專訪站上街頭高喊「四個同意／不同意」的藍綠青年們，公投真的只是價值選擇嗎？

有志參政的年輕人透過政黨獲得聲量及政治資源，政黨除了需要年輕人作為形象招牌，更重要的是要吸引年輕選票。

即將到來的12月18日四大公投即將進入最後的宣傳期，分別主張「四個同意」與「四個不同意」的國、民兩黨在全台各地宣講的同時，有不少還是學生或剛出社會的年輕人，也拿著藍色和綠色的手舉牌在街頭巷尾、人潮聚集的地方呼喊口號。

為何年輕人傾向經由政黨來宣傳公投理念？有志參政的年輕人透過政黨獲得聲量及政治資源，政黨除了需要年輕人作為形象招牌，更重要的是要吸引年輕選票。

年輕人的選票在公投前的最後階段非常重要。從內政部戶政司的統計資料來看，20至34歲的人口約佔全台總選舉人的23.6％，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，20到34歲的群體構成選民相當大的一部分，對公投結果可說舉足輕重。台灣民意基金會11月的民調指出，20到34歲的年輕人在四大公投案均傾向投下同意票，但游盈隆認為，年輕族群的投票率一般而言會比較低。

這群20多歲到30出頭年輕人，在價值觀形成的精華年歲，恰巧處於這個眾聲喧嘩的年代——洪仲丘事件、太陽花學運、反黑箱課綱學運、反「一例一休」勞基法修法抗爭運動，更見證了2017年大法官釋憲保障同性婚姻以及社會上對性平議題的拉扯。

與此同時，香港民主運動從「雨傘革命」到「反送中條例」也影響著台灣的年輕世代。

太陽花學運發生2年後，民進黨在2016年選舉中大勝，2020年除了順利連任更取得完全執政；而國民黨則興起黨內改革聲浪要求世代交替，選出史上最年輕的黨主席江啟臣。這些都可見台灣政壇不得不重視年輕族群影響力。

因此，兩大黨的青年組織在近年蓬勃發展，許多組織出身的年輕人開始在黨中央或議會嶄露鋒芒；當政黨重視年輕人，年輕人也會更願意走入政黨。

民進黨辦「國務青」營隊，推廣政治實務、訓練幕僚技能

國、民兩黨在本次公投由「青年」為主的宣講動輒上百場，但找來年輕人、並將他們推向街頭的方式卻大大不同。

民進黨青年部從去年暑假，就為對公共事務有興趣的年輕人舉辦「國務青旗艦營」。結束後計畫沒有間斷，雖然因為疫情而暫停面授數月，但10月又於北、中、南三地啟動「國務青旗艦學程」，而此時加入國務青的年輕人，便是這次街講成員的主要來源。

「國務青」在全台各地總共有超過90名學員，除了大學生以外也有一些研究生、高中生參與其中，學生們背景各異、遍佈全台，讓公投宣講得以四處舉辦。

國務青中南部綜合組組長、今年23歲的粘芷瑄指出，國務青會鼓勵關心政治的年輕人拿起麥克風參與街講，練習向陌生人表達看法的技能。來參加的學生多半對政治實務有興趣，想藉由參加課程了解政治工作的樣貌。

民進黨青年部主任蔡沐霖表示，國務青計畫透過完整的課程，讓年輕人了解公共政策的方向。這些年輕的「國務青」於活動中成為朋友並組成小組，在公投議題上對國際貿易、能源發展做更深入的討論，「當我們看到在野黨對選舉、罷免、公民投票比較多負面操作，年輕人都有很強的危機意識。」

Photo Credit:李芯

國民黨青年組三支公投宣講隊伍，是分進合擊還是多頭馬車？

不如民進黨從去年10月就開始培訓學員，國民黨青年在今年疫情趨緩後，陸續組成宣傳公投的「青年民主戰隊」、「青年挺公投民主陣線」，以及由國民黨青工會（青工總會，為國民黨社區型青年團體）和青年部主任陳克威主導的「螞蟻雄兵」計畫。

「青年民主戰隊」以革實院（革命實踐研究院，為國民黨培訓教育人才組織）底下的青年團為主。成員多半是學生青年（簡稱學青），目標群體也以學青為主。

身兼隊長的須予謙今年25歲，就讀台大政治所，他以自己在學校對年輕人的觀察，擬定青年民主戰隊的宣講策略，例如主張公投綁大選能夠降低投票成本，「省下的錢可以做很多事，你可以去買咖啡，可以去買Disney+……」。

「青年挺公投民主陣線」是由立法院的年輕政治幕僚組成，包含國民黨前青年部主任陳冠安、前副主任詹為元，以及前青年部副團長何元楷等人。陳克威表示，這團體並不是黨成立的，而是許多計劃在明年參選議員的年輕人自主集結。

「螞蟻雄兵」和青工會合作，是國民黨中央的計畫，也是本次最大的一支隊伍。國民黨的青工會組織遍佈全台鄉、鎮、市，一旦有任務便能直接指揮動員。陳克威指出，成員多半在20歲到40歲之間，以社會青年為主體、加上一小部分的學青，他們在街頭鎖定的對象不只是年輕人，更會站在中小學附近向學生家長宣傳。

須予謙受訪時表示：「民進黨青年部大部分都是學青，學青去講真的能想到上班族的人在想什麼嗎？」他認為國民黨的優勢是能針對不同的族群分工，讓公投宣講有百花齊放、分進合擊的效果。

