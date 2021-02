【年前除舊計畫】「斷捨離」影視清單推薦：《重慶森林》、《那時候，我只剩下勇敢》、《白日夢冒險王》等六部作品

文:探員K

你有那些無法放下的東西嗎?在這個除舊換新的時節,堆積於一身的不只有家裡的雜物而已,更有著那些拋不下的執念、斷不開的情感。也許我們都要學著「斷捨離」,不管是在職場、感情,或是人生上頭,趁著這段時間理清思緒、掃除雜念,調整好姿勢後,邁出人生新的一步。

每個人都會迷惘,也有著猶豫不決的時候,透過以下推薦的六部電影,希望能讓大家重整心態,卸下沈重的過往,在接下來的日子裡好好往前。

《重慶森林》

《重慶森林》

「從分手的那一天開始,我每天買一罐 5 月 1 號到期的鳳梨罐頭,因為鳳梨是阿 may 最愛吃的東西,而 5 月 1 號是我的生日。我告訴我自己,當我買滿 30 罐的時候,她如果還不回來,這段感情就會過期。」

警察 223 失戀了,他對著前女友最愛吃的鳳梨罐頭發誓,這段愛情的保鮮期還有 30 天,他將在一個月後的生日那天放下這段感情;而在生日的前夕,他與一名女走私客偶遇,度過了不尋常的一夜。警察 663 與女友分手了,當他發現家裡只餘下他一人時,開始對家具分享煩惱與心事;幻想著女友終有一天會回來的 663 並沒有注意到,小吃店店員阿菲漸漸走入他的生活中。

《重慶森林》

即使在人口稠密的香港居住,人們大多是孤獨地生活著。王家衛於 1994 年編導的電影《重慶森林》(Chungking Express),以兩位失戀警察走出情傷的故事,反思人們在這個水泥構成的都會叢林,如何面對自己的內心世界。我們都有著無法忘卻的情感,但若能看見身邊那些倏忽即逝、或已然陪伴於身的人事物,世界並沒有那麼的幽閉狹隘。

《戀夏500日》

《戀夏500日》

「他跟你喜歡一樣的東西,並不代表他就是你的靈魂伴侶。」

“Just because she likes the same bizzaro crap you do doesn’t mean she’s your soul mate. “

一直相信真愛會降臨的湯姆,遇上了老闆的新秘書夏天,湯姆喜歡上她的一切-她的外表、她的個性、她也同樣愛聽史密斯飛船的音樂,他認為夏天是他苦等已久的靈魂伴侶。然而某日夏天離開了,湯姆不理解原因,再努力挽回夏天的同時,他回首著與她相處的這 500 日。

《戀夏500日》

由馬克偉伯執導,喬瑟夫高登李維、柔伊黛絲香奈主演的浪漫喜劇《戀夏500日》(500 Days of Summer),以非線性的手法穿插地講述了湯姆與夏天為期五百天的戀情。當我們過度深陷某段情感時,有時會自我形塑重要他人的獨特性,對湯姆來說,將夏天視為「靈魂伴侶」使他無法理性地檢視兩人的關係、以及對方所追求的情感為何,這使他無法走出傷痛、裹足不前;我們不必否定對方的重要性,但也無需將自己困死在感性的囹圄。

《天外奇蹟》

《天外奇蹟》

「謝謝你這段旅程的陪伴,現在換你去展開新的冒險吧!」

“Thanks for the adventure. Now go out and get a new one!”

年邁的卡爾獨居於老房子中,當他還只是個孩子時,遇見有著同樣夢想的女孩艾莉,他們一同在中西部城鎮裡長大、結婚,過著幸福的生活。艾莉總是夢想要到南美洲探險,兩人曾訂下約定,但機會尚未到來、艾莉卻已病逝。在房子因政府計劃將要迫遷之際,卡爾將房子綁在無數的氣球上,帶著兩人的回憶,決定獨自前往南美洲,履行與艾莉的承諾,因緣際會下與搭上飛屋的童子軍小羅展開了一場冒險。

