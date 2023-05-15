【2023土耳其大選】扼住地中海與黑海咽喉的土耳其，到底相信歐美還是俄羅斯？

討論土耳其的國際戰略，無法捨棄其歷史地位的轉變，從最初的鄂圖曼帝國到今日的土耳其共和國，在其悠久的歷史長河中，土耳其經歷了持續而徹底的變革。

早在第一次世界大戰爆發之前，鄂圖曼因不斷的衝突，導致逐漸被剝奪了中東和地中海廣泛的領土，並持續削弱影響力，例如 1911年至1912年的義大利－土耳其戰爭；巴爾幹地區的衝突，最終也讓土耳其想在歐洲領土上穩定存在的可能性消失。

1908年的青年土耳其革命更彰顯出這龐大且種族眾多的帝國內部管理問題的脆弱性，急需現代化。繼1908年革命之後，鄂圖曼軍隊的高級軍官凱末爾（Mustafa Kemal）領導了1919年的革命運動，使土耳其重新獲得了國際威望。在捍衛自己的領土免受希臘威脅並廢黜蘇丹之後，凱末爾得以在1923年宣布土耳其共和國的誕生。

在冷戰年代，鑒於土耳其在達達尼爾海峽、博斯普魯斯海峽的重要戰略地位，以及東西方之間的主要陸路連接，土耳其於1952年決定加入北約，該外交決策讓土耳其確保對領土的控制，其中包含對抗蘇聯在該地區的任何企圖，以及埃及總統納瑟（Gamal Abdel Nasser）所提出的泛阿拉伯主義倡議。

艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）領導的伊斯蘭主義草根政黨於2002年上台至今，今年總統大選74歲的基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）和他的多元聯盟，使艾爾多安面臨執政以來最嚴峻選舉挑戰。艾爾多安2003年擔任總理，2018年根據新憲法成為權力鞏固的強權總統。

在與美國長期結盟之後，轉折點以2003年的伊拉克戰爭為代表，土耳其決定不再支持伊拉克自由行動，停止美國軍事基地，同時表明它希望奉行一項使其更加獨立於美國的外交政策。

得利於2000年代初經濟巨大的發展，艾爾多安的正義與發展黨將土耳其的外交政策重新定位為「新鄂圖曼主義」。