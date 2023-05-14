【2023土耳其大選】專訪庫德族選民：在野聯盟不包括親庫德政黨，投給他們是對的嗎？

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土耳其國內約有6000萬名選民，其中庫德族人口即佔了2成左右。不過由於上次獲得第3高票的人民民主黨，也是庫德族主要支持的政黨，這次並沒有推出候選人角逐總統大選。因此，誰能拉攏庫德族選民，填補人民民主黨讓出的空白，就有更大的機會在這場選舉中勝出。
五年一度、被視為2023年全球最重要、土耳其近代史上最關鍵的總統大選，即將在5月14日正式登場。
與台灣大選前的催票場景相去不遠，選前一個月土耳其執政黨領軍的人民聯盟（People’s Alliance），和最大在野黨帶頭的國家聯盟（Nation Alliance）紛紛卯足全力，公車、捷運站和渡輪港口除了掛滿政黨旗幟，滿街跑的宣傳車大聲播放專為大選製作的理念宣傳歌曲以外，街頭穿著政黨背心的助選員也積極發放廣告文宣，和路過的選民聊天寒暄或者聊政黨政見。
此外，「你要投給誰？」不免俗地亦成了近日來土耳其人茶餘飯後必聊的話題之一。
目前雖然土耳其總統大選有三位候選人，分別為基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu）、艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）及歐根（Sinan Oğan），但在這場選戰基本上是掌權20年、執政黨正義與發展黨（Adalet ve Kalkınma Partisi，AKP）的艾爾多安，以及由六個在野政黨共同推出、最大反對黨共和人民黨（Cumhuriyet Halk Partisi，CHP）的基里達歐魯對戰。
而兩大陣營選戰期間也紛紛在政見上端牛肉，艾爾多安強調會讓通膨率降到個位數、五年內創造600萬個就業機會和重建地震災區；基里達歐魯則承諾勝選後，會提升土耳其新聞、言論等方面的自由度，以加速土耳其入歐盟的談判，讓公民能免持簽證進入歐洲。在雙方都大張旗鼓許諾選民一個更好的土耳其時，兩位候選人的民調也不相上下，選情陷入膠著。
綜合4月Aksoy和MAK兩家民調公司的數據顯示，基里達歐魯微幅領先艾爾多安，支持率大約落在47.8％，艾爾多安則在37.8％至43.7％之間，美國媒體《POLITICO》選舉研究中心也預估，無人能在第一輪投票中獲得過半數的選票，而如進到第二輪投票，兩人的支持度將會是五五波。
因此，雙方陣營目前除了設法穩定原有的支持者以及吸取中間選民的注意以外，候選人要怎麼拉攏這場選戰中的「造王者」也成了關鍵之一。
庫德族選民將成這場選戰的「造王者」
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