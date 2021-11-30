【反萊豬公投QA】萊豬進不進口，到底會影響哪些事？

12月18日將舉行公投，關于反萊豬議題，正方以食安為由，認為應該全面進口萊豬，維護人民健康；反方則主張進口肉品的萊劑符合國際標準，且從今年元旦即開放萊豬進口，若禁止進口，台灣將違反國際承諾，影響經貿談判，因此認為該維持進口萊豬。關鍵評論網幫你整理了各大爭議點，讓你快速了解兩方立場。

全國性公民投票案第17案至第20案投票，將於12月18日舉行投票，其中第18案公投為反萊豬公投，提案人是國民黨立委林為洲，到底這一案主要爭議點是什麼？民眾擔心的標示問題政府又是如何回應？關鍵評論網整理數個重要議題，讓你簡單看懂這次的「反萊豬」公投討論的重點。

主文：「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」

為什麼萊牛開放多年，萊豬卻還有爭議？

國人飲食習慣上，攝取豬肉的數量遠高於其他肉品，因此開放萊豬相比當年開放萊牛，對於台灣的影響較大。且提案人林為洲認為目前政府的配套措施不完善，「全面標示」難以落實；政府則表示若禁止進口萊豬，會影響台灣在國際經貿上的談判。

2012年台灣開放殘留10ppb以下萊克多巴胺的美牛（簡稱萊牛）進口，但牛隻內臟及其他動物肉品維持零檢出，且目前只開放進口風險較低的30月齡以下的美牛進口。不過今年元旦，政府宣布開放含有萊克多巴胺的豬肉（簡稱萊豬），以及30月齡以上的牛豬進口。

正方認為萊克多巴胺通常用於豬牛等動物，與人體有關的研究較少，無法判斷長期下來是否會導致健康問題，提案人林為洲​​也提到國人的飲食習慣上，攝取豬肉的數量高過其他種類肉品，國際標準未必適用於國人，且質疑目前政府針對開放含萊劑豬肉的配套措施難以落實，國人健康不應成為利益交換籌碼。

反方則表示透過產地的標示，民眾仍有權選擇不同產地的肉品，萊豬受不受歡迎、民眾買不買單，交由市場機制決定，維持貿易的公平性。根據農委會說明，萊牛從2012年開放至今，國人一年平均吃了2.7公斤美牛，對比美豬的平均數量0.7公斤，是四倍的數量，目前為止並無造成任何食安問題，強調在保障國民健康的前提下，進口的肉品需遵循國際標準。

「萊豬=美豬」？

台灣從2005年開始開放豬肉進口，那時就已經可以在市面上看到美豬，而這次公投爭議的重點為是否開放「含有萊克多巴胺的豬肉」進口，因此萊豬並不完全等同於美豬。

不過之所以會有「萊豬=美豬」論述，中經院WTO及RTA中心副執行長李淳說明，因為台灣豬肉進口的前三名國家（加拿大、美國、歐盟）中，只有美國允許萊豬出口，因此若公投通過，受影響最深的確實是美國。且根據豬肉儀表板數據顯示，目前沒有任何一批進口豬肉檢驗到萊劑，代表將近一年來進口的美豬並不含萊劑。

近幾年台美關係升溫，而美國牛豬的禁止進口被視為明顯的貿易障礙，因此在美國牛豬不斷向台灣叩關的情況下，政府為確保我國對外貿易持續成長，在今年年初決議開放萊豬進口，因此開放萊豬與否可能對台美之間的貿易協定有關，也可能影響台灣是否能順利加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

民眾可以選擇不吃萊豬嗎？

政府強制規定標示肉品的「原產地」，但不強制標示「是否含萊劑」。不過國產豬禁止使用萊劑，因此民眾可藉由選擇購買國產豬，以避免吃到萊豬。

目前政府強制規定大賣場、超市、傳統市場與零售通路，不論是生鮮豬肉（肉片、肉排）、加工食品（貢丸、肉包）或餐飲食品（滷肉飯、排骨便當）都需標示豬肉原產地，讓消費者能辨認來源。​​依據《食品安全衛生管理法》，若業者未照規定標示或標示不實，皆可處罰鍰，而政府也鼓勵業者申請台灣豬標章，進行市場區隔。

提案人林為洲指出，標示只有產地，沒有商家或攤販會主動告知民眾使用的是「美國豬」，且加工食品會更難管制，對此，民眾黨也表示由於國人食用豬肉的比例較高，因此吃到「含萊劑的加工製品」機率遠高於萊牛。

