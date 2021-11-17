別因為你的冷漠，讓下一代孩子成為氣候難民——搶救極端氣候下的弱勢兒童

世界展望會正在搶救極端氣候下的脆弱兒童。幫助孩子脫離困境，重拾健康的成長生活，也是多一份讓地球恢復蓬勃生機的力量，不讓下一代的孩子再度成為氣候難民。

15歲的安哥拉女孩卡佛（化名），為了養活自己和母親，不得已只好以販賣肉體的方式賺取微薄收入，有時候不安好心的男人甚至只給她新台幣30元不到的酬勞，根本難以換取一餐溫飽。卡佛和母親時常一整天沒有食物吃，甚至只能摘樹葉糊口，和她一樣受氣候變遷逼迫，導致難以維持生計的孩子不勝枚舉，他們正和卡佛一樣煎熬，為了求生存，不得不做出他們本不該面臨的抉擇。

極端氣候、溫度上升、不穩定降雨和降雪，這些氣候變遷不只為地球環境帶來浩劫，也讓無辜的弱勢兒童為人類共業承擔慘痛代價。事實上，兒童是對氣候影響最小的族群，卻是氣候變遷下的最大受害者，面對這樣不公平的困境 ，世界展望會積極在全球各地展開救援行動，幫助兒童脫離氣候災害所帶來的生命威脅。

氣候變遷正為兒童帶來重大危機！我們應該採取的行動是？

在氣候變遷下，首當其衝的不只是環境，還有因為缺水、缺糧而衍生的健康問題，甚至是安全與生計都備受威脅。因為營養不良和衛生環境不佳，弱勢兒童生病的機率大增；再者，極端氣候恐毀壞家園，並導致社區間強奪資源、產生衝突，而為了維持生計或尋找資源，孩子將被迫遷徙，在動盪不安的環境下，不只難以安心接受教育，遭家暴、人口販運、或被迫成為童工、或童婚的機率也將大增。

世界展望會長期以兒童為中心，進而改善周遭社區，因此眼看氣候災難正不成比例加重最弱勢族群的負擔、波及兒童的諸多權利，世界展望會更加積極以兒童為焦點展開一系列因應作為，不只挽回兒童的生命，也希望能保護人類與共有的地球。

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因應氣候變遷的三階段：緊急回應、調適、減緩

氣候變遷為各地帶來的衝擊，其實際災害嚴重與緊急程度各有不同。為了更有效率的因地制宜，世界展望會主要透過三大策略進行救援，分別為：緊急回應、調適、減緩。

緊急回應｜拯救尚比亞受乾旱之苦的農民

在尚比亞南部省（Southern Province），當地以農業為大宗，居民多以自給自足或商業農業為生。然而，由於近年降雨不足、嚴重乾旱，即便是經驗豐富的農民都難以生存。對此，世界展望會提供蒙澤（Monze）地區700個家戶所需的緊急物資，包含救命糧食和種子，曼迪一家也是受益者之一。這些家庭收到了40公斤玉米粉、5公斤玉米種子、和5公斤豇豆，除了脫離缺糧險境，在世界展望會的農業訓練專案輔助下，當地農民也能學習因應乾旱的新農法，逐步自立。

Photo Credit：世界展望會 世界展望會提供尚比亞地區的糧食救助包，其中也包含種子。農民曼迪說：「收到這些豇豆種子讓我安心不少。我拿種子去耕作，而收成結果實在太棒了，作物長得很好，熟成度也剛好。」

調適｜孟加拉氣候智慧農耕技術

在孟加拉西南沿海，該地區經常遭受旋風、潮汐、洪水和乾旱的襲擊，而土壤鹽鹼化、土質積水和過多的耕地被轉化為蝦養殖場等人為問題，促使農民的生活變得更加困難，許多家庭無法負擔健康的糧食，兒童更被迫面臨營養不良的窘境。對此，世界展望會在孟加拉展開糧食安全計畫，為農民提升氣候變遷意識、培訓智慧農耕技術、實施自然資源管理，讓農民能跟著氣候調適，學習永續生產方法並提升市場價值，加強當地應對災害的生計韌性。

Photo Credit：世界展望會 Sobita Sarder家中的農地荒蕪，全家僅靠丈夫打臨工為生。後來她接受氣候智慧耕作技術培訓，成為了社區的農民領袖，她的有機農場不只足夠餵飽家人，也有剩餘收成可在市場上出售，增加收入。而她9歲的女兒Pryanka也減少因為營養不良而生病的頻率。

減緩｜為波士尼亞植樹綠化

改善氣候變遷不只治標，也要治本。世界展望會減緩氣候變遷的行動，包括：帶動環境保護教育、植樹綠化、推動綠能科技、推行農民管理的自然復育法⋯⋯等。在波士尼亞，世界展望會與當地學校合作綠化運動，共有150名兒童及青少年參與，在5個地點植了200多棵的樹苗；種植樹木不僅有助於淨化空氣，更能讓周邊的農業用地增加土壤肥力和水土保持，增進整體生態功能系統。

Photo Credit：世界展望會 參與植樹綠化的波士尼亞學生，不只在課堂上學會環境保護的概念，課堂外還能透過種樹實踐。

搶救氣候變遷的無助受害兒童，讓孩子也加入環境保護行列

重視氣候變遷對兒童帶來的影響，不僅符合聯合國《兒童權利公約》的四大基本要旨：維護兒童的生存權、發展權、參與權、受保護權，讓兒童安心健康地成長，也讓孩子有機會加入環境保護的行列。

根據世界展望會從12個國家、121位兒童與青少年的看法調查，其實大部分兒童（88%）對氣候變遷議題有高度意識、了解其影響性，也親自目睹與感受到氣候變遷帶來的挑戰。更可貴的是，有94%的孩子願意採取行動，不希望被當成是無助的受害者，而是想成為有能力的改變推動者。因此，在世界展望會的救援計畫中，基於相信兒童與青少年是有能力的行為改變者，所以也願意賦予兒童參與保護地球環境的權利。

搶救極端氣候下的脆弱兒童，讓孩子有機會脫離困境，重拾健康的成長生活，也是多一份讓地球恢復蓬勃生機的力量，不讓下一代的孩子再度成為氣候難民。未來的一切盼望，始於現在所付出行動；加入世界展望會兒童資助計畫，展開氣候變遷下的人道救援，為孩子的生命帶來改變。

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