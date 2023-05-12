泰國大選怎麼看？從最新民調看各政黨選情好壞

泰國14日將迎來大選，由5200萬合格選民進行投票，選出500名議員。這500名議員的來源分別是400名全國分區議員、依據政黨得票率分配的100位眾議員，加上250名軍政府派選的參議員進行表決，獲得國會376票過半的候選人，即是泰國的新任總理並可成立新政府。

由於2017年憲法的選舉程序，使得單一政黨能夠組成政府變得困難。在這次選舉中，執政黨分裂為兩個派別，並提名了各自的總理候選人。其中，泰國進步黨提名帕拉育（Prayuth Chan-ocha）擔任總理，而人民國家力量黨提名巴威（Prawit Wongsuwan）擔任副總理。

然而，兩個主要反對派政黨，即泰國為了泰國黨和前進黨，提名了三位候選人。其中一位候選人是前總理塔克辛（Thaksin Shinawatra）的女兒貝東丹（Paetongtarn Shinawatra），另一位則是前進黨的皮塔（Pita Limjaroenrat）。

接下來將介紹各政黨的選情、政治立場，以及總理候選人。

為泰黨（Phue Thai Party）

為泰黨是與前總理塔克辛有關聯並得到紅衫人群支持的政黨。無論在何次選舉中，該黨都能在國會中獲得最多的議席數量，包括2019年的選舉。然而，在那次選舉中，為泰黨未能組成政府，成為該黨歷史上首次擔任反對派的角色。

為泰黨及其大部分成員直接受到2006年和2014年的政變的直接影響，因為他們曾是被推翻的一方。該黨由塔克辛創立，贏得大多數泰國人民的支持，因為人民將受惠於其針對農村地區的政策。這一支持趨勢一直延續到現在的為泰黨，人們依然期望為泰黨能夠改善國家的經濟。為泰黨常常被保守派指責為民粹主義政策的擁護者，同時也被民主派指責為不敢碰國家制度問題的政黨。

Photo Credit:GettyImages 泰國最大在野黨為泰黨候選人貝東丹（中）。

前進黨（Forward Party）

在塔納通創立的新未來黨被解散後，大部分成員轉而加入了前進黨（Future Forward Party）。

前進黨的成長源自年輕世代的政治結集，他們在政治舞台上從未擔任過重要角色。在2019年的選舉中，許多人認為這個缺乏政治經驗的新興政黨可能只能獲得不到20個議席，但選舉結果卻顯示前進黨獲得了81個議席，佔500個議席的相當大比例。在黨內，議席的多樣性也很明顯，有LGBTQ議員、少數民族代表的議員、穆斯林議員，而且平均年齡在35至40歲之間。

加入前進黨後，黨內成員仍然持續反對軍事政變，堅守社會民主主義和進步主義的理念，提倡去中心化、反壟斷、非軍事化等政策。他們試圖在議會中推動各種政策，得到年輕一代的支持，例如同性婚姻平權、取消兵役標準、改革軍隊，甚至修正與保護皇室有關的112條法律。

民主黨（Democrat Party）

泰國的民主黨，是泰國歷史最悠久的政黨，成立於1946年。在過去，民主黨曾經擔任過政府的角色，並獲得了中產階級、曼谷市民和南部地區居民的支持。然而，在2019年的選舉中，由於社會氛圍的改變，更多人傾向支持一個更加保守的政黨，民主黨的立場顯得不夠明確，也未能滿足人民的需求。因此，在2019年的選舉中，民主黨在議會中只獲得53個席位，排名第四。

泰自豪黨（Bhumjaithai Party）

在2019年的選舉中，泰自豪黨在議會中獲得了51個席位，位居第五。該黨獲得不同省份的選民支持，特別是來自東北部地區，如布里蘭府、中部地區和南部地區。

目前，該政黨的主要領導人是副總理兼衛生部長阿努廷（Anutin Chanwirakun），他同時是一位擁有中泰工程建築大眾公司（SINO-THAI）的企業家。泰自豪黨為人所知的政策，即是持續推行大麻合法化政策。

Photo Credit: GettyImages 泰國副總理兼衛生部長阿努廷。

人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）

人民國家力量黨（Palang Pracharath Party）是與2014年軍方奪權有關的政黨。該政黨於2018年成立，旨在通過選舉來繼承權力。它吸納了來自不同政黨的議員，包括來自泰愛泰黨的議員。因此，在2019年的選舉中，該黨獲得了116個議席。然而，由於在口袋中有250名上議員，人民國家力量黨在議會中取得了很大的優勢，成功組建了政府並提名上將帕拉育為總理。