反方的陳吉仲表示，台灣是遵循日本模式，可以進口萊豬、萊牛，但國內不允許使用萊克多巴胺，便於做出市場區隔，因此即使今年元旦開放萊豬進口，豬價仍然維持穩定，且大多消費者依舊選擇國產豬，豬肉自給率也從原來的九成提升至93.1%。

如果公投不通過，政府現有的配套措施真的可以執行嗎？

雖然政府強調會落實相關的配套措施，不過正方指出不論是在清楚標示、稽查量能、加工肉品控管等方面皆有漏洞，無法排除民眾疑慮。

自從今年年初萊豬開放進口後，衛生福利部食品藥物管理署「畜肉安心計畫」補助地方衛生局增補稽查人力，以一位人力一年100萬元（含薪資以及其他查核作業所需開銷）為標準，六都各補助一人。

不過新北市衛生局食品藥物管理科長楊舒秦曾表示，新北市約有1萬5000家餐飲業者，首要從高風險業者進行加強稽查（生產製造或販售量大、品項數較多）。

原本衛生局編制約37位稽查員，因應萊豬進口，中央編列給直轄市的人力增加10人，但新北市幅員廣大，稽查員加班已成常態，須仰賴市府跨局處食安聯合稽查小組分擔查驗量能，有人力不足之虞。稽查過程繁瑣，目前大部分衛生局是以不定時、反覆查核高風險（使用進口豬肉、月子餐）等業者。

台南衛生局科長食品藥物管理科科長費偉鈴提到，同樣的業者可能會因為不同的稽查專案，需要不斷接受查驗，甚至會因麻煩而拒絕稽查，導致實行困難。中央並未統一規範業者須接受抽驗的次數與頻率，業者每次更換貨品來源須自行通報，稽查則僅靠地方稽查員依照人力、時間自行評估，這些尚未標準化的流程也是民眾對於稽查動能有疑慮的地方。

國民黨文傳會主委凌濤也說，衛福部所推行的「台灣豬貼紙」，現在甚至能在電商平台輕易購買，這顯示政府無法從源頭把關，並質疑萊豬開放後，是否能真的落實配套措施？

另外，雖然大型超市、量販店確實能看到貨品產地標章，不過民眾很常接觸的小吃攤、傳統市場等通路有時卻因為「標示方式」的問題，讓民眾沒有注意到標示，這部分政府也須考慮投入更多資源讓消費者認識「標示」。

為什麼不能統一強制標示是否含萊克多巴胺？

目前為止，全世界沒有任何國家立法強制業者標示肉品含有萊克多巴胺，原因是根據WTO體制下的《技術性貿易障礙協定》，貨物若標示成份對人類健康造成風險，必須以國際科學證據為基礎，而國際食品法典委員會（CODEX）過去已經說明過一定劑量內的萊克多巴胺對人體是無害的。除非台灣提出權威性的研究或醫學、科學文獻作為根據，否則強制業者標示，可能會涉及貿易歧視的問題。

且若要標示萊劑，那麼連抗生素、農藥等需要標示，包含國產豬也需要標示成分，會造成檢驗等相關成本高昂。目前加拿大、新加坡、日本政府也並未強制立法規定業者標示肉品是否含有萊劑，但業者可以自主標示。

吃多少萊豬，才會對人體有害？

依照目前進口萊豬的標準，豬隻各部位萊克多巴胺容許量有所不同，但皆符合聯合國國際食品法典委員會（CODEX）標準，台灣設定的萊克多巴胺濃度的安全容許殘留量為：肌肉（豬里肌、豬肩胛、豬腿等）0.01ppm、肝（豬肝）0.04ppm、腎（腰子、腰花）0.04ppm、脂肪（豬油）0.01 ppm、其他可供食用部位（豬心、豬腸、豬腦、豬肺等）0.01ppm，其中豬腎的標準較CODEX（殘留值0.09ppm）嚴格。

根據食品添加物聯合專家委員會（JECFA）評估，成人每公斤體重之萊克多巴胺每日安全攝食量（ADI）為1微克（即一百萬分之一公克），一位成人以標準體重60公斤計算，每天需食用6公斤肉品，且連續吃5到10年，才有可能超過安全攝取量。而6公斤肉品約等於60片排骨、11碗麻油腰子湯、30碗豬肝湯。

