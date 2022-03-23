2022商務人士平板電腦使用調查出爐，三星平板Galaxy Tab S8旗艦系列平板完美契合用戶選購的三大關鍵！

今年年初，知名市調機構IDC（國際數據資訊）發佈報告指出，2021年第四季全球平板電腦的出貨量達4600萬台，全年總出貨量增比達3.2%，總量1億6880萬台，是2016年之後的市場新高，而主要原因在於疫情期間消費者對於遠端工作、線上學習等數位轉型需求大增；也有愈來愈多使用者習慣透過機動性更高，如手機一般隨開即用的平板電腦，取代過去的筆電或桌上型主機來處理工作、學習與娛樂。

三星電子是目前平板電腦市場上佔比前三大的廠商，在Android作業系統更是出貨量首位，其中旗艦級規格的Galaxy Tab S旗艦系列平板最受消費者青睞，過往也有穩定的銷售量。今年2月9日三星發佈了最新的Galaxy Tab S8旗艦系列平板，除了與前一代相同的11吋、 12.4吋機型Tab S8與Tab S8+，今年更破天荒加入螢幕達14.6吋的頂規版本Tab S8 Ultra。

此外，今年的Galaxy Tab S8旗艦系列平板也搭載了與同期旗艦智慧型手機相同的高效能硬體規格，包括最新的4nm處理器高通Snapdragon 8 gen 1，並支援與Galaxy S22旗艦相同的超快速充電2.0技術，打破過去大家對於平板電腦硬體規格遜於同期手機的刻板印象。

針對商務人士使用平板電腦的需求，TNL Research在2022年初進行市場調查，在本篇文章中也將為大家揭露調查結果，同時也看看今年三星Galaxy Tab S8旗艦級平板電腦是否有跟上大家的需求！

平板用戶通勤時間多、更需妥善零碎時間！同時揭露三個主要選購考量

Photo Credit: TNL Brand Studio

TNL Research在今年2月份透過ShareParty線上會員庫抽樣年收入超過80萬以台幣、 且工作狀態為全職受雇或自營商者進行「平板電腦使用調查」，其中在「每日通勤時間」的統計發現，受訪者平均每日通勤時間達2.3小時，也因此更需要妥善利用零碎時間來完成工作處理、資料蒐集等需求。

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在調查中也問到這一群用戶對於平板電腦的選購考量，「電池續航力」、「輕薄易攜」與「螢幕尺寸大小」成為最重要的前三名，可看出這三項重點也都與通勤時的行動使用需求相關。而近期上市的三星Galaxy Tab S8旗艦系列，完全符合這三項選購重點。

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以頂規配置的Tab S8 Ultra來說，電量高達11,200 mAh，能提供使用者更好的續航表現，同時支援「超快速充電2.0」技術，可超快速補充平板的電量，對於重度使用者來說也能滿足長時間使用的需求，並可透過USB-C傳輸線為指定 Galaxy 智慧型手機快速充電。Tab S8 Ultra擁有14.6吋的超大螢幕與支援120Hz 畫面更新頻率、也可滿足消費者對平板電腦「螢幕尺寸大小」的需求，又僅有5.5 mm的超薄與726g的超輕，完全符合「輕薄易攜」的條件，行動力可說是無可比擬。

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另外值得一提的是，Galaxy Tab S8 Ultra這樣的平板電腦與一般智慧型手機相同，可以做到「隨開即用」，不像筆電需要開關機時間的等待，再加上外型輕薄度更勝一籌，真正意義上做到高效能與行動力兼備。

實體 + 虛擬會議成常態，Galaxy Tab S8旗艦系列平板滿足高品質溝通、即時記錄需求

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在調查中也詢問到受訪者「每週會議數量」的問題，結果顯示商務人士每週的會議數量平均多達3.5場，甚至有22.9%的人每週參與的會議數量多達5場以上。此外，受到疫情影響，除了傳統的實體會議，也有更多透過線上視訊方式進行的虛擬會議，甚至也有兩者混合的形式，說明商務人士需要更高效率的會議方式，來滿足大量協作溝通的需求。

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今年新推出的Galaxy Tab S8旗艦系列平板，考量到使用者上述會議情境的需求，包括Tab S8+ ∣S8 配置有超廣角前鏡頭，Tab S8 Ultra更是配置了雙前鏡頭，提供廣角與超廣角兩種模式切換，再加上1200萬高畫素的拍攝能力，搭配內建三麥克風收音、四揚聲器外放音效的配置，更能提供高品質的視訊會議體驗。

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另外，內建「自動取景攝影」功能，會自動辨識拍攝範圍內的人物，並針對人的位置進行畫面的縮放聚焦，這個功能也能同時追蹤多個人物，在多人會議時無需手動調整鏡頭位置，即可獲得最佳的拍攝效果。

