泰國政治的「家族潛規則」：不只是華裔富豪，原來前總理他信還是蘭納王國的王族後裔

提到泰國政治，多數人應該都會直接聯想到2000年以來的紅衫軍與黃衫軍兩大陣營的對抗，畢竟這也是泰國政治近二十多年來的實際寫照之一，雖然在2019年出現了深受年輕人支持的未來前進黨（後來於2020年被解散），以及其承繼政黨—前進黨，但傳統上的兩大勢力仍然左右著泰國政局的發展，這兩派政黨所推出的候選人，除了具備一定的「頭銜與階級」外，同時也有不少候選人來自泰國有名的政治家族，因此要看懂2023年泰國國會選舉，就必須先認識泰國政治家族是如何形成，以及這些政治家族所代表的歷史與文化意義。

南北對抗—蘭納文化與曼谷文化的衝撞

談到紅黃衫軍對抗的原因，最常聽到的論點就是中部曼谷城市與北部及東北部鄉村的對抗、商人與文人的對抗，以及文人聯合軍人勢力對抗新興商人群體等，這對於碩士論文寫《塔信與泰國政黨體系的轉型》的我而言是再熟悉不過，但上述這些都是從政治觀點去切入的概念，現實上真的就只有這些因素影響著泰國政治嗎？

這問題是我當年寫完碩論後就存在的疑問，隨著筆者後來持續不斷的透過歷史、族群與文化面向的觀察，筆者才慢慢發現原來一場紅衫軍與黃衫軍的對抗，其實並不是只有政治與社會層面的因素，也存在歷史與文化層面的因素。

許多人都會以流亡海外的前總理他信（亦譯塔克辛）是泰國最有錢的華裔商人，帶領鄉下窮人對抗曼谷人的脈絡去談這位泰國總理，但這其實是忽略他信的另一個背景，而那或許才是他為何能透過金錢合併其他政黨的關鍵因素之一，那就是來自王室的「血統」，而這個王室是指拉瑪五世推動中央集權之前的蘭納王國統治者家族。

近期有一本由日本學者西﨑義展（Nishizaki, Yoshinori）寫的專書名為《泰國的政治家族》（Dynastic Democracy: Political Families of Thailand），該書當中有一張圖清楚描述到他信家族的血統，實際上就是蘭納王國統治者的後代之一。雖然他信家族並非嫡系血派，但仍屬於龐大的蘭納王國家族成員之一，而這個家族跟曼谷王朝的皇室也有親戚關係，因為當年拉瑪五世除了透過政治權力推動中央集權以外，也透過政治聯姻的方式將蘭納王國與曼谷王朝緊密的結合在一起，因此拉瑪五世與各地區統治者的聯姻，就是構成現代泰國國家的重要因素之一，也是形塑泰國政治家族的開端。

Photo Credit: GettyImages 2001年1月6日，他信和前妻寶乍文（中）與家人在位於曼谷泰愛泰黨的黨部慶祝。

拉瑪五世皇與他的153位妻子

泰國七大帝之一的拉瑪五世在位期間推動「廢臣屬、立行省」的政策，使泰國合而為一進而成為一個完整的現代國家，而此政策推動成功的關鍵因素之一，是拉瑪五世與各臣屬國之間的政治聯姻，也就是臣屬國統治者透過出嫁女兒來與拉瑪五世成為親家，因此拉瑪五世也擁有札克里王朝建立以來最多的妻子，共有3位皇后、6位皇貴妃與144位皇妃，而這153位妻子為拉瑪五世共生下了32位王子與44位公主。（註）

Photo Credit： Wikipedia 拉瑪五世時期的公主合影

拉瑪五世的兒子們後來也前往歐洲留學，在學成歸國後成為推動泰國現代化的重要推手之一，並再次透過聯姻方式與更多地方家族緊密結合。拉瑪六世繼位後，他的兄弟姐妹及過往的臣屬國統治者家族，都在他所推動的「賜姓千家」政策之下獲得足以彰顯家族歷史威望的姓氏，成為傳統泰國政治家族維持社會地位與權力的方法之一。