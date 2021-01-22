2021年最大膽的新年酒禮盒：時尚網紅／年收破億電商創業家，森田連新年禮盒也破格

無名帥哥、一片歌手、電商創業家、時尚KOL，難以想像這些代名詞能套在同個人身上。或許只有像森田這樣加倍努力的人，才能走出破格的職涯之路。

森田從無名小站網路紅人開啟螢光幕前生活，曾經也有過為了生活掙扎，甚至成為「一片」藝人的過往，但這些過程反而化作養分協助他過關斬將，不僅成為時尚網紅，更成功創業，造就年收入破億的傲人成績。如此戲劇性的歷程，值得我們帶上來自蘇格蘭低地的榮獲ISC國際烈酒獎金牌好酒——歐肯威士忌，一起把酒暢聊。

經過淬煉的人生，不管跌倒還是往上都精彩

森田之所以會擁有如此戲劇性的人生起落，不是因為年紀輕輕就迎來事業成功，或是他渾然天成適合螢光幕的臉蛋和個性，而是因為他異於常人的野心以及為了實踐夢想而下的苦功。

早在18歲的青澀年紀，來自台中的森田就為了實現心中理想，隻身到台北打拼。經歷一年打零工的生活，儘管曾經窮到撿拾客人吃剩的食物，他也決定堅持下去。「那個時候換了好幾份打工，生活過得很辛苦。但現在的我很感謝那段時光，因為就是在那個階段，我決定以後要當自己的老闆。」

我們配著歐肯12年蘇格蘭單一純麥威士忌聽故事，隨著酒意帶來的微醺感，故事發展似乎顯得更曲折離奇。拜當時蓬勃發展的網路環境所賜，森田在無名小站上意外爆紅成為當年的「KOL」，「但當時的網路聲量還沒有變現管道，所以我就乘著當時的人氣跑去組團體偶像歌手發片。」結果成功發片了，團體本身卻幾乎沒有營收。但森田也在這段挫折中發掘自己在螢光幕前的個人魅力，轉而踏入時尚網拍模特兒的行業。當時恰逢網路經濟起飛，加上森田比當期其他模特兒更認真研究時尚與產品細節，因此在25歲便存到人生第一個一千萬。也是這個時期，森田跟著許多網拍老闆交流學習，奠定後續創立電商公司的基礎。

森田曾任網拍模特兒，對於三得利歐肯威士忌的春節禮盒特殊的設計，準備了兩種風格截然不同的穿搭，對於時尚的敏銳度以及拍攝的專業度，即使現在仍魅力不減。

「現在回顧這些故事，這些挫折好像都是為了往後的人生而準備的。」生命必須幾經挫折淬煉才得以昇華，製酒也是一樣的道理。蒸餾的本質是「提煉」，將雜質分離，萃取出更加純淨、細緻的酒質，也賦予威士忌更強勁的生命力和口感。

歐肯自1823年開始，是蘇格蘭唯一堅持3次蒸餾製酒法的酒廠，與一般2次蒸餾的威士忌相比，更加耗費時間與成本，才能打造出純淨、輕盈、圓潤好入口的酒體，風味更加細緻優雅。也因為經3次蒸餾的新酒酒質純淨，更容易吸取橡木桶的味道，在選桶上歐肯也特別講究，使用了Oloroso雪莉桶和Pedro Ximenez雪莉桶。「這樣算起來，影響我人生方向的大事也剛好三個。剛聽說歐肯和3次蒸餾工法時覺得，這種不怕苦的堅持跟我的個性也太像了吧。」森田笑著說。

現在的森田擁有許多身份，穿搭部落客、影音YouTuber、電商企業CEO。在這些稱謂背後，可以看見森田對於盡善盡美所做的追求與努力，永遠都願意為了夢想「再多做一點」的那份執著，就有如歐肯單一麥芽威士忌對「3次蒸餾」技術的堅持，願意投入更多時間與成本，只為了使每一滴的歐肯威士忌都是純淬柔順、易於飲用。

