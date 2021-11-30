【珍愛藻礁公投QA】蓋三接為什麼要「離岸5公里」？主文超長的公投案你看懂了嗎？

這個公投的好處是，無論結果是過與不過，已經喚起大眾對開發案的注意，嘗試了解生態評估、了解用電需求，未來的開發案，在生態與產業發展上，我們或許能學習，越來越能從中找到平衡。

年底公投即將登場，本次一共有4個公投案，將於12月18日進行投票。其中第20案「珍愛藻礁公投」，是台灣有史以來第一個生態保育的公投，因為牽涉到生態敏感區保護以及未來供電穩定，也是本次四大公投案中，主文最長、最複雜的提案之一。究竟這個公投和我們有什麼關係？這一票投下去又會有哪些影響？讓我們在投票之前，一起來認識這個公投議題。

這個公投要投什麼？如果通過，會怎麼執行？

主文：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）

這項公投內容簡單來說，就是位於桃園觀塘的第三液化天然氣接收站（簡稱三接）要不要換地方蓋？如果這案的同意票多於不同意票、並且投票數達門檻，三接工程必須移到5公里以外的海域。不過經濟部之前指出離岸5公里工程不可行，因此這個公投如果通過，最有可能的就是三接停建，必須再找觀塘以外的替代方案。

公投如果沒通過，代表三接可以按計劃蓋在桃園觀塘，但仍需通過「環境影響差異分析報告」審查。

這個公投和我有什麼關係？

為什麼要蓋三接？台灣電力在未來5年，預計將有50%仰賴天然氣發電，而天然氣99%仰賴進口，現有的2座天然氣接收站（永安、台中）使用率已經飽和，因此經濟部規劃要新建接收站。

第三天然氣接收站預定地—桃園觀塘工業區、工業港分別在1999年、2000年通過環評，不過當時並沒有注意到桃園豐富的藻礁生態。直到2016年三接的投資案通過後，因為要蓋天然氣接收站，更多學者加入生態研究，揭示了當地豐富的藻礁生態，包括一級保育的柴山多杯孔珊瑚，還有國際列為瀕危的「紅肉ㄚ髻鮫」（Sphyrna lewini），另外還有酋婦蟹、裸胸鯙、白海豚等生物，被國際保育組織Mission Blue列為「東亞第一個生態希望熱點」，也登上《國家地理雜誌》的封面。

護礁團體擔心，三接在施工期間、營運之後對於藻礁與周邊生態環境系會產生影響。不過另一方面，三接是不是能如期完工，將直接影響台灣未來的供電。

美中貿易戰導致不少台商回流，國內也有半導體擴廠計畫，經濟部預估未來（2021到2027年）台灣每年用電成長率2.5%，比往年翻倍。另一方面為了減少空污，未來將有許多老舊的燃煤機組陸續退役、換成天然氣機組上線（天然氣雖然是火力發電，不過碳排比燃煤發電減少一半），因此格外需要天然氣接收站。

接收站看來不蓋不行，但環境也不能不顧，這就是這個公投最難抉擇的部分。

講這麼多，藻礁真的有保育價值嗎？

藻礁是海洋或淡水湖泊的大型底棲藻類死亡、鈣化後的遺骸，經過長時間的礦化作用，所形成的生物礁體。藻礁多孔隙的環境，是各種魚蝦蟹貝最佳的「海洋生物育嬰房」，小魚小蝦長大游到附近海域，就成了豐富的漁場。

藻礁也具有固碳功能（藻類可以利用鈣化作用，把海洋中二氧化碳固存在體內）。根據公投提案方「珍愛桃園藻礁」預估，大潭海岸的藻礁固碳能力達每年500公噸以上。

台灣桃園海岸線的藻礁，綿延長達27公里，北起大園鄉竹圍漁港海岸，向南延伸至觀音鄉及新屋鄉永安漁港附近，是台灣規模最大的藻礁，其中以觀新藻礁、大潭藻礁以及白玉藻礁最為壯觀，有至少20種以上的造礁藻種。