《天外奇蹟》

皮克斯動畫工作室於 2009 年推出的《天外奇蹟》(Up),透過老爺爺卡爾與童子軍小羅的冒險,講述一段關於履行承諾、走出傷痛的動人故事。卡爾放不下他對亡妻的執念,甚至將經歷兩人回憶的大房子一同帶上,卻也在這段旅程中,再度被迫直視艾莉已經離去的事實。當無法接受逝者已無法在陪伴你走下去時,也不能忘記對方曾與你共同經歷過的旅途,美好的回憶並非用以封閉心靈,而該作為下一段旅途的祝福。

《那時候,我只剩下勇敢》

《那時候,我只剩下勇敢》

「如果勇氣否定了你,那就超越勇氣。」

“If your nerve, deny you – go above your nerve”

父親於年幼離去、母親去世、家人漸行漸遠,雪兒不得不透過毒品與男人來尋求慰藉,直至婚姻瓦假。二十六歲的她,生命宛若僵局,在無路可逃的情況下,傷心欲絕的她背起沈重的行囊,毅然踏上長達一千英哩的遙遠旅途。沿著美麗又殘酷的太平洋屋脊步道,她嚐盡了孤獨的滋味,卻也終於面對自己張牙舞爪的心魔。

《那時候,我只剩下勇敢》

2014 年的電影《那時候,我只剩下勇敢》(Wild) 改編自真人真事,聚焦於雪兒史翠德瀕臨崩潰之際踏上的自我療傷之旅。世界有時像是帶著惡意般嘲弄著命運,過多無法忘懷的苦痛牽絆著不幸的人,但這不代表我們終生無法與過往和解,雪兒在肉體上經歷的巨大磨練,間接讓內心深處難以言說的悲苦減輕了,人終其一生最重要的行囊,不是沈痛的過往、而是自己的生命,接受了所有的難題後,其他的事就會跟著退讓幾分。

《楚門的世界》

《楚門的世界》

「早上好,以防我見不著你,所以下午好,晚上好,晚安!」

“Good morning, and in case I don’t see you, good afternoon, good evening, and good night!”

楚門是一名生活在海景鎮的保險公司經紀人,雖然從沒有離開過這個小地方,但他也過著平凡安逸的人生 ── 事實上,楚門並不知道,他是巨型實境肥皂劇「楚門的世界」的主人公,身邊的人們是配合著他的演員,而他所做的一舉一動,都成為電視機後觀眾的焦點。直到某天,一盞燈突如其來的從天掉落,這件怪事使楚門串連起對生活周遭一切曾有過的懷疑,他逐漸發現真相,並決定離開這個從未離開過的小鎮。

《楚門的世界》

1998 年,由金凱瑞主演的電影《楚門的世界》(The Truman Show) 包裹著眾多直得申論的議題,但最核心的人物情感仍在於 ── 就算你發現了現實的虛假,你是否有突破的勇氣?即便知曉一切都只是節目,但楚門自小生長在海景鎮,有著從一同長大的兒時摯友,相處融洽的妻子,與對未知外界的恐懼。而我們終將必須跨出那一步,不管是在安逸的舒適圈、亦或是前途未卜的環境,我們都是自己生命的主角。

《白日夢冒險王》

《白日夢冒險王》

「開拓視野,突破萬難,看見世界,貼近彼此,感受生活,這就是生活的目的。」

“To see the world, things dangerous to come to, to see behind walls, draw closer,to find each other and to feel. That is the purpose of life.”

華特是一名在《生活》雜誌底片影像部門工作的員工,日常有些無趣,所以他經常發各式各樣的白日夢。某天,知名攝影師尚恩送來了一卷特別的底片作品,卻有張底片不見了;過去十六年來未曾丟失過任何照片,這次卻找不到這張第 25 號底片。從未真正冒險過的華特因而踏上了他的首趟旅程,決定親自去尋找尚恩。

《白日夢冒險王》

在 2013 年的電影《白日夢冒險王》(The Secret Life of Walter Mitty) 中,華特對自己的人生充滿著幻想,卻未曾主動追尋過任何事物;一趟因緣際會開始的旅途才使他意識到 ── 主動的步伐,能讓他的白日夢成為生活的現實。坐而思不如起而行,脫離習以為常的舒適圈,就算不知終點為何方,踏上腳步的人永遠都在旅途上,而旅途中的風景將是前所未見的。

本文經電影神搜授權轉載,原文刊載於此