴重打擊。但從上述的實際案例可以發現，受困女童的命運並非不能扭轉，只要世界上某個角落的某一個人願意付出行動，女童的生命就有希望曙光。
世界展望會推動「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動，期待在10月11日女童日前，能為1000個女童找到資助人，每個月700元，就能翻轉一個女童的生命，為她提供安穩的生存環境與受教權，並將這份改變延伸至女童的家庭與周遭社區，帶來正向影響力。讓我們一起阻止女童悲劇再次發生，現在，就加入改變世界的行列！▶我願意翻轉她的生命！世界展望會「資助1000個女童 挺聲而進 願景無懼」行動
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