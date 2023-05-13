2023泰國大選（下）：不再讓民主開倒車，青年公民團體如何號召投票與監督選舉

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上篇文章談及泰國政治現況，介紹本次選舉制度面及政黨面的改變，除了政府政治層面，隨著國會宣布解散，正式進入選舉期，公民社會及學生青年更積極進行政治參與。因此，本篇文章將由公民團體視角出發談及政治倡議行動、年輕選民政治參與和投票意向，以及對泰國選舉現況的觀察，一探學生青年及公民團體眼中泰國政治的過去、現在與未來。
2020年起泰國爆發長時間的學運社運等民主抗爭行動，學生青年與群眾聚集夜宿皇家田廣場(Sanam Luang)、佔領曼谷拉差巴頌(Ratchaprasong)十字路口等具重要歷史象徵性意義之地點，隨著親軍方政府的無視、強行鎮壓及嚴刑控告，以及國會解散、選舉期的到來，民主運動逐漸沉寂。儘管並未促成體制內的實質改革，2020年民主抗爭行動的價值與訴求卻早已深植年輕群眾心中，一改過去泰國公民社會及朋友間不談政治、擔心傷及和氣的社會氛圍，政治議題「天花板」提高，民眾開始談論王室改革、政府政策、結構性問題等議題，眾多年輕群眾亦積極進行政治參與。
然而，軍政府組建之「國家和平秩序委員會」（National Council for Peace and Order，簡稱NCPO）及親軍方政黨即現任執政黨－公民力量黨（Palang Prachacharat Party）掌權長達9年期間大幅修改憲法、規章制度以及參議院與重要政府機關官員的任命等，種種機制獨利掌權者。此外，基於2019年國會選舉民主派政黨被解散、過程錯漏百出、開票異常的前車之鑑，此次選前泰國公民團體皆密切追蹤選舉情勢，深怕重蹈覆徹，更有學運團體調整路線轉向選舉議題推廣，學生與年輕選民積極參與政治倡議及在地培力活動，期望改變泰國政治的未來。
公民團體串連培力 共同監督選舉
泰國公民倡議組織Internet Law Reform Dialogue（簡稱iLaw）長年關注政治及法律議題，持續追蹤記錄民主抗爭行動，監督政黨、憲法法院及國會等單位動態，更曾兩度發起憲法修正草案，短時間匯集超過10萬份公民連署書，顯現泰國民眾急欲改變的心情，嘗試透過體制內程序推動變革，但兩次皆遭眾議院否決。
隨著泰國進入選舉期，iLaw聚焦選舉監督及資訊傳播，iLaw組織成員Ruchapong Chamjirachaikul表示iLaw延續前次國會選舉經驗，再次製作選舉手冊於線上線下免費發放與下載，手冊中詳細介紹選舉制度、投票方式、政黨及政策立場等內容，以此傳遞正確選舉資訊，降低過往資訊落差及片面資訊之情況，追蹤監督過去由NCPO任命的選舉委員會及其他機關單位的工作及公正性，同時更持續倡議由眾議院最大黨擔任擔任執政黨、呼籲參議院尊重人民投票結果及眾議院多數決等議題。
此外，據iLaw觀察2019年國會選舉開票票數疑似被動手腳，議員候選人得票數自開票當日至隔日上午持續升升降降，近1/3議員候選人得票數被調降，320位候選人及4個選區所公布之100%得票數低於原先公布之94%得票數……等問題層出不窮，為避免異常狀況再次發生，iLaw與We Watch、Rocket Media Lab及Opendream等眾多公民組織及媒體合作發起「Vote 62：Protect Our Vote」計畫，於全國招募10萬名志工監票，規劃於選舉當天分別前往全國9萬多處投開票所監督並拍照上傳最終票數至系統，盡可能掌握最多資訊以此與選委會所公布之最終票數進行核查，避免再次出現票數異常的情況。
「Vote62」計畫正於主流及社群媒體進行最後宣傳及志工招募，而隨著政治局勢的改變民主抗爭運動逐漸減少，2021年興起且受到泰國社會與年輕群眾關注的學生運動組織ทะลุฟ้า（Thalufah，亦即衝破天空）亦參與協辦此計畫。
Thalufah組織於2021年成立，組織成員以16歲到20多歲學生青年為主，以總理下台、修改憲法及王室改革為核心訴求，以促進社會平等、提升民眾生活品質為目標，持續舉辦富有趣味性及創意的抗爭活動，並於全國五大區域建構組織網絡。然而，與此同時組織成員卻陸續遭控告，部分成員身負多個政治訴訟，而隨著政治情勢改變進入選舉期，人們一心期盼選舉，Thalufah組織亦必須跟隨社會趨勢制定合乎當前政治局勢的行動策略，故而轉向舉辦選舉倡議及議題資訊推廣活動並共同協辦「Vote 62」計畫，主要負責深入地方、培力在地青年組織，以此激發年輕世代，透過串連各區域組織網絡及動員促進議題擴散，進而深化政治參與，強化投票意願，期許泰國能夠成為真正平等且自由的民主國家。
專題下則文章：
2023泰國大選（上）：學運抗爭沉寂後的首場大選登場，親軍方憲法注定民主化道阻且長
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