不過肝、腎是負責代謝毒物的器官，殘留量較高，因此容許值也較高。根據成大環境微量毒物研究中心主任李俊璋指出，經過風險評估，對於經常吃內臟（例如豬腰、豬肝）的高暴露族群，例如台灣「坐月子」習俗下的產婦，若每天吃1副肝、1副腎臟，就已達到每日容許攝取量89.9％，因此建議產婦坐月子時儘量選擇國產豬內臟食用。

其他國家的萊豬進口政策是什麼？

世界各國對於萊克多巴胺的管理方式大略分為三種，如美、加、紐、澳、韓國等地開放進口含萊劑肉類，並核准當地畜牧業者添加於飼料中。日本則採取較為特別的管理方式，雖然訂有食品中的殘留容許量，但並未核准國內業者使用。而歐盟、中國等國皆未含開放進口萊劑肉類，也未核准當地業者使用，管理制度最為嚴格。皆在亞洲的日本、韓國飲食習慣與台灣類似，且都曾經歷過萊豬的叩關，後來皆開放進口。

日本每人年消費約為2公斤左右的豬肉，從2005年開始開放萊豬進口，配套措施為透過「日本豚」的國產豬標章做出市場區隔。歐盟則是全面禁止使用萊劑，2009年時歐盟宣布，萊劑造成的不確定因素太多，就算以每日容許攝取量和最大殘留量訂定相關標準，仍無法保證其安全性。2012年，歐盟再度表態反對使用萊劑，歐洲食品安全局認為，即使有足夠數據提出萊劑最高殘留量的提案，但仍無法排除其對人體健康造成的可能危害，因此決定不跟進CODEX標準，維持禁用萊劑。

CODEX標準怎麼來的？適用於台灣嗎？

國際食品法典委員會曾於2012年時討論過萊克多巴胺的議題。通常CODEX所訂的殘留容許量（Maximum Residue Limits，簡稱MRL）是採取共識決，當時討論萊克多巴胺最大殘留容許量的標準時，是依食品添加物聯合專家委員會（JECFA）訂出的殘留容許量標準為依據，但因各國無法達成共識，最後各會員國間採投票方式進行，以69:67的兩票之差，通過應制定相應的標準，等同於承認使用萊克多巴胺的正當性。因票數接近，因此此項標準備受爭議，歐盟也對這個標準提出質疑，指出CODEX的評估報告並不完整。

因此林為洲認為國人以豬肉為主要肉品來源，加上孕婦坐月子、寶寶副食品也經常使用豬的內臟部位，綜合考量後，雖然萊劑有國際標準，但未必適用於台灣。

持反方立場的中經院WTO及RTA中心副執行長李淳則表示，萊豬台灣有進行科學風險評估，從馬政府到蔡政府做的兩次分析，都說台灣可以採用萊劑的國際標準。

如果公投通過，會影響什麼？

主要爭議在於經貿層面。持反方立場的經濟部部長王美花表示，台灣一直是高度外貿導向的國家，需要與各國簽訂貿易協定，而若加入CPTPP，就等於一次跟11個國家簽署自由貿易協定，有助於降低台灣產品出口的關稅，也能增加產品競爭力，但若台灣不開放進口萊豬，可能會造成加入CPTPP的阻礙。

林為洲則認為，CPTPP的成員國雖然開放萊豬，但「不一定吃含有萊劑的豬或牛肉」，且美國已經退出CPTPP，無權干涉台灣是否能加入，並指出大家要思考的應該是要如何在不開放萊豬的情況下加入該協定，因為此案通過的可能性很大。

雖然此公投案是由於由萊克多巴胺的豬肉殘留量議題引起，但牽涉到的其實是台灣對國際的誠信議題，李淳就表示，美豬從今年元旦開始開放進口，若此項政策突然改變，將影響台美經貿關係、違反國際承諾，台灣在未來談判時也會被視為不可信任。

維持萊豬進口，台灣就可以加入CPTPP嗎？

若此案的公投結果為不通過，政府將會維持目前的「萊豬進口5原則」政策：赴美查廠、新增貨號、逐批查驗、清楚標示、嚴格稽查。

陳吉仲說明，CPTPP共有30個章節，其中第7章提及所有會員國在食品安全跟動植物防檢疫措施要遵守國際規範，而其他會員國在開放萊豬進口上皆有共識，因此若維持開放萊豬，加入的可能性就很大，會盡全力爭取。

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核稿編輯：楊士範