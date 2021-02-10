2021春節過年電商平台出貨時間調整總整理：PChome、Momo購物、便利商店、物流送貨時間

過年期間也是物流量的高峰，若是有網購的民眾要注意電商平台春節的出貨時間是否趕得上自己的需求。

文： Zero圈圈

過年期間也是物流繁忙的時候，例如春節禮盒、年節禮品，若是從電商平台上訂購的話就需要配合電商的物流調配時間。而為了服務消費者年節期間訂購商品的需求，電商平台如PChome、Momo購物等都宣布2021年節期間將正常出貨，至於蝦皮、Yahoo購物等需配合便利商店送貨的通路平台，則需要參考統一超商、全家便利商店的宅配服務。在此整理2021年春節期間，各大電商平台、便利商店、郵局的出貨時間，提醒消費者有時間壓力的話，提早完成購買，避免因物流耽誤送禮時間。

PChome：春節期間照常出貨

電商平台PChome表示將全年無休，春節期間照常出貨，因此若是訂購一般商品，出貨時間比照平常線上購物，並不會受到年節假期影響。不過，如果是大材積、低溫、需安裝商品，或是商品需配合廠商出貨者，則會配合供應商語物流調整作業時間。最晚將於2月17日後陸續配送。

PChome春節期間，安裝商品、大材積、廠商出貨商品的出貨配送時間。如果有退換貨需求，將於2月16日起恢復服務。

Momo購物：春節期間照常出貨

2021年Momo購物標示「速」、「急鮮配」等商品將正常配送，不過像是「安心配」與大型家電商品，春節期間將暫停配送服務。其他各商品的出貨時間依照商品頁面標示為主，春節期間Momo購物的客服也將正常服務，而退換貨需求會照常受理，於2月16日後進行後續回收事宜。

Momo購物春節期間的出貨配送公告。各商品的實際出貨時間仍以商品頁公告為準。

蝦皮購物：配合便利商店物流配送

蝦皮購物的物流以配合便利商店為主，將配合超商取貨提供如免運等部分優惠。因此，若是在春節期間於蝦皮購物訂購商品，可以參考7-11統一超商的「賣貨便」服務、全家與萊爾富便利商店的「宅配通」服務於春節過年期間的營運公告。

蝦皮購物依照賣場標籤會有不同的配合物流，也因此會有不同的免運門檻。

淘寶：2月20日恢復出貨

因應春節假期，淘寶的集運、代購等時間都有停止，例如海外快遞春節前的最後發貨日為1月30日，空運的最後發貨日為2月3日，二者在春節後的恢復發貨日同樣為2月20日。而在2月4日至19日春節期間，部分倉庫會暫停包裹入倉作業、到倉查詢服務，而淘寶客服也將視節日調整營業時間。詳細可見淘寶公告。

Friday購物：2月14日後依序完成出貨

Friday購物最晚會在2月8日完成出貨，2月8日中午以後的訂單將依照快速到貨、急速到貨等不同，分別在2月17日、2月14日起陸續出貨。Friday購物將因春節假期調整過年商品配送時間，如果是宅配或便利商店取貨的商品，在2月5日至16日期間訂購者，將於2月17日後依序安排出貨。

至於Friday購物旗下的愛買線上購物商場，依照商品種類而有不同的到貨時間，但在最後下單截止前將，統一於2月17日年後陸續出貨。因此如果有訂購年菜、名產、家具家電等需求，需注意年前最後的接單日與出貨日期。

Friday購物年節出貨公告。實際商品到貨日期仍以賣場公告為主。

7-11統一超商賣貨便：春節期間客服暫停服務

因春節前後期間為宅配繁盛期，因此1月30日至2月16日期間宅配的包裹無法保證隔日到貨，而若是於2月13日至14日於門市寄件宅配，包裹將統一於2月15日後開始配送。另外，春節期間門市的寄件、取件將提供正常服務，不過客服將於2月11日至16日暫停，於17日恢復。

7-11統一超商賣貨便在春節期間將調整對帳日、撥款日期。宅配包裹也無法保證隔日到貨。

全家便利商店宅配通：不提供指定送達日服務

全家與萊爾富便利商店所配合的「宅配通」物流，於1月27日至2月17日起暫停希望送達日、希望送達時段、北北基當日宅配的服務，並且不保證包裹能隔日送達，建議民眾儘早完成交寄。而在2月12日至13日，也就是初一至初二時間，宅配通將暫停取件服務，至14日部分偏遠鄉鎮也將暫停配送服務。影響時間至2月17日止。

黑貓宅急便：初二、初三暫停營業

在2月1日至16日期間，黑貓宅急便暫停當日寄件送達服務，並且同樣無法指定配送日期、時段、以及不能夠保證隔日送達。在過年期間，黑貓宅急便也會調整營業與預約集貨時間，2月13日、14日，也就是初二初三暫停營業，不過消費者仍然可以至7-11統一超商、OK便利商店等門市寄件。

黑貓宅急便2021年春節過年營業調整時間。

中華郵政：春節假期間停止收信與包裹投遞服務

2月10日至16日春節連續假期，各地郵局僅北故宮郵局營業維持外幣兌換、代售商品販售服務，其餘一律停止營業。因此，春節連假期間郵局之郵件收攬、包裹投遞、限時或普通郵件寄送服務也都將暫停，如果有民眾有交遞快捷郵件需求，可以前往全台郵局郵務科辦理。亦可多加利用郵局所設置的自動櫃員機、i郵箱與自助郵局。

年節送禮、商品訂購建議提早完成

如果是PChome等擁有自家倉庫的電商，過年期間較不受到物流通路影響，但若是蝦皮等由便利商店通路配合的賣方平台，則過年期間物流繁忙，無法保證訂購商品能夠當日或隔日到貨。因此，建議民眾提早訂購商品，避免包裹受到物流的忙碌影響，無法順利送達。

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