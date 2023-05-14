民生經濟問題是主打，2023泰國大選各黨端出的牛肉真的能吃嗎？

民生經濟問題一直是2014年自軍政府發動政變上台後，泰國最迫切也需改變的基本問題，物價調漲幅度近二倍，但個人所得卻未能跟上腳步。2013年，當我抵達泰國清萊時，一碗麵35泰銖（約新台幣31元）、一杯熱咖啡30泰銖（約新台幣27元），如今仍然在同一家店，價格卻已漲至60泰銖。一位在我家隔壁打工的飲料店店員，他一天的薪資是250泰銖（約新台幣226元），而低薪現象並非是稀有之事。

從軍政府上台的2013年至今，泰國發生許多變動；九世皇逝世、頒布新憲法、2019年大選、學運浪潮爆發、未來前進黨遭解散等。而讓人民走上街頭的抗議，除了2020年起的示威學運外，還有富豪獵殺黑豹事件、素帖山的高官宿舍，以及逐年嚴重的空汙問題。

在2023年5月14日的今日，泰國將迎來軍政府執政八年後的第二次大選，來看看六大政黨所推出的政見整理，以及各黨的總理候選人所做出的承諾吧！

團結建國黨的帕拉育（United Thai Nation Party / Prayut Chan-ocha，現任總理）

Plus福利卡（註1）的金額調至每個月1000泰銖。 以階梯式的金額來發放高齡津貼。 雇用高齡人士的企業可以減稅。 每縣發放100個名額的獎學金給職業學校。 福利卡（註2）的半價減免優惠。 建立24小時的醫療系統。 急用時可先提取30%的保險費用。 自由工作者可加入社會保險。 成立基金，拉高農產品價格。 增加種植水稻的補貼金額。 修改政府的土地劃分。 修改土地法。 讓泰國變得更好。

除了以上13點政見，帕拉育也在公開演說中提到，應避免改革任何與君主制相關的法律，強調《刑法》第112條的「冒犯君主罪」應該維持，因為法律就是法律，不應過多地干涉它，特別是關於侮辱皇室的方面。也公開承諾理面對不守規矩的員警與士兵，應當毫不猶豫地立即懲戒。

Photo Credit: GettyImages 現任泰國總理巴育（又稱帕拉育）的選舉看板遭民眾塗鴉。

公民力量黨的巴威（Palang Pracharath Party / Prawit Wongsuwan，現任副總理）

延續人民卡（註3）政策並增加金額至700泰銖/月。 80歲以上的老人可領5000泰銖。 提升孕婦的福利。 提出友善家庭政策。 提出人民石油政策。 經營土地和水的政策。

承諾向貧困宣戰並努力縮小貧富差距，對債務問題進行處理，降低貸款利率和融資金額。同時調整能源價格與結構，將每公升汽油價格降低18泰銖（約新台幣16元）、柴油價格為6.3泰銖（約新台幣5.7元）、天然氣價格每桶250泰銖（約新台幣227元），並將家庭用電降至每度2.5泰銖（約新台幣2.2元），工業用電每度2.7泰銖（約新台幣2.4元）。

Photo Credit: GettyImages 泰國副總理巴威

泰自豪黨的阿努廷（Bhumjaithai Party / Anutin Charnvirakul，現任衛生部長）

觀光旅遊業收入增加6千億泰銖。 創造1000萬個就業機會。 盡力打造旅遊平衡並去除淡季。 利用節日來創造經濟。 保護主要城市並恢復次要城市。 開創新時代旅行並保護環境。 發展低碳旅行。 債務暫停三年且利息不超過100萬泰銖。 讓農業富足且銷售價格透明化。 設立洗腎中心。 設立免費X光檢查中心。 免費的太陽能板屋頂。 購買電動摩托車，分期付款只需100泰銖。

除了以上13點政見，阿努廷也與曼谷區候選人在競選造勢時提出，會改善曼谷東部的交通系通以應對城市的擴張發展，同時也會在北部地區改善公立醫院服務的政策，因為目前只有Bhumibol公立醫院在支撐鄰近的廊曼（Don Muang）與拉席（Lak Si）地區，應該在曼谷設立更多公立醫院場所來照顧更多人。

另外也提到關於第12點的政見補充，太陽能板的屋頂會優先裝置住在貧民區，以降低能源成本和電費支出。而阿努廷也開出承諾，100歲以上的人可獲得十萬泰銖的人壽保險，且此保險金額可以在死後轉移至後代。

Photo Credit: GettyImages 泰國副總理兼衛生部長阿努廷。

民主黨的林明利（Democrat Party / Jurin Laksanawisit）

保證農業的基本收入。 每戶農民補助3萬泰銖。 設置100萬個網路發射站。 免費學習至大學。 補助各村農會200萬泰銖。 發放給學校365天免費牛奶。 使用身分證即可健檢與治療。 補助中小企業3000億泰銖基金。 補助老年俱樂部3萬泰銖。 4年內頒發100萬份地契（註4）。 可在公家土地上申請種植。 補助地方漁業者每年10萬泰銖。 放寬商業捕魚的限制。 放寬買房限制。 補助農場300萬泰銖。 補助農業志工每月1000泰銖。

為泰黨的貝東丹（Phak Phuea Thai Party / Paethongtarn Shinawatra）