2023泰國大選（上）：學運抗爭沉寂後的首場大選登場，親軍方憲法注定民主化道阻且長

2014年5月22日,時任陸軍總司令帕拉育(Prayuth Chan-ocha,港譯巴育)為首的軍方發動政變,成立「國家和平秩序委員會」(National Council for Peace and Order,簡稱 NCPO),藉由臨時憲法第44條所賦予之權力頒布多項侵害人民自由的法律命令,讓許多民主運動人士被長期跟蹤、甚至威脅並控告。

在NCPO掌權下,指派了憲法法庭編寫新憲法並逕付公投,最終在2017年推出新憲法。經過多年嚴密部署及監控,軍政府於2019年舉行一場被泰國公民團體iLaw稱為「Of the NCPO, by the NCPO, and for the NCPO」的國會大選,成功洗白「民選」之親軍方政黨的公民力量黨(Palang Prachacharat Party)延續政權,並由帕拉育擔任總理執政至今。

2020年2月,帕拉育政府以憲政手段解散深受眾多泰國年輕族群及民主派人士支持,且被視為泰國政治新希望的國會第二大反對黨-未來前進黨(Future Forward Party),同年6月4日,政變後流亡柬埔寨的民主運動人士萬查勒(Wanchalearm Satsaksit)於金邊遭黑色廂型車擄走後下落不明。

當時疫情已爆發,然而泰國政府防卻大量採購效力深受民眾質疑的疫苗,之後又爆發埃及軍機機組人員入境後,並未於羅勇府的飯店隔離卻前往購物中心,而當總理帕拉育飯店及購物中心視察時,前往舉牌抗議的學生遭警方拘捕並帶離現場等種種爭議事件,最終人民的不滿持續積累,終於在2020年7月爆發大規模學運及社運抗爭。這場抗爭訴求更由最初「เยาวชนปลดแอก」(Free Youth)組織所提出之三大訴求:一、宣布解散國會;二、停止恐嚇人民;三、修訂新憲法,抗爭訴求更逐步升級至過去泰國社會不曾有人公開提及過的「王室改革」議題。

Photo Credit: 中央社 2020年10月17日,無懼警方16日以水柱驅離抗議人士,泰國反政府示威團 體17日以社群媒體快速集結支持者,展現人民意志。

然而,面對抗爭的政府卻反以高壓水砲車、催淚瓦斯及橡膠子彈驅散抗議的學生群眾,他們的訴求遭政府漠視,甚至以嚴刑峻法控告異議人士及學生,一千多位抗爭學生青年及社運人士遭控告,部分案件法院更拒絕予以保釋。帕拉育執政期間,泰國經濟停滯不前,多項政策罔顧人民利益等,致使民怨四起,無法以體制外的抗爭手段施壓政府改革,因此眾人無不期盼藉由體制內的2023年國會大選重選國會議員、執政黨及總理。

本次泰國國會大選並不單純只是四年舉行一次的選舉,而是攸關泰國的未來,決定泰國是否將繼續由延續NCPO威權之親軍方保守勢力派系政黨所統治。然而,新憲法及法律命令的施行、選舉規章制度、政治景觀及局勢等變動,使本次選舉與2019年國會大選相比情勢更為複雜。

Photo Credit: GettyImages 泰國總理帕拉育

選制一改再改 增加選民投票困難

泰國國會大選將於5月7日舉行不在籍投票及海外投票,5月14日舉行全國投票,本次選制由2019年僅有一票、選人又選黨的「泰式」聯立制(泰國稱之為「Mixed Member Apportionment System」),改為一票選人、一票選黨的「單一選區兩票並立制」。此外,眾議院區域席次由350席改為400席,政黨票席次由150席改為100席,全國400個選區以相對多數決選出區域議員代表,再依各政黨得票率分配100個不分區席次,此選制較有利於大黨,免於國會小黨林立、必須組建聯合政府之情況。