特別報導

2022未來內容展「擴增宇宙，運算中」

【圖輯】2022 TCCF未來內容展（上）：看見VR技術拓展創作可能性

2022/11/05 ,

圖輯

廣編企劃

Photo Credit：TNL Brand Studio
廣編企劃

廣編企劃

由關鍵評論網媒體集團《業務團隊》製作，由各品牌單位贊助。業務與行銷相關合作，歡迎與我們聯繫。

我們想讓你知道的是

「2022 TCCF 創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項 VR 作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區 2、3 號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的 VR 作品！

VR（虛擬實境）是後疫情時代的熱門關鍵字，在無法面對面聚會的疫情期間，虛擬娛樂體驗需求大增，加速推動技術的進步，當VR技術越臻成熟且平易近人，內容創作者的創作形式也跟著時代一同變化。有鑑於此，「2022 TCCF創意內容大會 - 未來內容展 」展出多項VR作品。有興趣的民眾不妨前往松山文創園區2、3號倉庫觀展，活動時間至11月13日。現在就讓我們以懶人包的形式帶大家快速認識本次參展的VR作品！

走入臺灣歷史的縫隙：《無法離開的人》

榮獲2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」 -「最佳體驗獎」，《無法離開的人》中，觀眾跟隨政治受難者坤伯的腳步，穿越時光隧道重返1950年代見證坤伯與獄友阿青被囚禁於綠島的故事。《無法離開的人》融合多位白色恐怖政治受難者的經歷，以一封無法送達的遺書，穿越時空，藉由VR沉浸式體驗，喚醒不同世代對這段歷史與人物的反思。

《無法離開的人》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio_0
Photo Credit：TNL Brand Studio
《無法離開的人》。
《無法離開的人》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《無法離開的人》。

VR記錄聲光饗宴精彩時刻：《請神造夢：XR沉浸式演唱會》

數字搖滾樂團「大象體操」與「九天民俗技藝團」的強勁節奏，打造出如夢似幻的「眾神派對」，DJ Mykal a.k.a.林哲儀以電音接手請神，串連「血肉果汁機」之虎爺XR LIVE MV，透過4Dviews掃描加上360度實拍，讓未能親臨現場感受的民眾能藉由 VR 裝置觀賞聲光效果十足的演唱會。

《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。Photo_Credit：TNL_Brand_S
Photo_Credit：TNL Brand Studio
《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。
《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。Photo_Credit：TNL_Brand_0
Photo_Credit：TNL Brand Studio
《請神造夢：XR沉浸式演唱會》。

全球首創新潮參拜：《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》

透過行動裝置或VR頭顯，與分隔兩地的家人朋友一同在「GOXR元宇宙」的虛擬北港朝天宮裡，進行持香拜拜、敲平安鐘、點光明燈、寫籤、擲筊等傳統祭祀活動，讓異鄉遊子能透過宮廟元宇宙，獲得家鄉神祇的照應與心靈寄託， 24小時不歇燈。

《新台潮宮廟元宇宙_-_北港朝天宮》展區畫面。Photo_Credit：TNL_
Photo Credit：TNL Brand Studio
《新台潮宮廟元宇宙 - 北港朝天宮》展區畫面。
《新台潮宮廟元宇宙_-_北港朝天宮》展區畫面。Photo_Credit：TNL_
Photo Credit：TNL Brand Studio
《新台潮宮廟元宇宙_-_北港朝天宮》展區畫面。

人人都有可能是老大哥：《眼與我》

透過VR裝置，觀者跟著空中的一雙眼睛，經歷一系列的黑暗旅程，探索人類社會中「監視 / 被監視」的故事，了解「眼睛」如何以各種形式深植於我們的文化，影響我們對真實的認知。議題看似沉重，但本作其實是一段畫面美麗、兼具幽默敘事的作品，故事發人省思。

《眼與我》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《眼與我》。
《眼與我》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio_02
Photo Credit：TNL Brand Studio
《眼與我》。