相較於民進黨以青年部為中心，來組織青年的宣講活動，國民黨的三項青年計畫，美其名是分進合擊、實際上可能是多頭馬車。

參與國民黨組織20年，歷經青年部、青工會、青年團洗鍊的陳克威則有不同的看法，他認為這三個體系在過往執政時期資源較充沛時，有各自存在的歷史因素；但現在的國民黨與以前大相徑庭，「看似很重視年輕人，卻會變成是多頭馬車」，因此他主張進行青年組織整併。

Photo Credit:須予謙提供

政黨需要年輕人，年輕人看準公投舞台

除此之外，陳克威和須予謙不約而同指出，國民黨主席朱立倫上任後，更讓年輕人參與公共事務，以及國家未來大方向的討論，尤其在黨務機關的任命上，文傳會主委、副主委凌濤及林家興都是史上最年輕的人選，「最關鍵的任命案，最能看出一個領導人重不重視年輕人。」

青年民主戰隊在西門町宣講時，朱立倫本人也曾到場力挺，須予謙談到那次經驗，忍不住興奮地拍手說道：「光這件事就讓人覺得很酷。」

被問到年輕人對國民黨這次的公投宣講有什麼重要性時，陳克威坦言：「黨的形象包裝本來就是應該要走的。你用年輕人，讓人感覺國民黨有不一樣。」

除此之外，面對明年即將到來的議員選舉，「你要讓人民感覺到，國民黨裡面是有年輕人去參與的。」陳克威認為，年輕人的參與對選舉也是一種加分。須予謙在談到青年民主戰隊的組成時，也指出第一批名單中，有很多是想參選民代的年輕人，「讓他們有一個發揮的舞台，這是非常好的事情。」

的確，雖然青年民主戰隊標榜以「學青」為主，但組成成員反倒有許多具有數年資歷的政治幕僚，例如台北市議員羅智強的辦公室主任楊植斗，擬參選台北市大安、文山區市議員，日前還代表正方參與公投綁大選的意見發表會。另外還有欲參選台北松山、信義區議員的前青年部副主任詹為元，以及表態參選新北市第十選區議員的新北市黨部發言人蕭敬嚴。

有意參選的年輕人以公投議題、街頭宣講作為舞台，同樣的，年紀更輕的「學青」們也在其中累積政治經驗。須予謙舉了凌濤、林家興及台北市議員徐巧芯等人的例子，強調只要在青年團的表現夠傑出、夠積極，國民黨青年都是有機會的，例如分配到其他部門實習、進一步成為幕僚。

事實上，青年們也相當關注自己在社群或媒體上的曝光。民進黨立委鄭運鵬11月25日在臉書發文，貼出一段國民黨青年街頭宣講的影片，當時宣講的青年說道：「每一句話、每一個承諾、每一個政策，比我阿嬤的假牙還要假！」被鄭運鵬批評：「他每講一次，都在證明自己是個不肖孫子！快去賺錢給自己阿嬤裝好一點的假牙啦！不要當個敗家子。」

在宣講後的餐敘中，國民黨青年提起這件事，其中一人指著被鄭運鵬點名的當事人喊道：「欸欸，你紅了！還上新聞了！」

《關鍵評論網》在國民黨青年街宣現場進行採訪時，常被開玩笑似地提醒下筆時要「手下留情」一點。在年輕人普遍被認為傾綠、或者支持「進步價值」的同時，能感覺到這些有時被認為是「異類」的年輕人，一方面害怕「國民黨青年」在同儕眼中可能存在的負面標籤，另一方面又非常渴望「國民黨青年」能夠透過公投宣講被看見。

至於參與民進黨公投街講的年輕人呢？他們在公投後，將會持續參與政黨活動。22歲的國務青經貿組組長許馥嘉表示，將來青年部有需要、也認同議題觀點的話就會出現。

同樣是22歲、就讀大學四年級的新聞輿情組組長饒辰書則認為，在國務青能直接接觸到執政黨的政策，讓自己的聲音被聽見，未來希望能從事政治幕僚工作。

在本次的公投街頭宣講活動中，能源組組長沈建華則認為自己和國務青的關係是雙向的，「我的能力可以幫助到國務青，國務青這個品牌也可以藉由我們的加入，吸收更多志同道合的夥伴。」至於公投結束是否還會繼續參加青年部的活動，沈建華語帶保留地表示，服完兵役後若有機會會繼續參與。

公投真的無關藍綠、只是價值選擇？

12月初，週日的捷運中山站商圈恰巧有市集活動，周遭的線型廣場與百貨公司擠滿人潮，7名民進黨國務青手舉「四個不同意，台灣更有力」的綠色手板，在距離捷運站約50公尺、人流較少的街道上突兀地喊道：「這四個不同意，投的不是政黨的顏色，而是我們的未來。」

藍綠雙方對公投的主張天差地遠，但倒是不謀而合地試圖與「藍綠」色彩切割。「我們本來就不設定是政黨攻防的戰爭」，蔡沐霖表示：「年輕世代更不會把公投議題當成藍綠、或政黨直接的連結。」國民黨青年部主任陳克威則指出，這次的公投不是政黨、候選人的選擇，「一般困擾我們的藍綠問題，在公投是看不到的。」

把公投「去政治化」當然是聰明的策略，因為能吸引中間選民，以及那些不願被政黨動員、嘗試獨立思考的民眾。儘管如此，在街頭上看到的仍是藍色、綠色，大大寫上「四個同意」、「四個不同意」的手舉牌。陳克威坦言，雖然公投本身是價值性的問題，「但我覺得政黨嘛，在每個價值上會有我們自己的主張，我們透過街講，把價值、主張跟大家溝通。」

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範