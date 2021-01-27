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關於過年最重要的小事——2021農曆春節攻略

Netflix台灣2月份必看53部電影、影集：全面啟動、孤味、同學麥納斯、新娘不是我、勝利號

2021/01/27 ,

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台灣Netflix將於2月上檔53部影集與電影，隨著即將迎來的6天春假，在家追劇不怕劇荒！本文盤點這53部電影與劇集，快來看看有沒有喜歡的影片吧！

文：討喜小姐

台灣Netflix預計2月份上架53部新片，2月份的6天年假都能在家追劇，更新的片單中必看的電影有IMDB評分高達8.8分的《全面啟動》，1997年上映至今都還是非常經典的《新娘不是我》，還有去年年底剛上映，獲得許多金馬獎入圍的《孤味》、《同學麥娜斯》。原創電影部分韓國科幻電影《勝利號》和前面2集都評價極佳的續集《愛的過去進行式：真愛永遠》也很值得看，在影集部分，討論度一直很高的《岸邊露伴一動也不動》、《陰陽師：晴雅集》和《天空侵犯》也有不少人期待上架後可以一口氣追完。

2021年2月份Netflix新上架電影、原創內容、影集：

01

電影：

  • 《全面啟動》
  • 《新娘不是我》
  • 《孤味》
  • 《同學麥娜斯》
  • 《噤界》
  • 《樂來越愛你》
  • 《羅賓漢崛起》
  • 《侏羅紀公園》
  • 《限制級戰警》
  • 《限制級戰警2：極限公園》
  • 《飆風戰警》
  • 《驚天爆》
  • 《愛的針鋒相對》
  • 《虎克船長》
  • 《是誰搞的鬼》
  • 《又是誰搞的鬼》
  • 《到底是誰搞的鬼》
  • 《雙虎奇緣》
  • 《體操爭鋒》
  • 《巴尼大冒險》
02

Netflix原創內容：

  • 《勝利號》
  • 《隱形城市》
  • 《紅點殺機》
  • 《愛的過去進行式：真愛永遠》
  • 《我的朋友全掰了》
  • 《三人要守密，兩人得死去》
  • 《首映夜》
  • 《永遠的帕拉迪索》
  • 《歹路衰滿天》
  • 《西哥奇遇記》
  • 《丹尼 羅維拉：廢到笑》
  • 《岸邊露伴一動也不動》第1季
  • 《陰陽師：晴雅集》
  • 《天空侵犯》
  • 《明日歐洲爭霸戰》第1季
  • 《侏羅紀世界：白堊冒險營》第2季
  • 《海切》第2季
  • 《貝爾對戰荒野：停電危機》
  • 《最好的你》第1季
  • 《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》第1季
  • 《大喜之日》第1套選集
  • 《維修狂人》第1季
  • 《宇宙超小子》第1季
  • 《Mighty Express》第2季
  • 《狗狗衝衝衝》第1季
  • 《秘林謎村》第1季
  • 《帝芬尼 哈帝斯隆重獻映：蓄勢待發》第2季
03

影集：

  • 《蓋酷家族》第18季
  • 《魔法事務所》第1季
  • 《美國賤隊：世界警察》第1季
  • 《黑心居酒屋》第1季

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此

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關於過年最重要的小事——2021農曆春節攻略：

走入2021年，全球疫情仍未停歇，處處影響著人們的生活。幸運的是，疫情相對安全平穩的台灣，猶能喜迎牛年。本專題收錄過年期間人們可能忽略的幾件重要小事，與讀者一同慶祝春節到來、萬象更新。

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