藻礁的生長過程非常緩慢，10、20年還長不到1公分，世界上少見大規模的藻礁。桃園地海岸線最古老的藻礁約有7600年之久，才有如今規模。

桃園在地人從小到大都沒聽過有藻礁啊，怎麼忽然出現？是不是政治操作工具？

桃園沿岸藻礁存在的時間非常的久，1998年，資深記者柯金源就空拍到當地壯麗的藻礁群。不過因為桃園藻礁所在地多為工業區，刻板印象會認為那邊沒有生態價值。過去桃園一帶的礁岩海岸，被認為是已死亡的珊瑚礁或化石珊瑚礁。

​​直到2007年，中油公司在當地埋設直徑一公尺的天然氣管，工程將穿越藻礁分布區域，被農委會特有生物研究員劉靜瑜揭發，成為當時重大的環保新聞，之後陸續有各種搶救藻礁的行動。

近年關於大潭藻礁的研究可見：《桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書：藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告定稿本》，《「藻」回南桃園的里山海：南桃園藻礁水圈環境生態對社區生活產業的影響》，《109年度藻礁生態系調查計畫案》。

藻礁很重要，但不蓋三接我們會不會缺電？

經濟部強調，如果三接無法如期完工，不能供氣給大潭電廠的天然氣機組，一年會少掉137億度的電力，雖然短期內不會缺電，但恐怕必須改用煤炭發電，預估會增加500萬噸的煤。

經濟部指出，三接本來2022年底就可以蓋好，但因為藻礁爭議，行政院提出外推方案，供氣時程將延後到2025年6月，導致2023、2024年遇到多部老舊機組要除役， 如果有大型機組發生故障，供電燈號將從供電充裕的綠燈，轉為供電吃緊的黃燈（備用容量率10%以下）。

備用容量率是指，各機組可提供的最大發電量跟每年最高小時用電量的差額，學者認為備用容量率在10%以上就不會缺電，我國的法定備用容量率為15%。

但台灣蠻野心足生態協會律師蔡雅瀅質疑，2025-2027年預估我國電力備用容量率分別高達16.9%、17.9%及19.9%，已超過15%（目前政府核准之合理備用容量率目標值），過高的備用容量率是否有必要？

但另一方面，台灣現有的天然氣接收站位於台中（台中港）和高雄（永安接收站），北部沒有天然氣接收站，未來可能增加供電風險，另外北部的用電缺口一向高於中南部，「南電北送」長期遭詬病是區域不正義，環保團體地球公民基金會也指出，公投案如果通過，有可能延宕雲林麥寮燃煤機組、台中燃煤機組、高雄興達老舊的燃煤機組的退場、或轉為備用的煤碳使用量。

三接不蓋在觀塘，護礁團體有替代方案嗎？

護礁團體提出了同樣位於北部的替代方案：

台北港：位於桃園大潭電廠和基隆協和電廠中間，護礁團體認為5.5年就可以蓋好，蓋好之前大潭電廠的天然氣可以透過永安、台中接收站的擴建來支持。

中油2018年曾將台北港列為選項之一。前環評委員鄭明修更投稿《大自然年刊》，指出台北港所有工程都在港區內，不像三接選定的觀塘工業港會影響藻礁生態系和自然海岸，而且台北港海象氣候較佳，較能兼顧北部穩定供氣的需求。

不過經濟部強調，如果三接遷到台北港，需要填海造陸，整體工程評估需要11年，地方的民意也不接受。另外台北港方案要供氣給大潭電廠，要拉長達50公里的海管，總共經過5個藻礁區，只會傷害更多藻礁。

