Netflix台灣2月份必看53部電影、影集：全面啟動、孤味、同學麥納斯、新娘不是我、勝利號

文：討喜小姐

台灣Netflix預計2月份上架53部新片，2月份的6天年假都能在家追劇，更新的片單中必看的電影有IMDB評分高達8.8分的《全面啟動》，1997年上映至今都還是非常經典的《新娘不是我》，還有去年年底剛上映，獲得許多金馬獎入圍的《孤味》、《同學麥娜斯》。原創電影部分韓國科幻電影《勝利號》和前面2集都評價極佳的續集《愛的過去進行式：真愛永遠》也很值得看，在影集部分，討論度一直很高的《岸邊露伴一動也不動》、《陰陽師：晴雅集》和《天空侵犯》也有不少人期待上架後可以一口氣追完。

2021年2月份Netflix新上架電影、原創內容、影集：

電影：

《全面啟動》

《新娘不是我》

《孤味》

《同學麥娜斯》

《噤界》

《樂來越愛你》

《羅賓漢崛起》

《侏羅紀公園》

《限制級戰警》

《限制級戰警2：極限公園》

《飆風戰警》

《驚天爆》

《愛的針鋒相對》

《虎克船長》

《是誰搞的鬼》

《又是誰搞的鬼》

《到底是誰搞的鬼》

《雙虎奇緣》

《體操爭鋒》

《巴尼大冒險》

Netflix原創內容：

《勝利號》

《隱形城市》

《紅點殺機》

《愛的過去進行式：真愛永遠》

《我的朋友全掰了》

《三人要守密，兩人得死去》

《首映夜》

《永遠的帕拉迪索》

《歹路衰滿天》

《西哥奇遇記》

《丹尼 羅維拉：廢到笑》

《岸邊露伴一動也不動》第1季

《陰陽師：晴雅集》

《天空侵犯》

《明日歐洲爭霸戰》第1季

《侏羅紀世界：白堊冒險營》第2季

《海切》第2季

《貝爾對戰荒野：停電危機》

《最好的你》第1季

《犯罪現場：賽西爾酒店失蹤事件》第1季

《大喜之日》第1套選集

《維修狂人》第1季

《宇宙超小子》第1季

《Mighty Express》第2季

《狗狗衝衝衝》第1季

《秘林謎村》第1季

《帝芬尼 哈帝斯隆重獻映：蓄勢待發》第2季

影集：

《蓋酷家族》第18季

《魔法事務所》第1季

《美國賤隊：世界警察》第1季

《黑心居酒屋》第1季

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