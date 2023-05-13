【2023土耳其大選】世俗化 vs. 伊斯蘭化、歐洲 vs. 西亞的拉扯，打造艾爾多安20年領袖之路

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從初期的伊斯蘭政界新星，到現在國內外許多人眼中的獨裁者，艾爾多安的轉變是局勢所逼？抑或他其實始終如一？綜觀土耳其的內部分歧、區域動盪、及國際情勢等因素，有助我們了解，艾爾多安如何成為今日的他。
現任土耳其總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）1998年擔任伊斯坦堡市長時，曾因煽動暴力及宗教仇恨，遭判刑入獄。
在獄中時，艾爾多安發布名為《這首歌不會在這裡結束》的專輯，象徵他的入獄，不會是政治生涯的句點。
這位正在爭取連任、統治土耳其20年的元首，挺過天災人禍、內憂外患，卻似乎總能絕處逢生；也許當年那張專輯，是他漫長政治生涯的最佳註腳：不論怎樣，艾爾多安的政治之歌，不會就此結束。
世俗主義國家孕育出的伊斯蘭元首：濃濃違和感？
艾爾多安出生在1954年2月；三個月後，阿德南・曼德列斯（Adnan Menderes）連任總理，在土耳其這個以世俗主義立國的國家中，曼德列斯帶領的民主黨（Democrat Party），對伊斯蘭展現相對寬容的態度，因此獲得包括艾爾多安父親在內的許多土耳其穆斯林勞工支持。
曼德列斯尊重政教分離的原則，同時採取對穆斯林更友善的政策，例如：讓伊斯蘭成為公立學校教育的眾多選修科目之一，容許電台播放宗教內容，一改土耳其國父凱末爾（Mustafa Kemal Atatürk）禁止增建清真寺的規定，容許新的清真寺建案。
儘管在意識形態上，曼德列斯政府對穆斯林相對友善，但不少人卻因他的經濟政策受苦；他推行農業工業化，大量引進曳引機等大型農業機械，這雖然促進土耳其農業出口，卻讓許多無力負擔大型農業機械的穆斯林貧農，必須從鄉村遷徙到大城市的貧民窟謀生；艾爾多安的父母雖然不是農業從業人員，但他們的家庭在這樣的時代背景下，加入遷徙的行列，在他13歲那年，從黑海沿岸小鎮搬到伊斯坦堡，到一處多為穆斯林勞工階級的區域定居。
傳統的父親，相當重視艾爾多安的伊斯蘭教育，將他送到一所著重伊斯蘭教育的中學，在世俗化政策影響下，該校畢業生不被一般大學接受，為了進入正規大學，艾爾多安還去一般高中補修數學、物理等學科。
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