最新網路使用調查，超過七成民眾在乎網速快慢：2021 年家用網路推薦，過年上網最圓滿的方案

根據關鍵議題中心調查，連網速度是最多人在意的家用網路考量。春節檔期，「凱擘大寬頻 1G 光纖上網」業界首推支援Mesh技術的高規格 Wi-Fi6 分享器，正是 2021 年家用網路最佳選擇。

在歲末年終的時節，不知道你是否已經做好迎接長達 7 天的春節連續假期呢？畢竟是難得能名正言順當「沙發馬鈴薯」的日子，筆電、平板、Switch遊戲機通通拿出來，一路追劇看片、親朋好友們一起聯網線上對戰，正是現代團圓之夜的常見情景。

不過這時候如果居家網路建置不夠完善，很容易遇到多人或多裝置分占用頻寬，導致網速變慢，讓團圓夜不夠圓滿的窘境。

2021家用網路市調顯示：民眾最在乎網速快慢、收訊品質

根據關鍵議題研究中心針對民眾網路需求的市場調查，在「整體連網速度快慢」、「多裝置是否影響使用」、「家中各處收訊品質」、「產品的性價比」、「售後客戶服務」、「服務供應商品牌知名度」、「親友推薦」等七項選擇家用網路服務商的考量中，超過七成民眾表示最在乎「整體連網速度快慢」。

資料來源：關鍵議題研究中心 ／製圖：The News Lens Brand Studio

其實從網路使用習慣、路由器位置到電腦、手機等硬體設備，都有可能影響網速快慢，但最直接的因素，多半源自「頻寬」大小。

頻寬愈大，網路下載速度愈快，但當有多個裝置同時進行大量下載的網路活動，頻寬就可能因為不夠分給多個裝置使用，因此造成下載等待時間長、斷線等問題。

Photo Credit: Shutterstock 超過七成民眾表示在意連網速度。

本次調查結果也顯示，接近三成民眾家中有超過 5 個連網裝置。尤其過年過節，親朋好友齊聚一堂時，若家中有高達 20 台裝置同時使用，觀看直播影片、下載影片等需要占用大幅下載頻寬的網路活動，頻寬 100M 也不一定夠用。

資料來源：關鍵議題研究中心 製圖：The News Lens Brand Studio

若想擺脫連網打遊戲、追劇緊要關頭時斷線的恐懼，選擇涵蓋大部分用網需求的凱擘大寬頻「1G 光纖上網+Wi-Fi6+ Mesh」方案，最能保證連線品質。

超大 1G 頻寬，完全不怕多裝置分占下載速度，加上凱擘使用網速穩定快速的HFC光纖電纜，且各頻寬不限流量，不論多少人一同使用都不怕卡頓，相當適合全家一同使用。

2021 最高CP家用網路：1G光纖網速、Wi-Fi6、Mesh免費安裝，凱擘大寬頻全包

而在本次調查結果中排名第二、票數極為接近的考量項目分別為「產品性價比」與「家中各處收訊品質」。如果你也屬於在意上述兩項考量的使用者，目前 1G光纖上網方案的網路業者中，唯一免費提供「Mesh網路功能的Wi-Fi6 分享器」且月費千元以下的「凱擘大寬頻 1G 光纖上網」方案，正是一石二鳥的選擇。

Photo Credit: 凱擘大寬頻

一般家用網路建置，最怕遇到空間大、隔間多、牆壁也多的網路環境，因為無線訊號無法轉彎，每遇到障礙物（鋼筋水泥、牆壁等）訊號就會減弱一些，加上距離影響，家中某些房間就容易成了「網路死角」。而 Mesh Wi-Fi 是一種能突破家中收訊死角的網路技術，就算過年時想把自己關在距離客廳最遠的房間上網，躲避親戚追問也沒問題。



而Wi-Fi6（原名802.11ax）則是目前最高規格的無線區域網路標準，有低延遲性、傳輸更快等特性，最高可提供高出Wi-Fi5 約４倍的網路容量。

尤其在頻寬超載的情況下，可改善網路速度、增加效能並減少堵塞（Lag)，最高可以降低７倍的功耗，延長筆電、手機等電子用品的電池使用時間。

最棒的是如此高規格的設備，凱擘大寬頻除了全包之外，也會有專人免費到府建置無線網路環境，每月千元以下有找，為 2021 年春節檔期最高 CP 值的家用網路方案。

告別遊戲斷網、直播斷訊：凱擘大寬頻 1G光纖上網，過年多人連線最佳解

Photo Credit: 凱擘大寬頻

春節連假絕對是盡情飆網的好時機，選用凱擘大寬頻 1G 光纖上網方案，不用花大錢找人安裝網路，就能快樂享受超快連網速度、零死角無線上網的服務。過年多人一起打線上遊戲、看片追劇都放心，就是給自己最好的慰勞。

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