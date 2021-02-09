2021春節過年國道交通管制懶人包：高速公路高乘載、管制時段、匝道封閉、暫停收費

2021春節七天連假，因應民眾出遊返鄉的需求，這邊整理出交通部規劃的春節運輸管制措施，提供給讀者參考。

文： Zero圈圈

2021年(民國110年)春節過年共有7天假期，為因應民眾返鄉與出遊需求，交通部高速公路管理局提出高速公路高乘載、暫停收費、匝道儀控等交通管制，希望能盡可能減少交通壅塞狀況。而今年除了宣布交通管制之外，交通部也提出春節疏運孝親專案等補助活動，鼓勵民眾旅遊搭乘大眾運輸工具。以下整理2021年春節過年交通管制措施，也提醒用路人事先規劃路線，選擇替代道路，也可搭配1968 App查詢即時路況。

春節旅運期間 全國道0至5點暫停收費

維持往例，在春節旅運期間，也就是2月10日至2月16日，全國道凌晨0至5點暫停收費，鼓勵民眾多加利用。在暫停收費時段之外，國道將採單一費率收費，取消每日20公里優惠里程，而國道3號的「新竹至燕巢系統」也維持往例，採單一費率再8折收費。

▲2021年春節過年國道差別收費措施。

開放路肩照常實施 重點路段實施精進式匝道儀控

2021年春節旅運期間，現有的開放路肩措施將照常實施，並且依日期開放部分出口、或是機動式開放路肩。在匝道儀控方面，高速公路管理局2月9日在國道3號往國道5號雙向、國道5號南向路段實施精進式匝道儀控，其餘2月10日至16日將在11條重點路段實施精進式匝道儀控。

2月9日(上班日)：

現有開放路肩照常實施

增開國道3號南深路出口、南港聯絡道前

匝道儀控：國道3號往國道5號雙向、國道5號南向

視高速公路主線交通狀況採取嚴格匝道管制

2月10日至16日：

現有開放路肩照常實施

每日增開路肩供小型車行駛

機動開放國道5號，宜蘭至頭城北向

針對11個重點路段實施精進式匝道儀控

視高速公路主線交通狀況採取匝道嚴格管制

2021年春節高乘載管制、匝道封閉路段

今年春節過年的高乘載管制自2月12日開始實施，而匝道封閉則是從2月10日開始。高乘載管制的實施時間為上午6點至12點、晚上時段14點至21點，民眾可以避開高乘載時間出發，同時避免道路壅塞。

2月10日小年夜：

0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道

2月11日除夕：

0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道

2月12日初一：

6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載

0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道

0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道

2月13日初二：

6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載

0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道

0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道

2月14日初三：

6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載

14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載

13點至18點，北向國道1號高雄端至湖口，各交流道之入口，實施高乘載

13點至18點，北向國道3號九如至大溪路段，各交流道之入口，實施高乘載

0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道

0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道

0點至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統匝道

0點至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道

7點至19點，北向封閉國道1號虎尾及仁德入口匝道

7點至19點，雙向封閉國道1號王田、國道3號名間入口匝道

2月15日初四：

14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載

13點至18點，北向國道1號高雄端至湖口，各交流道之入口，實施高乘載

13點至18點，北向國道3號九如至大溪路段，各交流道之入口，實施高乘載

0點至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統匝道

0點至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道

7點至19點，北向封閉國道1號虎尾及仁德入口匝道

7點至19點，雙向封閉國道1號王田、國道3號名間入口匝道

2月16日初五：

14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載

2021年春節過年國道匝道封閉措施。

▲2021年春節過年國道匝道封閉、高乘載管制措施。

利用替代道路、非尖峰時段前往

高公局預估2月14日、15日會是北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，因此建議南北長途的民眾可以多利用台61線替代道路往返，若一定要使用國道，則使用非尖峰時段，乘載1至2人的車輛也提前於上午10點前出發。

非尖峰時段：

2月10日至13日(小年夜至初二)：南向13點以後出發

2月14日至16日(初三至初五)：北向12點以前出發

替代道路與路況查詢：

在出門前，民眾可以事先查詢替代道路，並且藉由高速公路1968 App查詢即時路況。另外高速公路管理局也會在官方粉絲專業「高速小飛力」提供路況直播。

本文經癮科技授權轉載，原文刊載於此