振興券2022年4月底到期，下一波消費浪潮正要襲來

距離五倍券期限剩不到半年，此時不只是企業要把握時機促購行銷，消費者也要睜開雪亮的眼睛賺取最高CP值。別等到振興五倍券的期限快到了才匆匆亂花掉，現在就拿出手中的振興五倍券，鎖定目標、開心花錢。

歲末年終是除舊佈新的好時節，但疫情時代下人們的消費態度趨向保守。品牌若能針對普遍的消費者心理對症下藥，就可與消費者共創雙贏，不僅省了民眾荷包，也為品牌衝業績。

對此，TNLR（關鍵議題研究中心）近期做了一份市調，了解消費者使用振興五倍券的狀況及未來三個月的消費意願，提供企業品牌作為鎖定目標的行銷參考，也提醒消費者可把握時機，掌握優惠利多的消費主題。

尚未使用五倍券的民眾，過半數在等更優惠的折扣或回饋

根據TNLR市調顯示，目前約有88.7%的民眾已開始使用五倍券。而在尚未使用五倍券的人當中，約有51.1%的人想等看看更優惠的消費折扣或回饋。 某種程度而言，五倍券的振興效益持續發酵中，在2022年4月30日五倍券期效終止前，民眾的消費能量將隨時反撲。

資料來源：關鍵議題研究中心 ／製圖：The News Lens Brand Studio

五倍券花在哪？日常生活用品與美食是最大宗，3C家電與保健品具潛力

已使用五倍券的民眾，有56.2%者用於購買日常生活用品，41.6%者用於美食消費（含餐廳餐券），其他還有3C電子產品、服飾、電器／家電、健康保健品等消費目標。值得注意的是，五倍券的大面額金額，其實對於消費者購買低日常購買頻率、高實用性的品項具有一定促動力。例如：單價較高的家電類，或是疫情時代尤為熱門的健康保健類。由下圖可看出，消費者未來六個月預計購買的家電類型，前五大依序為：空氣清淨機、吸塵器、電視、除濕機、冰箱。而在健康保健品類的購買需求，則依序為：益生菌、維他命B群、葉黃素、維他命C、鈣片、魚油／磷蝦油、葡萄糖胺、膠原蛋白、紅麴等。

資料來源：關鍵議題研究中心 ／製圖：The News Lens Brand Studio

把握2022年4月底期限，振興五倍券儘速花起來！

距離振興五倍券的終止使用期限剩不到半年，而歲末年終亦是民眾最有機會掏腰包消費的時刻，不只為個人生活汰舊換新，年節送禮的購買需求也大增。誠如TNLR市調顯示，消費者未來三個月預計花費禮品的平均金額為1,595元，無論是企業產品規劃或是個人消費預算設計，都可以此為參考。

資料來源：關鍵議題研究中心 ／製圖：The News Lens Brand Studio

總而言之，此時不只是企業要把握時機促購行銷，消費者也要睜開雪亮的眼睛，把握時機賺取最高CP值。別等到振興五倍券的期限快到了才匆匆亂花掉，現在就拿出手中的振興五倍券，鎖定目標、開心花錢。

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