不過，目前該黨提名副總理巴威擔任總理，取代了上將帕拉育。這使得帕拉育加入了新成立的政黨-團結建國黨。在這次大選中，人民國家力量黨宣布跨越衝突的政策，並表示願意與所有政黨，包括為泰黨，共同參與政府。

Photo Credit: GettyImages 泰國副總理巴威

團結建國黨（United Thai Nation Party）

團結建國黨（United Thai Nation Party）於2021年成立，旨在支持帕拉育上將再次擔任總理。該黨的大部分成員並不十分傑出，而其受歡迎程度主要來自對帕拉育上將的支持民眾。

Photo Credit: GettyImages 泰國總理帕拉育

最新民調分析

根據泰國媒體Nation Online的第二次民調，在全國400個分區議席中，以下為預計各政黨可能奪下的議席數量或變動。

Photo Credit: Nation Online Nation Online於5月5日公佈的民調

政黨 全國分區議員 變動機會 為泰黨 247 228 前進黨 79 52 未決定 18 - 民主黨 15 19-42 泰自豪黨 12 16-39 人民黨 12 - 團結建國黨 7 13-36 人民國家力量黨 5 6-29 泰國發展黨 4 4-27 勇敢國家發展黨 1 - 總數 440 -

註釋：唯有400分區議員，未包含名單議員

來源：Nation Online / 5月5日

在分區議員的民意調查中，支持政府派在反對派陣營前處於明顯劣勢。

根據Nation Online的調查結果顯示，反對派陣營在分散選區下取得了壓倒性的優勢，對於執政黨造成了嚴重的挫敗。

該調查指出，泰國的為泰黨和前進黨預計將共同贏得總席位數為400中超過300個選區席位。其中，為泰黨排名第一，前進黨排名第二，這使得現任的保守派陣營遭受了嚴重的挫敗。

新興政黨成民調最高候選人

同時，尼達民調第三輪結果顯示，「前進黨皮塔」在擔任總理候選人方面的支持度超越了作為為泰黨領袖的「貝東丹」，成為最受歡迎的候選人，代表了「皮塔狂熱」的趨勢。

從第一輪（3月19日）到第二輪（4月16日）的調查比較中，可以看出「皮塔」在擔任總理候選人時的支持度持續增長，從最初的15.75%增加到第二輪的20.25%，最終在第三輪以35.44%的得票率擊敗了「貝東丹」。

然而，「貝東丹」的支持度則持續下降，從第一輪的38.20%下降到第二輪的35.70%，最近一輪調查中更降至29.20%。

一些政治學家估計，前進黨在皮塔的領導下，可能會有30-40個名單席位，但可能僅能在曼谷和大城市地區贏得選區席位，而非全部100個席位。

Photo Credit:GettyImages 前進黨候選人皮塔。

大選後的合縱連橫

由於軍政府派選並掌控力參議院的250名參議員，合計上下議院的750個議席中，親軍方勢力在大選開始前就已佔國會三分之一席位的優勢，因此吸引了各政黨想與250名參議員聯手組合政府。

在選舉期間，前進黨立場清晰，強調不與軍事政黨組成聯合政府，為泰黨尚未完全排除此可能性。在2019年的選舉中，形成了支持軍事政權繼承權的派系與反對繼承權的派系之間的競爭，或者如泰國媒體所稱的「保守派」與「自由派」。

在即將到來的2023年選舉中，前進黨明確表示不會與靠軍方支持的人民國家力量黨、團結建國黨組成聯合政府，因為他們認為這兩個政黨在發生政變中扮演了一定角色，並表示如果這兩個政黨組成政府，他們將樂意擔任反對派。然而，被視為能奪下最多分區議席的為泰黨，希望以各種方式成為政府，但卻無法確保是否與人民國家力量黨的領袖、前陸軍總司令帕拉育會進行合作。

政治學家們認為，為泰黨的立場不明確，加上「皮塔狂熱」的浪潮在年輕人和大城市地區中很受歡迎，使得前進黨在最後一個月的地面競選中取得了顯著支持度，最終在最近一輪調查中超過了貝東丹。這反映出在這次選舉中，自由派陣營內部的競爭，即是為泰黨與前進黨，可能比跨越派系的競爭更加激烈，使得選民懷疑為泰黨和前進黨，是否最終能在5月14日的選舉後共同攜手組成聯合政府。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範