林口港：林口港距離大潭電廠較近，一旁又有長生電廠的天然氣管線可使用。

不過經濟部指出，林口港位於飛機航道正下面，須再進行飛安審查，且林口港為卸煤碼頭，不屬於商港及工業港，在法源上需要重新確認港口地位，需要的時間更長，需要13年。

中油強調，台中港、台北港為國際商港，港務運作繁忙、航道安全管理較複雜，三接目前選址桃園觀塘港是單純的天然氣船專用港，只有液化天然氣船進出、航道安全管理簡單。

靠現有接收站調度：護礁團體再質疑，三接最快也要2025年6月才會蓋好，如果在三接蓋好之前，中油可以靠調度其他天然氣的方式供應大潭電廠的機組，為什麼2025年之後不能靠調度，等台北港或其他接收站蓋好？

中油回應指出，台中和永安接收站，目前使用率已經達115%，海管、陸管都是超限使用，雖然兩者都在進行擴建案，不過最快2027年才能完成，這和2025年就需要的天然氣時程，是緩不濟急。另外大潭電廠的天然氣氣源，目前是從台中接收站透過海管供應，三接蓋好之前，會將原本給1至6號燃氣機組的天然氣，優先調度給新上線、效率比較高的7、8、9號燃氣機組，不過原有機組的氣源則會不夠。

不破壞藻礁，政府有替代方案嗎？

2021年5月珍愛藻礁公投成案後，經濟部同月提出「再外推方案」，這個版本也是許多當初反對三接工程的學者和環保團體，願意接受的折衷方案。

外推方案主要是參考由前環保署副署長詹順貴所提，把目前規劃離岸740公尺的工業港建設再往外推455公尺，變成離岸1.2公里（大概是從台北車站到中正紀念堂，或從桃園市政府到大廟景福宮的距離），並且以不浚挖、不填地的方式建港，工業港用棧橋與工業區連接，經濟部強調這樣就可以避開沿岸的藻礁。

Photo Credit: 行政院 提供

如果執行外推方案，三接完工日期將延後2.5年，預計在2025年6月供氧、另外預算增加150億元。

總統蔡英文也承諾，除了中油每年2000萬元保育周邊環境與藻礁，未來還會有10億元基金做生態跟藻礁保育基金，中油更架設鏡頭24小時直播大潭藻礁區， 要民眾「眼見為憑，三接沒有蓋在藻礁上？」

但護礁聯盟主張，蓋棧橋的時候需要建水下橋墩，仍會破壞底下的礁體；另外防波堤外推1.2公里，經濟部說已經離開藻礁區域，不過護礁團體認為等於將海域圍起來，是一個封閉的狀態，影響水流、漂砂，會讓礁石長不好。

雖然經濟部根據成功大學的水工模擬報告，建防波堤會讓水流速度變快，淤沙將比沒有建港的狀況好，但護礁團體仍認為，蓋天然氣接收站對當地的影響，無法預測，可以肯定的是，工程做下去環境一定會改變，他們認為，如果現在的生態是好的、正向的在發展，就不應該改變環境。

外推方案對當地造成的影響，雖然不能跟「完全沒有建」好，但至少比原本的方案好，為什麼環團不能接受？

護礁團體不能接受外推方案，除了不能保證完全對生態零影響，還有3個原因：

到處蓋天然氣接收站，破壞自然海岸線外，未來可能造成大量接收站閒置。

三接海象不佳，未來天然氣運送船恐怕無法進港。

程序不正義，2018年環評在官派委員護航下過關，為環評制度立下壞先例。

護礁團體認為，天然氣接收站無限制的一直蓋下去，現在除了三接，現有的台中、永安接收站在擴建，基隆協和第四接收站在環評、台電自建的台中接收站（五接）已經在動工、未來麥寮也要蓋六接，根據學者估算，台灣要在2050年達到「淨零碳排」，預估到時這些天然氣設備將閒置六成，造成浪費。護礁團體希望接收站蓋少、但讓每個接收站都發揮最大的價值。