流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想：《遺留》

活在我們所熟知的「真實」裡令人感到安心，像是太陽從東邊升起、一天有24小時，這些生活常軌簡化我們的生活，方能安定地度過漫長的人生。因為知道自己終將降落地面，我們才能縱身躍入高空。《遺留》是將河床劇團郭文泰執導的單人沉浸式劇場「開房間計畫」轉化為虛擬實境的體驗，感受流動於夢境與現實、恐懼與慾望之間的冥想，是看與被看的邀請；本作亦曾入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。

《遺留》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《遺留》。
《遺留》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo_Credit：TNL Brand Studio
《遺留》。

追隨紅色幻影踏上奇幻旅程：《紅尾巴》

雲海中漂浮著一座懸吊電車的車站，男孩在等車時睡著了。此時的天空，忽然飄來了一條紅尾巴，男孩彷彿受到召喚，開始追尋紅尾巴的幻影，懵懵懂懂地踏上漫長的旅程。他經過一座又一座既陌生又似曾相識的奇幻城市，只為尋找紅尾巴的下落。以攝影測量法掃描實體模型，透過遊戲引擎將金獎動畫導演王登鈺的同名漫畫轉化為VR作品 。本作亦入圍2022年威尼斯影展「沉浸式內容競賽」單元。

《紅尾巴》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《紅尾巴》。
《紅尾巴》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio02
Photo Credit：TNL Brand Studio
《紅尾巴》。

巴黎聖母院在虛擬實境中浴火重生：《永恆聖母院》

《永恆聖母院》重現2019年巴黎聖母院遭受火災前的樣貌，讓民眾透過VR技術在虛擬實境場景中，橫跨八百多年歷史，探索聖母院建造歷程與人文歷史。在體驗中，觀眾能搭乘奇幻飛行平台轉換視角，以現實中所不能及的角度細細欣賞哥德式建築精緻之美，觀看華麗高聳的尖塔、教堂內的肋狀拱頂，與彩繪玫瑰玻璃花窗的細節。《永恆聖母院》的原版體驗更開創了可大範圍走動且多人同步遊覽的VR技術創舉，為觀光產業帶來新的可能性。（受限於展場空間，本次展出為單人式、小範圍走動的VR體驗版）

《永恆聖母院》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《永恆聖母院》。
《永恆聖母院》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studio
Photo Credit：TNL Brand Studio
《永恆聖母院》。

平面畫作也能立體呈現於元宇宙：《天野喜孝VR美術館》

享譽國際的日本畫家天野喜孝，與臺灣團隊邦鼎科技攜手合作，打造《天野喜孝VR美術館》，將近百幅平面畫作透過3D模型建置轉化，讓民眾使用VR設備，以沉浸式體驗進入仿若真實又充滿奇幻色彩的虛擬美術館中，鑑賞從平面轉化成3D立體樣貌的近百幅經典畫作。

《天野喜孝VR美術館》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studi
Photo Credit：TNL Brand Studio
《天野喜孝VR美術館》。
《天野喜孝VR美術館》。Photo_Credit：TNL_Brand_Studi
Photo Credit：TNL Brand Studio
《天野喜孝VR美術館》。
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
  • 2022年11月3日至13日
  • 松山文創園區2、3號倉庫

同場加映「主題沙龍」
未來內容展同場加映精彩沙龍舞台，匯聚內容創作者、科技業者、產業經營者三方共創的產業交流論壇。了解更多內容結合科技的創意製作、產業熱點、策展觀點、國際趨勢及商業案例，不可錯過！免費報名主題沙龍：https://www.tccf.tw/post/salon-free-registration

專題下則文章：

「2022 TCCF 創意內容大會-未來內容展」開幕 國內外19件跨域節目 引領臺灣文化科技產業先機

Tags：

2022未來內容展「擴增宇宙，運算中」：

由文策院舉辦的TCCF創意內容大會 - 未來內容展（EXHIBITION），作為亞洲指標性未來內容商務展會，匯聚了最具代表性的未來內容，並透過故事力策展打造軟性體驗來展現內容價值，是了解文化科技應用趨勢的最佳機會，也是跨領域專業人士相遇並創造對話的平台。今年未來內容展主題「擴增宇宙，運算中」，邀請讀者一同潛入元宇宙，找尋虛實交融難辨的體驗經濟新商機。

看完整特別報導