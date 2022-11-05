【圖輯】2022 TCCF未來內容展（上）：看見VR技術拓展創作可能性

VR（虛擬實境）是後疫情時代的熱門關鍵字，在無法面對面聚會的疫情期間，虛擬娛樂體驗需求大增，加速推動技術的進步，當VR技術越臻成熟且平易近人，內容創作者的創作形式也跟著時代一同變化。有鑑於此，「2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項VR作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區2、3號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的VR作品！

走入臺灣歷史的縫隙：《無法離開的人》

榮獲2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」 -「最佳體驗獎」，《無法離開的人》中，觀眾跟隨政治受難者坤伯的腳步，穿越時光隧道重返1950年代見證坤伯與獄友阿青被囚禁於綠島的故事。《無法離開的人》融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越時空，藉由VR沉浸式體驗，喚醒不同世代對這段歷史與人物的反思。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《無法離開的人》。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《無法離開的人》。

VR記錄聲光饗宴精彩時刻：《請神造夢：XR沉浸式演唱會》

數字搖滾樂團「大象體操」與「九天民俗技藝團」的強勁節奏，打造出如夢似幻的「眾神派對」，DJ Mykal a.k.a.林哲儀以電音接手請神，串連「血肉果汁機」之虎爺XR LIVE MV，透過4Dviews掃描加上360度實拍，讓未能親臨現場感受的民眾能藉由 VR 裝置觀賞聲光效果十足的演唱會。

Photo_Credit：TNL Brand Studio 《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。

Photo_Credit：TNL Brand Studio 《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。

全球首創新潮參拜：《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》

透過行動裝置或VR頭顯，與分隔兩地的家人朋友一同在「GOXR元宇宙」的虛擬北港朝天宮裡，進行持香拜拜、敲平安鐘、點光明燈、寫籤、擲筊等傳統祭祀活動，讓異鄉遊子能透過宮廟元宇宙，獲得家鄉神祇的照應與心靈寄託， 24小時不歇燈。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》展區畫面。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《新台潮宮廟元宇宙_-_北港朝天宮》展區畫面。

人人都有可能是老大哥：《眼與我》

透過VR裝置，觀者跟著空中的一雙眼睛，經歷一系列的黑暗旅程，探索人類社會中「監視 / 被監視」的故事，了解「眼睛」如何以各種形式深植於我們的文化，影響我們對真實的認知。議題看似沉重，但本作其實是一段畫面美麗、兼具幽默敘事的作品，故事發人省思。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《眼與我》。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《眼與我》。

流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想：《遺留》

活在我們所熟知的「真實」裡令人感到安心，像是太陽從東邊升起、一天有24小時，這些生活常軌簡化我們的生活，方能安定地度過漫長的人生。因為知道自己終將降落地面，我們才能縱身躍入高空。《遺留》是將河床劇團郭文泰執導的單人沉浸式劇場「開房間計畫」轉化為虛擬實境的體驗，感受流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想，是看與被看的邀請；本作亦曾入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《遺留》。

Photo_Credit：TNL Brand Studio 《遺留》。

追隨紅色幻影踏上奇幻旅程：《紅尾巴》

雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時的天空，忽然飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。以攝影測量法掃描實體模型，透過遊戲引擎將金獎動畫導演王登鈺的同名漫畫轉化為VR作品 。本作亦入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《紅尾巴》。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《紅尾巴》。

巴黎聖母院在虛擬實境中浴火重生：《永恆聖母院》

《永恆聖母院》重現2019年巴黎聖母院遭受火災前的樣貌，讓民眾透過VR技術在虛擬實境場景中，橫跨八百多年歷史，探索聖母院建造歷程與人文歷史。在體驗中，觀眾能搭乘奇幻飛行平台轉換視角，以現實中所不能及的角度細細欣賞哥德式建築精緻之美，觀看華麗高聳的尖塔、教堂內的肋狀拱頂，與彩繪玫瑰玻璃花窗的細節。《永恆聖母院》的原版體驗更開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術創舉，為觀光產業帶來新的可能性。（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的VR體驗版）

Photo Credit：TNL Brand Studio 《永恆聖母院》。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《永恆聖母院》。

平面畫作也能立體呈現於元宇宙：《天野喜孝VR美術館》

享譽國際的日本畫家天野喜孝，與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作，打造《天野喜孝VR美術館》，將近百幅平面畫作透過3D模型建置轉化，讓民眾使用VR設備，以沉浸式體驗進入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館中，鑑賞從平面轉化成3D立體樣貌的近百幅經典畫作。

Photo Credit：TNL Brand Studio 《天野喜孝VR美術館》。