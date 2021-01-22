2021春節疏運孝親專案旅遊補助最高6000元：申請資格、方法、專案內容、合作旅行社總整理

文：Zero圈圈

交通部觀光局推出「春節疏運孝親專案」，目的在於減緩武漢肺炎造成的觀光業低潮、以及舒緩春節的交通壅塞。本次春節疏運孝親專案對象以55歲以上民眾為主，規劃區域為台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣與新竹市共6個觀光業衰退率逾30%的縣市，也同時鼓勵中南部、東部的長輩與家人可以前往北部過年，減緩返鄉車流。春節疏運孝親專案目前已開放民眾向合作旅行社申請，每房每晚最高可折抵1500元、可使用4個晚上，等同於每人最高可享有6000元的補助額度。

優惠限55歲以上民眾 僅適用於6縣市、大眾運輸旅遊

春節疏運孝親專案宗旨為鼓勵長輩到飯店過年，因此規劃可使用住宿優惠的對象為55歲以上之本國國民(於民國55年2月13日前出生者)。另外，孝親專案也並非適用於全台所有地點，僅能應用於台北市、新北市、基隆市、桃園市、新竹縣與新竹市共6縣市的旅宿業者，鼓勵中南部、東部出發前往北部過年的長者與家人申請。

而為了達到舒緩春節交通壅塞的情況，孝親專案在交通工具上也有所限制，需搭配高鐵、台鐵、國道客運等公共運輸單位。孝親專案適用時間為春節假期，於2021年2月8日開始，2021年2月13日結束，去程需於2月8日至11日之間，回程則需於2月12日至14日之間。

交通部推出春節疏運孝親專案，希望能同時促進觀光、並且舒緩春節運輸壅塞。

以旅行社套裝方式販售 目前僅8家旅行業者參與

春節疏運孝親專案將以套裝行程的方式販售，民眾需洽詢合作旅行社購買春節孝親專案指定套裝，再由旅行社折抵補助金額，並不適用於民眾自行向飯店業者訂房，或自行購買交通運輸車票。不過，因孝親專案有住宿縣市、交通工具方面的限制，春節又是旅遊高峰期，目前參與的旅行業者僅有8家，觀光局則表示後續還會有更多業者參與。

各家旅行社春節孝親專案：

目前僅有8家旅行業者參與春節孝親專案，且部分旅行業者尚在規劃中，因此上線的旅遊專案內容選項不多。但同時也有旅行業者表示，孝親專案開放購買後，電話和線上詢問度都很熱烈。

民眾需事先線上登記 入住時需提供身分證件證明

在向旅行社購買套裝行程之前，民眾需於住宿前或住宿當日至「春節疏運孝親專案」網頁線上填寫申請表單，填寫時需準備身分證件正反面照片，供旅行社確認年齡與申請資格。入住時，飯店業者也會再次確認身分，孝親專案優惠只能本人使用，不可轉讓他人。

民眾需事先至春節孝親專案網站上傳個人身分資料，供旅行社確認。

由旅行社折抵補助費用 每人最高可享6000元補助額度

在入住之後，補助金額會由旅行社直接折抵費用，旅行社後續會再自行向觀光局申請。符合春節孝親專案適用資格的55歲以上民眾，每人每晚依套裝產品實際價格，最高可折抵1500元，且符合資格民眾之身分證字號可使用4個晚上，總計可折抵最高6000元。

不適用於民眾自行訂房、訂購車票

因春節孝親專案以旅行業者套裝販售補助為主，觀光局也再次提醒民眾此補助不適用於自行訂房、訂購大眾運輸車票，也不得與高鐵聯票、高鐵假期等運輸優惠措施重複申請。春節孝親專案將提供北部住宿旅遊優惠補助，民眾可至合作旅行業者網頁查詢販售的套裝行程，至於中南部、離島縣市之旅遊補助，觀光局表示將後續公布「冬季平日團遊獎助方案」，讓民眾有更多選擇。

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