後疫情時代的第一個新年：千禧世代女性成消費主力、意見領袖帶動春節商機

疫情牽動著消費者敏感神經，也影響預算流向。人們要的不是一味的保守節流，而是強而有力的意見領袖。年關將近，品牌如何搶攻春節商機，為消費者擬定新年規劃？

全球受到疫情衝擊，開放出國旅遊之日，目前看來仍是遙遙無期。2021年的新年連假少了海外遊覽的選擇，消費者會將這筆預算轉移到哪些項目上？品牌又該祭出哪些市場溝通策略、鎖定哪些受眾，以搶攻春節商機？

疫情預測趨保守，消費者正學習擁抱「後疫情時代」的新常態

街上的人全都戴起口罩，進入任何場所都要量體溫、噴酒精，這樣的日子是過往人們難以想像的。不過疫情帶來的衝擊，也是促進人們改變的動力，進入後疫情時代，學習和病毒和平共處、擁抱新常態，顯然是這個世代人要面臨的課題；就像口罩已不只是防疫必需品，也儼然成為日常裝飾之一，這就是新常態所帶來的新生活模式。

根據TNLR關鍵議題研究中心調查顯示，隨著境外移入的個案增加以及「秋冬防疫專案」的宣導，讓台灣女性對於未來的疫情預測，多傾向保守態度，並認為回歸往日常軌，至少還需要9個月的時間；不過，對於16～29歲的年輕女性來說，她們倒是對未來相對樂觀的一群。

這樣的樂觀也適時的反映在消費行為上。

尤其20～29歲女性是12月份整體消費預算變化最高、並顯著成長的一群。

可預期在接下來的年節消費行動中，這群受眾有增加消費預算的趨勢。

年關將近，新興消費戰力落在「20～29歲年輕女性」

疫情牽動著消費者的敏感神經，也影響了預算流向。儘管對疫情恢復情況不樂觀，台灣的高買氣仍有望從百貨周年慶、雙11、聖誕節等重點消費日，一路延燒至農曆春節。

綜觀台灣女性消費者在各項類別的預算變化，與秋季（10月）相比，並沒有明顯的變化。醫療保健食品、家用品、包裝食品等項目，依舊維持高水平，餐飲娛樂花費也持續維持穩定；不過12月份入冬之後，女性美妝護膚預算與換季的10月份相較則是略為下滑。此外，奢侈品、酒精飲料的市場正在復甦，則是好消息。總之，接下來的農曆新年促銷，品牌應該鎖定千禧世代（1980～1990年代出生），尤其是20～29歲的女性消費者，與她們的產品溝通與促銷將是不分消費項目、相對有機會的主力戰場。當然，別出心裁的行銷廣告規劃，更是有效提高所有消費者購買意願的關鍵。

新年消費規劃，消費者期待意見領袖的建議

隨著農曆年節趨近，掌握主要消費選擇權的女性，又是如何安排新年度的預算？根據市調資料，可推敲出這群消費主力在年關將近的預算分配趨勢，並洞察出消費者的服務偏好。

女性消費者最主要的新年消費項目：服飾鞋類、國內旅遊

根據市調，有意願購買新衣服的受眾中，20～29歲女性消費者超過7成；這樣的結果並不意外，呼應著「新年穿新衣」的習俗，服飾鞋類的成長早可預期。此外，因應國外疫情尚未趨緩，在出不了國的情況下，市調顯示20～29歲女性中，5成以上打算安排國內旅遊，因此套裝行程、食宿促銷等活動，非常有機會吸引消費者行動買單。

7成消費者習慣家裡自煮年夜飯，年菜訂購市場有潛力

雖然有超過7成的消費者仍習慣在家裡準備年夜飯，但訂購年菜或到餐廳用餐，也有一定的市場。要瞄準年菜商機，餐飲品牌與餐廳可強化線上訂購與宅配服務，甚至與電商平台或美食配送平台合作，都會是聰明的作法。

年節暨2021第一季的消費趨勢，需要意見領袖帶動

誠如前文所述，未來三個月的消費趨勢，從市調分析來看，醫療保健食品、家用品、包裝食品等項目，依舊是女性消費者的主要消費類別；時尚服飾與美妝護膚項目，則可能有些許下滑。然而品牌不必因此灰心，消費力趨緩並不代表沒有需求，若能強化溝通成效、精準行銷，便能成功與受眾連結，創造業績。在紛亂的後疫情時代，消費者需要的不是一味的保守與節流，而是強而有力的意見領袖帶領。展望新年、規劃一份新年新希望，唯有洞察先機，品牌才能帶動消費者，並成為市場領頭羊。