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2023泰國國會大選

民生經濟問題是主打，2023泰國大選各黨端出的牛肉真的能吃嗎？

TNL+ 2023/05/14 ,

評論

泰太

前進黨候選人皮塔。Photo Credit:GettyImages
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一不小心來泰國就待了九年的怪咖，目前在Podcast《泰太太想說》裡說話，脫離好熱好辣好便宜的泰國，想用真實生活與你聊一聊。

我們想讓你知道的是

在2023年5月14日的今日，泰國將迎來軍政府執政八年後的第二次大選，來看看六大政黨推出的政見整理，以及各黨總理候選人做出的承諾。哪個是撒錢政策？哪個是說大話？哪個根本是遙不可及的夢？其實心裡多少有個底，政見或多或少僅供參考，提出政策的背後有沒有做足了解，或許才是最重要。

民生經濟問題一直是2014年自軍政府發動政變上台後，泰國最迫切也需改變的基本問題，物價調漲幅度近二倍，但個人所得卻未能跟上腳步。2013年，當我抵達泰國清萊時，一碗麵35泰銖（約新台幣31元）、一杯熱咖啡30泰銖（約新台幣27元），如今仍然在同一家店，價格卻已漲至60泰銖。一位在我家隔壁打工的飲料店店員，他一天的薪資是250泰銖（約新台幣226元），而低薪現象並非是稀有之事。

從軍政府上台的2013年至今，泰國發生許多變動；九世皇逝世、頒布新憲法、2019年大選、學運浪潮爆發、未來前進黨遭解散等。而讓人民走上街頭的抗議，除了2020年起的示威學運外，還有富豪獵殺黑豹事件、素帖山的高官宿舍，以及逐年嚴重的空汙問題。

在2023年5月14日的今日，泰國將迎來軍政府執政八年後的第二次大選，來看看六大政黨所推出的政見整理，以及各黨的總理候選人所做出的承諾吧！

團結建國黨的帕拉育（United Thai Nation Party / Prayut Chan-ocha，現任總理）

  1. Plus福利卡（註1）的金額調至每個月1000泰銖。

  2. 以階梯式的金額來發放高齡津貼。

  3. 雇用高齡人士的企業可以減稅。

  4. 每縣發放100個名額的獎學金給職業學校。

  5. 福利卡（註2）的半價減免優惠。

  6. 建立24小時的醫療系統。

  7. 急用時可先提取30%的保險費用。

  8. 自由工作者可加入社會保險。

  9. 成立基金，拉高農產品價格。

  10. 增加種植水稻的補貼金額。

  11. 修改政府的土地劃分。

  12. 修改土地法。

  13. 讓泰國變得更好。

除了以上13點政見，帕拉育也在公開演說中提到，應避免改革任何與君主制相關的法律，強調《刑法》第112條的「冒犯君主罪」應該維持，因為法律就是法律，不應過多地干涉它，特別是關於侮辱皇室的方面。也公開承諾理面對不守規矩的員警與士兵，應當毫不猶豫地立即懲戒。

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Photo Credit: GettyImages
現任泰國總理巴育（又稱帕拉育）的選舉看板遭民眾塗鴉。

公民力量黨的巴威（Palang Pracharath Party / Prawit Wongsuwan，現任副總理）

  1. 延續人民卡（註3）政策並增加金額至700泰銖/月。

  2. 80歲以上的老人可領5000泰銖。

  3. 提升孕婦的福利。

  4. 提出友善家庭政策。

  5. 提出人民石油政策。

  6. 經營土地和水的政策。

承諾向貧困宣戰並努力縮小貧富差距，對債務問題進行處理，降低貸款利率和融資金額。同時調整能源價格與結構，將每公升汽油價格降低18泰銖（約新台幣16元）、柴油價格為6.3泰銖（約新台幣5.7元）、天然氣價格每桶250泰銖（約新台幣227元），並將家庭用電降至每度2.5泰銖（約新台幣2.2元），工業用電每度2.7泰銖（約新台幣2.4元）。

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Photo Credit: GettyImages
泰國副總理巴威

泰自豪黨的阿努廷（Bhumjaithai Party / Anutin Charnvirakul，現任衛生部長）

  1. 觀光旅遊業收入增加6千億泰銖。

  2. 創造1000萬個就業機會。

  3. 盡力打造旅遊平衡並去除淡季。

  4. 利用節日來創造經濟。

  5. 保護主要城市並恢復次要城市。

  6. 開創新時代旅行並保護環境。

  7. 發展低碳旅行。

  8. 債務暫停三年且利息不超過100萬泰銖。

  9. 讓農業富足且銷售價格透明化。

  10. 設立洗腎中心。

  11. 設立免費X光檢查中心。

  12. 免費的太陽能板屋頂。

  13. 購買電動摩托車，分期付款只需100泰銖。

除了以上13點政見，阿努廷也與曼谷區候選人在競選造勢時提出，會改善曼谷東部的交通系通以應對城市的擴張發展，同時也會在北部地區改善公立醫院服務的政策，因為目前只有Bhumibol公立醫院在支撐鄰近的廊曼（Don Muang）與拉席（Lak Si）地區，應該在曼谷設立更多公立醫院場所來照顧更多人。

另外也提到關於第12點的政見補充，太陽能板的屋頂會優先裝置住在貧民區，以降低能源成本和電費支出。而阿努廷也開出承諾，100歲以上的人可獲得十萬泰銖的人壽保險，且此保險金額可以在死後轉移至後代。

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Photo Credit: GettyImages
泰國副總理兼衛生部長阿努廷。

民主黨的林明利（Democrat Party / Jurin Laksanawisit）

  1. 保證農業的基本收入。

  2. 每戶農民補助3萬泰銖。

  3. 設置100萬個網路發射站。

  4. 免費學習至大學。

  5. 補助各村農會200萬泰銖。

  6. 發放給學校365天免費牛奶。

  7. 使用身分證即可健檢與治療。

  8. 補助中小企業3000億泰銖基金。

  9. 補助老年俱樂部3萬泰銖。

  10. 4年內頒發100萬份地契（註4）。

  11. 可在公家土地上申請種植。

  12. 補助地方漁業者每年10萬泰銖。

  13. 放寬商業捕魚的限制。

  14. 放寬買房限制。

  15. 補助農場300萬泰銖。

  16. 補助農業志工每月1000泰銖。

為泰黨的貝東丹（Phak Phuea Thai Party / Paethongtarn Shinawatra）

  1. 調整最低工資為每日600泰銖（約新台幣545元），大學畢業每月25000泰銖（約新台幣22716元）。

  2. 利用技術來幫助農業有更好的發展。

  3. 觀光旅遊收入達3000億泰銖。

  4. 運用區塊鍊技術來達到透明化並減少貪腐情況。

  5. 修改憲法為人民版。

  6. 打擊毒品。

  7. 建立網路防禦系統。

  8. 實施土地正義與公平。

  9. 增加學校午餐預算並讓師生都能有平板。

  10. 推動全方位的泰國軟實力。

  11. 女性可施打免費的子宮頸癌疫苗。

  12. 曼谷捷運與輕軌搭乘費用只需20泰銖。

  13. 泰國人一年日季都有乾淨飲用水可使用。

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2023泰國國會大選：

泰國國會大選投票日將於2023年5月14日舉行，這也是泰國現任總理帕拉育最後一次競選總理，而其他受矚目的競爭對手，還包括現任副總理巴威、前總理塔克辛之女貝東丹。

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