【2023土耳其大選】獲得他背書的候選人將勝出，媒體口中的「造王者」歐根是誰？

今（2023）年5月14日，土耳其總統大選的第一輪結果出爐後，在媒體與社群媒體上討論度飆高的，不是尋求連任、獲得49.50％選票的艾爾多安（Recep Tayyip Erdoğan），也不是選前被民調看好、卻只獲得44.89％選票的基里達歐魯（Kemal Kılıçdaroğlu），而是「僅」獲得5.17％（超過280萬張）選票的歐根（Sinan Oğan）；選前各家民調顯示，歐根選票落在2％與4％之間。

根據規定，土耳其總統候選人須獲得超過50％的簡單多數，才能當選，若第一輪沒有候選人跨過此門檻，就由得票最高的兩位候選人，在兩週後進入第二輪投票。

第一輪結果出爐後，歐根的驚人成績，讓他瞬間成為部分媒體口中的「造王者」，儼然只要獲得他背書的候選人，就註定會在第二輪中勝出。

5月22日，歐根在記者會上宣布，為了政府穩定，他支持現任總統艾爾多安，因為其背後的政黨聯盟，獲得了國會多數。

被認為可能為第二輪選舉結果定調的歐根，究竟是怎麼樣的政治人物？

學者從政站右派？

歐根於1967年出生在位於土耳其東部的厄德爾（Iğdır），這裡的居民多為亞塞拜然裔或庫德族裔，歐根自己的家庭是亞塞拜然裔；像現任總統艾爾多安一樣，兩人的官方資料都顯示，他們畢業於位於伊斯坦堡的馬爾馬拉（Marmara）大學。

在馬爾馬拉大學完成學士與碩士學位後，歐根赴俄羅斯求學，於莫斯科國立國際關係學院取得國際關係與政治科學的博士學位；之後許多年，他在亞塞拜然與土耳其的高等教育學府中工作，也曾創立智庫；他的學術研究聚焦在土耳其與俄羅斯、及一些前蘇聯國家的關係，也曾在促進亞塞拜然與土耳其雙邊關係的組織中工作，還曾因優異的表現，獲亞塞拜然總統授勳。