為新年派對送暖意：時尚工具箱威士忌禮盒

歐肯2021年春節限定禮盒「禮想不到BAR」，內含一瓶「歐肯12年蘇格蘭單一純麥威士忌」、歐肯三桶50ml小樣酒和都會風吸水杯墊。

而在獨具新意的2021年，歐肯推出像3次蒸餾精神一樣別出心裁的威士忌新年禮盒。外盒採工業風工具箱造型設計，並以Pantone秋冬流行色之一「虎橘Tiger Orange」作為主色系，與盒內歐肯威士忌的暖橘色相呼應。充滿時尚感的外包裝也能當作時尚配件，讓人前往新年派對的路上，一路散發明亮討喜的氣息。森田也分享自己的穿搭訣竅：「橘色是很大膽、奔放自由的顏色，如果平常穿搭偏好輕鬆的風格，我會建議以同色系（大地色系）的Outdoor休閒感去搭配。」

更棒的是，歐肯採用業界首創的HDPE（高密度聚乙烯）材質製作外包裝，能作為「威士忌專用包」重複使用，帶出和朋友聚會，立即成為焦點。「我覺得很適合帶去朋友的新年派對，或是送給平常很照顧我的廠商朋友們。」對於森田來說，歐肯2021年春節限定禮盒相當適合在歲末年終送給事業上合作夥伴與貴人們，感謝各方照顧。

禮盒內含一瓶歐肯「12年蘇格蘭單一純麥威士忌」與「三桶蘇格蘭單一純麥威士忌」50ml小樣酒（紅色版禮盒則有一瓶三桶蘇格蘭單一純麥威士忌與12年蘇格蘭單一純麥威士忌的50ml小樣酒）。經歷12年時光熟成加上3次蒸餾與雪莉桶過桶，12年有著格拉斯哥低地威士忌風韻，展現歐肯特有的青草以及堅果味。平常下班後偶爾喜歡小酌的森田是這麼評價：「我平常不喜歡太嗆的威士忌，但這款入口很順，有木質調的香味（編按：應該是堅果味）。後韻的香氣讓鼻腔和喉嚨造成共鳴，晚上一個人喝也很適合。」初入喉口感和順帶甜香，接著感受到雪莉帶來的萊姆和柑橘水果風味，中後韻則有烤杏仁與焦糖太妃糖香氣。

歐肯2021年春節限定禮盒「禮想不到BAR」也有三桶版（紅色），適合喜愛雪莉桶的酒徒。

而先後經過波本桶、Oloroso雪莉桶、以及Pedro Ximenez雪莉桶陳年的三桶蘇格蘭單一純麥威士忌口味，帶有相當華麗奔放的梅子及葡萄乾風味，適合喜歡雪莉桶獨特果香的酒徒。

2021春節酒禮首選，歐肯威士忌的破格新年禮盒

歐肯蘇格蘭單一純麥威士忌美國桶、12年、三桶在去年（2020）分別拿下國際烈酒獎（ISC）三面金牌，成為由世界各地頂尖調酒師、蒸餾專家所認定的優秀品牌。今年（2021）再推出如此破格的新年禮盒包裝，更使人感受來自蘇格蘭低地獨樹一格的風格。

在2021年，森田在創業之路上也有了新的體悟與方向：「去年因為全球趨勢動盪，公司營運狀況也有被波及。以往我在事業上都是想要一直往前衝，但有了這樣的挫折之後，今年希望把節奏再放慢一點。」看來2020年對森田來說可以說是再一次的淬煉。

獨特且追求卓越的精神，就是森田職涯之路的寫照。畢竟生命必須幾經淬煉，才能成為優雅且餘韻悠長的靈魂。

歐肯2021年春節限定禮盒「禮想不到BAR」銷售通路：

12年：特約菸酒專、City Super超市

三桶：特約菸酒專、量販通路（家樂福/大潤發/愛買）