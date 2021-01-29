還在找過年送禮指南？先搞清楚對方的「禮物系」，這裡有清單一覽

最實際的送禮哲學，就是先搞清楚收禮者的屬性，才能送得精準、送得絕妙。

「禮物」這兩字，在聖誕節、跨年過後，再度成為華人圈的熱門飆升關鍵字，這是每年過年都會有的現象。一份好的春節禮物，不只要能呼應洋洋喜氣，還得兼備美觀實用、送進收禮者心坎，最好還能為送禮者添上幾分面子。

而最實際的送禮哲學，就是先搞清楚收禮者的屬性，才能送得精準、送得絕妙。以下直接準備禮物清單，請判斷收禮者可能偏向哪種「禮物系」（敬請對號入座），並參考本文精選的過年禮物，開開心心過好年。

送給挑剔吃貨的「品味系」禮盒

相信許多人身邊都有一種朋友，平常喜歡在咖啡店、餐酒館打卡，很在乎美食，並且不能在質感上妥協；這群人尤其在乎生活上的小趣味，送他們禮物一定要夠CP值，除了一飽口腹之慾，也要撐得起拍照打卡、美觀空間的需求。拜訪這些品味系好友的伴手禮，選擇以下三款禮盒，絕對不會錯。

百富威士忌禮盒——送給重視味蕾饗宴的吃貨

Photo Credit：百富

Photo Credit：百富

過年期間少不了一次又一次熱鬧騰騰的飯局，尤其台灣人喜歡吃飯時喝一杯好酒，增添用餐氣氛、拉近距離。要說到適合單獨品飲、也適合搭餐的威士忌佳釀，那就非「百富12年雙桶單一麥芽威士忌」莫屬了；維持百富經典首創的過桶技術，使用傳統橡木桶與歐洲雪莉桶連續熟成，揉和水果、蜂蜜、堅果與肉桂的甜美辛香，口感滑順芳醇，餘韻圓融悠長。

不只順口好飲，還很好看。百富12年雙桶的新年禮盒設計，外盒由四面八方的金色線條向心流動，內盒則鑲嵌鑄幣工法打造的合金杯墊，能讓收禮者眼睛為之一亮，擺在酒櫃裡更是熠熠生輝。除了12年雙桶，百富也推出限量的30年禮盒，由當代藝術家范承宗設計打造，運用經典胡桃木呈現典雅氣質，再以手工鑲嵌金屬流線，向心匯聚、聚而成圓；珍稀不凡，限量65組已圓滿售罄。

▶百富2021年12年雙桶新年禮盒銷售通路：特約菸酒專賣店以及各大連鎖量販通路，限量販售中。了解更多禮盒資訊

歐肯威士忌禮盒——給懂喝又時常玩心大發的朋友

Photo Credit：TNL Brand Studio

同樣也是威士忌禮盒，歐肯倒是玩出了破格有趣的新境界。採用工業風格的工具箱造型，搭配搶眼的「虎橘」（Tiger Orange）主色調，內裝一瓶歐肯經典款「12年蘇格蘭單一純麥威士忌」，再附上一小瓶50ml的「三桶蘇格蘭單一純麥威士忌」樣酒，最適合送給注重風格、大膽不流俗的酒徒朋友。

大多數的蘇格蘭威士忌是2次蒸餾，而歐肯威士忌的獨特之處，便是一直以來堅持全程3次蒸餾，以擷取更乾淨、純粹的酒體，使口感更為輕盈、細緻，可以說是老少咸宜、男女不拘的順飲酒款。尤其這次的歐肯新年禮盒包裝，採用業界首創的HDPE（高密度聚乙烯）材質，可以作為個人酒箱重複使用，無論串門子或跑趴都非常方便。

▶歐肯2021年春節限定禮盒「禮想不到BAR」銷售通路：

12年：特約菸酒專、City Super超市

三桶：特約菸酒專、量販通路（家樂福／大潤發／愛買）

▶了解更多禮盒資訊

星巴克禮盒——到哪兒都萬無一失的伴手禮

Photo Credit：Starbucks

深受許多雅痞人士喜愛的星巴克，即日起開賣11款新春禮盒及4款經典咖啡禮盒，包裝設計以2021的本命生肖「牛」作為為主要意象，以大塊顏色與幾何格狀圖形，寓示「牛耕福田、四季迎春」，大方又亮眼。

經典不敗的星巴克禮盒，以口味多元、精緻豐富的午後茶點收服吃貨的味蕾，像是內含三款獨家餅乾（咖啡捲心酥、草莓巧克酥捲、白巧黑露脆芙）的「星巴克星願桶」，就非常適合廣送給同事、客戶打公關；而酥脆爽口的「臻選雙享蛋捲禮盒」因為會令人無法停嘴，而且還會吃得滿地餅乾屑，這種美味的困擾，建議買個兩三盒回家愜意享受更有滋味。

