6張圖看泰國大選：每四年就改一次選制，泰國選舉到底怎麼選？

文：吳象元｜圖：Loso

今年（2023）5月14日，泰國將迎來眾所矚目的國會大選，而今年選舉制度也有了新的變化，不同於2019年混合成員比例代表制（mixed-member proportional representation），這次超過5200萬的選民將會拿到兩張選票，一張印有選區候選人，另一張為印有政黨的選票，400名眾議院議員將由直接選舉產生，100位政黨代表則是根據全國政黨票數進行分配。

這個新選制是基於2021年泰國議會通過、2022年憲法法庭批准的憲法修正案，預期將會犧牲小黨派的利益，因此也遭到泰國小黨的批評，而除了選制的更動，本文也將從參眾議院、熱門總理候選人、如何選總理等六個主題來認識泰國選舉。

2023泰國大選重點

本次泰國大選是2020年學運後的首次選舉，而根據 泰國選委員（Election Commission of Thailand，EC）資料 ，共有43個政黨推出共63名的總理候選人，其中有9名是女性，此外有6679名候選人將爭奪500個眾議院席位，包括4781人參選選區代表，1898人參選政黨代表。

雖然大選之日是本月17日，不過選委員會表示，在18歲以上的合格選民中，共有235萬969名（包括超過 10萬名的海外泰國公民 ）透過郵件或線上登記提前投票， 已提前 於選舉日前一周的5月7日完成投票。 在選區方面，將選出33名眾議員的 曼谷是最多候選人選區，而只有 八名候選人角逐單一席位、 位於 東部沿海省份達叻府 （ Trat ）是這次大選的最小選區。

2023年泰國眾議院組成的變化

根據2022年12月經憲法法庭通過的憲法修正案，本次泰國眾議員的選區代表席位從350席提高到400席，政黨比例代表席則從150席減少至100席，而為了預備選舉，上屆國會在今年3月20日已由總理帕拉育宣布解散。

和 2019年國會選舉相比，四年前有80個政黨共派出1萬1181名候選人角逐選區議員席位（1萬608人獲選委會認可），有81個政黨派出2917名候選人角逐政黨代表（2702名候選人獲選委會認可），而今年登記的選區候選人和政黨名單候選人，人數比四年前分別下降了57.2%和34.9%。

2023泰國大選，選票怎麼投？

每位泰國選民在這次選舉會拿到兩張選票，一張是選區候選人，另一張是政黨票，而在500名眾議院議員中，400個席位由單一選區多數票當選，100個席位是 根據政黨在全國獲得的選票份額，採比例代表制分配議席。

針對投票改為兩票制，新加坡尤索夫伊薩東南亞研究所（ ISEAS – Yusof Ishak ）的政治學者Napon Jatusripitak表示，兩票制對小黨將構成制度上劣勢，而 大黨較可能達到獲政黨名單席位所需的門檻，許多 政黨也會招募更多能夠拉選區選票的候選人。

全由軍方指派的泰國參議院

身為立法部門的泰國國會是由眾議院和參議院組成，任期四年的眾議院成員將會在本次大選中替換新血，而2019年由軍政府任命的參議院成員任期為五年。參議院會在本次大選和眾議院肩負選總理的重任，然而參議院的「軍方」背景，正是泰國選制公平性被質疑的原因之一。

泰國參議院在2011年原是由選民選出、獨立機構指派，到2019年卻改為由軍方指派，更從200席增加為250席。由於軍方已確定佔了參眾議院席位的三分之一，曼谷法政大學政治學者Prajak Kongkirati對此表示：「只要參議員仍握有對總理的投票權，我們用哪種選舉制度都沒有關係。選舉制度仍幾乎是毫無意義」； 「人權觀察」今年4月也發表聲明，強調在參議院存在前提下，泰國大選不可能在自由和公平程序下進行，因 親軍政府政黨只需在眾議院獲得126個席位，即可和軍政府指定的參議院選出親軍派總理，反對黨派卻需要至少376個席位，才有機會翻轉選情。

泰國總理怎麼選？

在國會選舉結束後，參議院和眾議院就會投票選出總理，預計會在今年7月就能揭曉誰能當選總理。2019年，全體參議員一致投票給當時的軍政府領導人帕拉育，預計這次參議院的票同樣也會全數投給親軍政府的候選人，換言之，若反軍政府陣營要贏得總理大位，一個可能是必須在眾議院拿下376個席位（超過75%），或是反軍政府陣營必須進行策略性投票，才有可能板倒軍政府代表。

另外關於總理的候選人資格，必須只能從事先公佈的候選人名單中選出，每個政黨最多可提交三個名字，而所屬政黨必須在眾議院中獲得至少25個席位才能獲得被選資格，此外，候選人不必是國會議員。

熱門泰國總理人選

在這次大選中，熱門總理人選包括為泰黨的貝東丹（Paethongtarn Shinawatra）、前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）、泰自豪黨的阿努廷（ Anutin Charnveerakul ）以及代表泰國民族團結黨的現任總理帕拉育。

原本民調一路長紅領先的貝東丹是前總理塔克辛的女兒，選前兩週剖腹生下女兒又再度投入選戰，不過在本月初公布的民調中已落後前進黨的皮塔（支持率35.44%）居於第二。深受年輕人歡迎的前進黨，擁有超高人氣的黨主席皮塔表示，未來目標是關注政治改革、除去軍政府遺產並為為結構性經濟變革創造條件。代表泰自豪黨的阿努廷是 泰國副總理兼衛生部長，是推動泰國大麻合法化的關鍵人物； 根據民調顯示，泰自豪黨還是目前是執政聯盟中最受歡迎政黨。而尋求連任的帕拉育，目前民調都遠遠落後貝東丹與皮塔，不過 現年69歲的帕拉育仍承諾建立新的政治氛圍，並消除泰國內部數十年來的衝突，希望用穩定國內情勢打動選民。

對於即將到來的泰國大選，或許會將帶來新面孔與新氣象，也可能繼續受限於軍方派的權力，而 民主黨派究竟會直球對抗親軍派，抑或與之合作，都將決定這東南亞第二大經濟體的政治和經濟軌跡，更可能帶給鄰國緬甸一絲希望， 也難怪曼谷朱拉隆功大學的政治學家 Thitinan Pongsudhirak向《路透社》表示：「 這將是泰國政治在90年代後最重要的選舉」，至於結果如何我們就拭目以待。

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參考資料：

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