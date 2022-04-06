教育是翻轉兒童生命的關鍵力量，全球卻仍有1/5兒童無法順利就學

教育不僅是人權，更是推動社會發展的重要基石。致力關懷弱勢兒童的世界展望會，深信「教育」是翻轉兒童命運與家庭未來的關鍵，持續透過兒童資助計畫，改善會影響孩童就學的相關因素，幫助兒童順利就學。

貧窮，是弱勢家庭背負的沈重枷鎖，考驗著成人的意志，也讓身在其中的孩子付出代價。資源匱乏的弱勢家庭，父母通常忙於生計無暇關心孩子，無辜年幼的孩子便在缺少保護、不穩定的成長環境下勉強度日，身不由己的繼承貧窮所造成的惡性循環。

致力關懷弱勢兒童的世界展望會，深信「教育」是翻轉兒童命運與家庭未來的關鍵，即使生活再辛苦，只要兒童能努力完成學業，藉由教育賦能，就有機會翻轉人生，甚至帶領一整個家庭走出匱乏的循環。因此世界展望會積極協助世界各角落的弱勢家庭，盡全力讓孩子回歸教育、穩定學習，即使在疫情衝擊的這兩年，世界展望會仍持續於所服務的國家與計畫區中執行教育工作，幫助超過數百萬名兒童，周邊社區居民與合作夥伴也能受益。

貧窮失學｜經濟拮据的少女媽媽，決心重返校園打破命運循環

教育是翻轉貧窮的最佳利器。為了把教育的權利還給每一個孩子，世界展望會致力於保護未成年兒童與青少年擁有穩定的求學環境。來自非洲的亞裘雅（Adjoa，化名）是世界展望會近年的服務個案，她原本在路邊販賣雜貨協助母親貼補家用，當時她只有14歲，後來遇見一名35歲男人出現，聲稱他願意照顧她、幫她買學用品，不久後，亞裘雅懷孕了，但這名男人也從此消失。幸好在世界展望會的協助下，亞裘雅誕下孩子後便能重返校園。

「我很高興我有機會繼續上學，我好像是村裡唯一生過孩子之後回去上學的女孩。」亞裘雅說。事實上，在弱勢匱乏的社區中，居民為了養家活口，普遍不重視教育，許多孩子不得不輟學幫忙維持家計，女孩們甚至因此被迫提早進入婚姻，以謀得經濟庇護。而一旦懷孕或是進入婚姻，更難以獲得受教育的機會。

Photo Credit：世界展望會 在世界展望會的協助下有幸重返校園的亞裘雅認為：「沒有受過教育很難得到更好的未來，其他生過孩子的女生都應該回來上學，不需要理睬其他人的意見。家長應該支持她們，老師也不應該忽視她們。」

Photo Credit：世界展望會 因為亞裘雅得以繼續上學，她年幼的兒子以撒（Isaac）的生命也將有所不同。世界展望會也非常重視兒童的早期發展，協助年輕的父母成為孩子的啟蒙老師，亦是為孩子的終身學習奠定良好基礎。

教育之力｜受世界展望會資助的女孩，也成為有力量改變世界的人

來自巴勒斯坦的米娜絲．奇拉尼（Minas Kilani）相對幸運很多，她早在9歲開始接受世界展望會的資助，直到21歲。這12年的旅程使她深受啟發，透過世界展望會的全球網絡與資源，她有多次參加活動與工作坊的機會，並從中發掘才能。

「12年來，世界展望會幫助我從一位平凡的孩子轉變成一位成功的領袖。」米娜絲說，她的夢想是完成大學法律系學業、並持續專攻國際法碩士學位，同時她也下定決心幫助兒童捍衛自身權利；目前她在社區中擔任世界展望會志工，未來也要成為幫助他人的資助者。由此可見，一份資助金不只能改變一個兒童的生命，還能讓善與愛的漣漪，連綿不絕的擴散下去。

Photo Credit：世界展望會 米娜絲印象最深刻的體驗，是在15歲時獲得推薦參與坦尚尼亞的國際兒童會議。「我在會議中獲得機會代表巴勒斯坦兒童發言，這令我感到喜悅又驕傲。」這段經歷也使米娜絲更了解全球各地兒童的困境，從那一天起，她決定用自己的力量捍衛兒童權利。

翻轉生命｜守護孩子的受教權，世界展望會藉「教育」打破貧困命運

根據聯合國兒童基金會的資料顯示，世界上有近1/5的學齡兒童沒有上學。他們無法接受教育的原因很多，最大的障礙之一仍然是貧困；來自貧困家庭的兒童無法上小學的機率，是來自最富裕家庭兒童的近5倍。

教育不僅是人權，更是推動社會發展的重要基石。為了讓教育的力量能不分性別、種族、經濟條件進入到每個孩子的生命中，世界展望會於全球各地依據當地需求，制定不同面向的教育服務工作。例如：在非洲提供教材、興建校舍等基本教學設備，以及提升兒童對閱讀的興趣與能力；在亞洲，則著重於學齡前幼兒教育發展及技職訓練：在拉丁美洲，則將工作重點放在兒童課業輔導、提升閱讀能力、青少年技職訓練等。

同時，也設法透過兒童資助計畫，轉變在社區及家庭中，可能影響兒童就學權益的潛在因素，如：改善社區取水的便利性，讓孩子不再因為迢迢取水之路而無法上學；或是成立社團阻止童婚、童工事件的發生，避免兒童輟學；同時，藉由家庭培力方案穩定父母的經濟條件，讓兒童不需因幫忙家計而影響就學。

在疫情衝擊下，許多孩子的受教權遭受嚴重前所未有的威脅。為了守護孩子的教育，讓教育不只打破貧窮，也為世界帶來正向改變的力量，你我都能盡一臂之力，加入台灣世界展望會的兒童資助計劃。