其次，三接環評當年通過，也被認為是政治力介入的結果。2018年，當時台灣有2起重大環評案再審查，一個是觀塘環境差異影響評估案，另外一個是深澳燃煤電廠環差案，當時的行政院長賴清德表示，如果三接蓋下去，當時飽受爭議的深澳燃煤電廠就不用蓋，三接環評後來在在8名學者環委缺席、但官派代表出席的情況下，翻轉了專案小組建議的「退回主管機關」結論，正式通過，行政院也在5天後，宣布深澳電廠停建決議。

支持珍愛藻礁公投的台灣蠻野心足生態協會理事長、律師陳憲政認為，三接本來就不應該蓋在觀塘，現在提出的外推方案，就像是說先過關再說、之後再慢慢修，台灣未來還會有很多個開發案，不希望每個案子都走向三接的後塵，「如果我們一直容忍這種情況發生，反正是先通過在說，為什麼還要有環評？」

再外推方案目前還需要通過環保署的環差審查，是否應該將這樣的專業留給專業的審查委員，而不是一般民眾？護礁團體認為，環差有一個問題，只要新方案（再外推方案）比原來的方案好，依照程序來說就會通過，如果只做環差程序，對環境整體的影響評估是不夠的。

第三，支持珍愛藻礁公投的律師蔡雅瀅指出，觀塘港一帶海象不佳，過去有好幾次因為風浪過大，天然氣的運送船無法進港。蔡雅瀅表示，中油不斷放寬對風速、波高的作業標準美化數據，從早期一年只有191天可使用，最終提出341天可以使用的報告。

不過中油表示，中油已在天然氣船的航安實務上累積了豐富的經驗，與各別港口不同的特性，是綜合海象條件、港口特性與航安實務，才將觀塘港的安全標準訂定為風速15m/sec、浪高2.5m。並強調前後在觀塘港的操船模擬過多次，才訂出此安全標準。

為什麼公投主文說，天然氣接收站要搬到「離岸5公里」？

離岸5公里，就是護礁團體主張的藻礁生長範圍。不過究竟是不是離岸5公里都是藻礁？中油和護礁團體的說法不一。

中油在今年10月發佈新聞稿，表示公投提案方是憑碩士論文的推論，就質疑工業港海底離岸5公里都是藻礁。中油說，他們後來委託國內多個專家團隊、運用多種調查方法進行綜合分析，結果發現，礁體最多只到水深18公尺的海域，最遠離岸約1.7公里的海底就沒有礁石分布，也因此外推方案已經避開藻礁範圍了。

Photo Credit: 經濟部 提供

但護礁團體質疑，中油新聞稿只公布結論，沒有公開生態調查資料，現在的這個說法也和中油2018年的環評內容有落差。根據中油2018年環評報告，透過水下遙控載具ROV攝影成果，當時水深20公尺都顯示有礁體分佈。

根據中油2018年環評報告，透過水下遙控載具ROV攝影成果，當時水深20公尺都顯示有礁體分佈。（截圖自中油2018年環境影響說明書）

護礁團體也強調，經濟部一直以來的說法將重點只放在「礁體」上，認為只有礁體才需要保護，但2018年環評專家委員初審會議結論是，港區開發會實質影響藻礁和珊瑚的生態，對整個生態系有重大影響，應該評估影響的是三接興建對整個生態系的影響。

這麼重大的題目拿來公投適合嗎？

護礁團體與中油質疑的報告內容彼此不符，沒有交集，雙方也各自有專家代表背書，這讓一般民眾要怎麼判斷？這麼重要的題目，交給大眾決定好嗎？

公投的好處是，無論結果是過與不過，這件事已經喚起大眾的討論，嘗試了解生態評估、了解用電需求，無論結果如何，都將大家的眼光聚焦在開發案必經的過程上，知道我們國家現在發展的狀況是怎麼樣進行的，之後的開發案，在生態與產業發展上，我們或許能學習，越來越能從中找到平衡。

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核稿編輯：楊士範