【2023土耳其大選】是地緣核心也是邊陲棄子，失落的庫德斯坦如何影響土耳其的未來？

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土耳其大選將近，庫德族問題再度浮現在中東的地緣政治圖像，庫德族作為一個歷史文化實體，卻被拋擲於自身的地緣境遇之外。由於土耳其在地緣政治和歷史對庫德族長期的影響，而土耳其又曾是中東歷史上最主要的行為者，從中東整體的地緣境遇理解庫德斯坦和庫德族，才能一尋庫德族如何隨著伊斯蘭世界的地緣政治興衰而變動。
庫德族（Kurd）長期作為一個歷史文化實體，卻失落於中東的地緣政治的地圖。雖然在地理學有著庫德斯坦（Kurdistan）的名詞，卻是分割於相異的政治單位：土耳其東南部、伊朗西北部、伊拉克北部和敘利亞北部。庫德族作為實然存在的共同體，卻被拋擲於自身的生活世界之外，成為中東地區最後一塊失落的圖像。
庫德族的群體圖像
根據巴黎的庫德研究所（Kurdish Institute of Paris）和CIA的世界概況（The World Factbook），全球的庫德族人口至少為4000萬人，即使只有庫德斯坦地區的人口也有3000萬人之譜。若作為一個政治體，在歐洲次之於波蘭的3800萬，在中東地區則接近於沙烏地阿拉伯的人口，可排列於全球43位左右的前段班。
相比於周邊庫德族居住的政治實體，庫德族的人口約等於七分之三的土耳其人口，甚至還比敘利亞的2140萬人還多，是繼阿拉伯人、波斯人、土耳其人之後的中東第四大民族，若成為一個獨立國家，將成為地區不容輕忽的力量。
語言方面，庫德語屬於印歐語族下的伊朗語族，這也是在伊朗境內的庫德族，生活情況較其他三國略好的原因之一，至少是媒體上可以使用庫德語，而非遭到全面禁絕。但是在西元十世紀左右，庫德語的處境遠較今日為佳，已有農業專業書籍問世，並且在敘利亞亦有刊行，在阿拉伯語隨著伊斯蘭教傳播而逐漸強勢的時代，庫德語已有一定的文化地位。
從共同體的形成來看，庫德族不只發展出與其他群體的差異，更有的自身的生活世界認知，在西元10到12世紀之間的早期認知時期，庫德斯坦地區已存在庫德族為主體的政權。
若僅從父系血統來看，庫德族亦曾影響周邊地區的政治與歷史演進。曾經擊退十字軍東征的伊斯蘭霸主薩拉丁（Saladin），以及15到18世紀統治伊朗的薩法維王朝（Safavid dynasty） 都是庫德族的血裔，在中東歷史上不乏高光時刻。
庫德斯坦的地理圖像
若要理解庫德斯坦的境遇，必需先從整體中東地區作為「前理解」（Pre understanding）。
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