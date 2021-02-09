2021春節過年國道交通管制懶人包：高速公路高乘載、管制時段、匝道封閉、暫停收費

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2021春節七天連假，因應民眾出遊返鄉的需求，這邊整理出交通部規劃的春節運輸管制措施，提供給讀者參考。
文： Zero圈圈
2021年(民國110年)春節過年共有7天假期，為因應民眾返鄉與出遊需求，交通部高速公路管理局提出高速公路高乘載、暫停收費、匝道儀控等交通管制，希望能盡可能減少交通壅塞狀況。而今年除了宣布交通管制之外，交通部也提出春節疏運孝親專案等補助活動，鼓勵民眾旅遊搭乘大眾運輸工具。以下整理2021年春節過年交通管制措施，也提醒用路人事先規劃路線，選擇替代道路，也可搭配1968 App查詢即時路況。
春節旅運期間 全國道0至5點暫停收費
維持往例，在春節旅運期間，也就是2月10日至2月16日，全國道凌晨0至5點暫停收費，鼓勵民眾多加利用。在暫停收費時段之外，國道將採單一費率收費，取消每日20公里優惠里程，而國道3號的「新竹至燕巢系統」也維持往例，採單一費率再8折收費。
▲2021年春節過年國道差別收費措施。
開放路肩照常實施 重點路段實施精進式匝道儀控
2021年春節旅運期間，現有的開放路肩措施將照常實施，並且依日期開放部分出口、或是機動式開放路肩。在匝道儀控方面，高速公路管理局2月9日在國道3號往國道5號雙向、國道5號南向路段實施精進式匝道儀控，其餘2月10日至16日將在11條重點路段實施精進式匝道儀控。
2月9日(上班日)：
- 現有開放路肩照常實施
- 增開國道3號南深路出口、南港聯絡道前
- 匝道儀控：國道3號往國道5號雙向、國道5號南向
- 視高速公路主線交通狀況採取嚴格匝道管制
2月10日至16日：
- 現有開放路肩照常實施
- 每日增開路肩供小型車行駛
- 機動開放國道5號，宜蘭至頭城北向
- 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控
- 視高速公路主線交通狀況採取匝道嚴格管制
2021年春節高乘載管制、匝道封閉路段
今年春節過年的高乘載管制自2月12日開始實施，而匝道封閉則是從2月10日開始。高乘載管制的實施時間為上午6點至12點、晚上時段14點至21點，民眾可以避開高乘載時間出發，同時避免道路壅塞。
2月10日小年夜：
- 0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道
2月11日除夕：
- 0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道
2月12日初一：
- 6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載
- 0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道
- 0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道
2月13日初二：
- 6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載
- 0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道
- 0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道
2月14日初三：
- 6點至12點，南向國道5號南港系統入口，實施高乘載
- 14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載
- 13點至18點，北向國道1號高雄端至湖口，各交流道之入口，實施高乘載
- 13點至18點，北向國道3號九如至大溪路段，各交流道之入口，實施高乘載
- 0點至12點，南向封閉國道5號石碇及坪林入口匝道
- 0點至24點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統入口匝道
- 0點至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統匝道
- 0點至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道
- 7點至19點，北向封閉國道1號虎尾及仁德入口匝道
- 7點至19點，雙向封閉國道1號王田、國道3號名間入口匝道
2月15日初四：
- 14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載
- 13點至18點，北向國道1號高雄端至湖口，各交流道之入口，實施高乘載
- 13點至18點，北向國道3號九如至大溪路段，各交流道之入口，實施高乘載
- 0點至24點，北向封閉國道1號埔鹽系統匝道
- 0點至24點，北向封閉國道3號西濱入口匝道
- 7點至19點，北向封閉國道1號虎尾及仁德入口匝道
- 7點至19點，雙向封閉國道1號王田、國道3號名間入口匝道
2月16日初五：
- 14點至21點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載
▲2021年春節過年國道匝道封閉、高乘載管制措施。
利用替代道路、非尖峰時段前往
高公局預估2月14日、15日會是北返尖峰日，中午過後將出現長時段壅塞，因此建議南北長途的民眾可以多利用台61線替代道路往返，若一定要使用國道，則使用非尖峰時段，乘載1至2人的車輛也提前於上午10點前出發。
非尖峰時段：
- 2月10日至13日(小年夜至初二)：南向13點以後出發
- 2月14日至16日(初三至初五)：北向12點以前出發
替代道路與路況查詢：