在台灣上市的Galaxy Tab S8旗艦系列平板提供了多種不同的配件需求, 其中「書本式鍵盤皮套」不僅有單獨販售，還有另外推出Tab S8+ 與Tab S8 Ultra的鍵盤套裝組合，讓使用更多元。「書本式鍵盤皮套」透過Pogo Pin與平板本體組合，一秒變身筆記型電腦，在需要大量輸入文字時效率更高，同時也能切換為三星DeX模式，提供視窗化系統的操作介面，更有利多工處理。將鍵盤拆下, 還有單獨的立架功能，便捷的使用模式更能適應各種需求。

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另外Galaxy Tab S8 旗艦系列平板均盒內附上S Pen，可以讓使用者輕鬆在螢幕上書寫、繪畫，無論是做筆記或是進行會議筆談、繪製商務圖表，都有比擬紙本一般的流暢手感，也更能以無紙化方式完成工作，相對更為環保。除此之外， S Pen 支援遠端遙控功能，投影切換不僅方便，更顯專業。而平板內建的三星One UI 4.1系統介面深度整合所有商務人士需要的豐富功能，兼顧易用性。

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除了生產力之外，娛樂仍是平板電腦重要用途

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在調查中也發現，受訪者使用平板電腦裝置進行休閒娛樂的類型，有高達87.1% 的人會用在「追劇、看電影」這類的影音娛樂上，其次是「玩線上遊戲」的51.6%，還有30.6%會用在「閱讀電子書」上，成為商務人士在下班之後的休閒娛樂良伴。

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最新的Galaxy Tab S8旗艦系列，除了畫面尺寸分別達12.4吋（Tab S8+）與 14.6 吋（Tab S8 Ultra），搭載高對比度與廣色域的Super AMOLED面板，更支援 120Hz的超流暢畫面更新率帶來的極致視覺享受，搭配AKG調校四揚聲器震撼音效，成為影音娛樂與行動遊戲的最佳選擇。

此外， Galaxy Tab S8旗艦系列的超大螢幕也能搭配便利的「多重視窗」功能，以分割畫面的方式同時開啟三個應用程式，進一步增加多工處理的效率，真正發揮平板電腦大螢幕的價值！

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三星Galaxy Tab S8旗艦系列平板，打破平板電腦既有框架之作

今年三星Galaxy Tab S8旗艦系列的推出，打破了大家對於平板電腦應用的想像，尤其是頂配版的Tab S8 Ultra更是破天荒將平板電腦的螢幕尺寸提升至14.6吋，直逼主流的商務筆電，且僅5.5 mm超薄與726g超輕，卻更具便攜使用的行動優勢，搭配書本式鍵盤皮套，還能搖身一變成為適合大量輸入文字、更高效率處理工作的筆電型態，同時也能搭配三星DeX模式切換為視窗操作介面，對於原本習慣使用一般電腦的商務人士來說，更能輕鬆上手、無縫接軌現有的工作流程。

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更大螢幕平板電腦的出現，意味著過去大家印象中平板僅適用於娛樂層面，已進一步轉變至更強大的商務生產力、甚至是適合專業創作的平台，尤其是標配的S Pen更為Galaxy Tab S8系列帶來更多應用上的可能性，進一步取代舊有的紙本作業，讓使用者的工作與生活走向更全面的數位轉型。

另外值得一提的是，商務人士可另行購買Microsoft 365獲得更完整的文件編輯功能，透過書本式鍵盤皮套與三星DeX視窗操作模式，並支援藍牙無線滑鼠，做到真正如同筆電一般的使用體驗。

三星Galaxy Tab S8旗艦系列平板：上市迎新，好禮登錄送

上面提到關於商務人士對於平板進行生產力應用的需求，三星也都幫使用者設想好了！旗艦級平板電腦Galaxy Tab S8旗艦系列平板在3月4日上市時也同步推出「大破極限」的開賣好禮登錄送活動，只要在4月30日前購買Galaxy Tab S8旗艦系列平板（Tab S8 Ultra | Tab S8+）鍵盤套裝組，前往活動官網登錄即可獲得「Microsoft 365個人版一年期（建議售價新台幣2,190元） 」與「ITFIT雙模無線靜音滑鼠（建議售價新台幣1,090 元）」；另外若是購買Galaxy Tab S8+ | Tab S8單機版，則可獲得「書寫兩用保護殼（建議售價新台幣2,490元| 2,190元）」。

除此之外，只要是購買Galaxy Tab S8旗艦系列平板，都能獲得YouTube Premium免費試用4個月的資格；另外3月31日前購買，還有機會獲得價值新台幣500元的Galaxy Store優惠券。只有限量500份，錯過就沒有！