▶了解更多星巴克新春禮盒資訊

買給別人但更想送給自己的「實用系」家電

對於「實用派」而言，沒有什麼是比家電或居家用品更好的選擇。尤其送禮的對象若是小家庭、新婚夫婦、月薪嬌妻之類的，他們一定會很感謝你。關於買家電，有的人只看品牌、有的人則會細細評比規格，不過只要是品牌大廠，通常品質與功能都能兼備。

Dyson V11無線吸塵器——讓人人都搶著大掃除的「家電界LV」

Photo Credit：Dyson

Photo Credit：TNL Brand Studio

Dyson最新推出的「新一代Dyson V11™Absolute Extra無線吸塵器」，秉持著一貫的強勁吸力，搭載Dyson史上最強的7芯鋰離子，配備可更換電池，且在節能模式下續航力可延長至120分鐘，榮登「居家大掃除最佳清潔利器」。

除了配有豐富的吸頭配件，以滿足各種居家清潔需求，最新的V11無線吸塵器還附有LED隙縫清潔吸頭，在打掃陰暗角落時，猶能照亮黑暗、清晰可見。這種彷彿哈利波特魔杖的超強吸塵器，恐怕會讓人從此愛上打掃吧。

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ECOVACS掃地機器人——不會「誤打誤撞」的有用機器人

Photo Credit：ECOVACS

Photo Credit：ECOVACS

如果真的懶得打掃，還有「ECOVACS旗艦掃地機器人」可供選擇。擁有堅強技術實力、以創新機器人解決方案為傲的ECOVACS，最新智慧掃地機器人DEEBOT T8系列，秉持「不誤撞、不卡困、不跌落」三大原則，能識別超過100種居家障礙物、及時調整清掃方向；高頻強擦＋微塵級清掃技術，也媲美人工擦地效果，有效除汙除菌、省時又省力。總之，肯定不是會惹怒人、只知道原地打轉的圓盤狀傻瓜。

如果有意入手，現在到momo電商購買不只省最大，還享有誠意十足的通路優惠：

聰明的人都知道該怎麼做，反正絕對不是把贈品當作春節禮物、掃地機器人留著自己用。

收服長輩、老闆不NG的「尊榮系」獻禮

禮物如果是要「往上送」，像是針對家中長輩、職場前輩、業界大老闆等，氣派與體面是最不可或缺的元素。除了講究尊爵不凡，禮物本身也要具有意義，不能只是貴氣，還要包裹著一份孝親的心意、祝福長輩天天身體健康，或是祝福老闆、客戶財運亨通、鴻運當頭。

Osim uDream 5感養身椅——建議買給家中長輩，你也可以順便享受

Photo Credit：Osim

呼應華人過年的「孝親」主題，買一台按摩椅，似乎挺適合與長輩共享天倫樂的畫面。不過Osim新推出的「uDream 5感養身椅」，與其說是孝順長輩的按摩椅，更像是兒女自肥的奢華舒壓選項。

全球首創的「uDream 5感養身椅」，除了配備擬人抓捏手感的「V手」技術、彷彿雙人按摩師親身服務的4組按摩滾輪、以及藍牙音響的聽覺饗宴，就連嗅覺、味覺都顧到了。5感養身椅內置香氛精油，能幫助緩解焦慮、放鬆；另外搭配販售uDream獨家的薰衣草黑巧克力，還能激活味覺、讓甜點療癒人心。

▶熱銷商品預購中，預計2021/03/06後安排出貨

旺代水晶牛來運轉——除了送老闆，Top Sales桌上都可以放一隻

Photo Credit：TNL Brand Studio

以高品質聞名的生活精品代理商旺代企業，自創「Lotus水晶」設計品牌，在喜迎牛年之際，結合東方水晶藝術與西方雕塑工法，推出一系列「水晶牛」，並以牛隻跨步向前的動作，象徵「牛來運轉」；澄淨透明的水晶體、點綴些許金黃富貴色的牛身，意味著質樸踏實、而後豐盛的意義。

「水晶牛」共有三種尺寸：最小尺寸的「小牛行大運」適合放在辦公桌案，帶來職場好運；中型款名為「蓄勢待發」，頗適合置於家中展示櫃，興旺家業也旺財；大尺寸的「富貴金牛」若能擺在企業櫃台上，不僅能顯示強勁活力，亦能為公司帶來好兆頭。

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