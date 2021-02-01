不去觀光景點打卡也能玩得過癮？令人耳目一新的「春節殺時間計畫」

無論你是孤身一人或是有家人相伴，都能好好利用春節假期達到放鬆、甚至充實的效果，今年過年的殺時間計畫，可以很精彩。

過年去哪玩？過年在家要幹嘛？這些每年必出現的大哉問，很快地我們又要重新複習一遍。以下提供一些過年的殺時間計畫，無論你是孤身一人或是有家人相伴，都能好好利用春節假期達到放鬆、甚至充實的效果。

計畫一：走春不想人擠人，那就來一趟社區小旅行

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因為疫情關係出不了國，年節期間的熱門景點也幾乎是塞車、人擠人，那想出門透透氣，還可以往哪兒走？其實你家附近或許就是很好的旅行地點。旅行，其實就是去體驗別人的日常，不見得要走多遠，只要能換個心境，說不定會因此發現平時不曾注意到的驚喜之處。

綠川旁，還有一棟市民們遺忘的龐大建物，千越大樓的興衰是短短十幾年的事，原本作為一棟複合型商業百貨大樓，這裡塞滿冰宮、商場、旋轉餐廳、舞廳、夜總會，從現在的角度看來覺得不可思議，我只能想像，這棟建築物曾裝滿了台中人的夜生活，是當時年輕人約會最時髦最浪漫的場所。

台北市區是適合散步的，我熱愛穿梭在台北的大街小巷，東西南北不同路口，都有著不同風貌。我常常在想，也只有當我們用雙腳走過這些地方，將步調放慢下來，才能仔細看到這裡真實的樣貌，這是一種以人為本的實踐。我關心我們居住的社區、這個城市，因為這塊土地始終孕育著我們，所以我們更應該知道她的歷史，那些發生過的事、還有正在發生的事，想著如何形塑成現在的我們。

社區小旅行示範

計畫二：動手玩創意，宅在家也能有生產力

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在因應疫情而遭受改變的生活模式中，大家對於居家娛樂這件事情已經頗有心得。無論是居家烹飪還是居家健身，都是過去一年的熱門關鍵字。既然過年有機會長時間待在家，或是返鄉與更多平常不見的家人團聚，不如玩一些有趣的事情共享天倫樂。

鄉村生活是迷人的，不外乎是食材隨手可得，日日可以吃到最應時的蔬果，外面有什麼作物收成，馬上端上當天的餐桌，享受最新鮮的滋味。法國的季節菜都吃些什麼呢？有哪些傳統的家庭料理？本文整理了3種適合天氣漸暖的春夏，在家也可以簡單上桌的法式輕食。

無論是一個人到酒吧點杯特調，或是在家捧杯熱呼呼的酒，躲在被窩裡取暖，熱酒下肚，心也跟著暖了起來，這也算是另一種意義的「冬令進補」吧。

新型冠狀病毒肺炎搞得大家人心惶惶，除了戴口罩、勤洗手，平時維持良好生活習慣也不可少，而運動不只可以強健體魄，還是提升免疫力最佳途徑。本專題堪稱「居家運動大全」，防疫大作戰，現在就一起動起來吧！

計畫三：擬定新年新希望，並且即刻落實

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一年復始，萬象更新。趁著年假回顧過去、展望未來，也沈澱一下思緒，試著列出接下來一年想為自己完成的事，設定可達成目標；或許也可以與家人分享彼此的計畫，共同激勵鼓舞。先不要管做不做得到，總要開始了才知道。

空有熱誠卻沒有任何執行力，是計畫最終失敗的主要原因。每個人都要學習接受這個缺點並試著去糾正它。為什麼總是好計劃一大堆，但最後卻連做也沒有做呢？今天我們就談談目標這個事。

不一定需要做出年度目標，不一定要有很完美的長期目標規劃，但一個充份設計價值、充分執行的目標，應該能讓我們在多個方面有所成長。

你必須花錢、付出努力，以及放棄一些做喜歡事物的時間，只為了達成你必須完成的承諾。從定義上來看，沒有人喜歡「犧牲」這個語詞，有時候犧牲出現的陰影會遮住你的目標，除非你找到的動機非常強大，甚至強大到能夠讓你不覺得自己在犧牲，以及讓每個犧牲好像變得很值得。