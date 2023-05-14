民生經濟問題是主打，2023泰國大選各黨端出的牛肉真的能吃嗎？

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在2023年5月14日的今日，泰國將迎來軍政府執政八年後的第二次大選，來看看六大政黨推出的政見整理，以及各黨總理候選人做出的承諾。哪個是撒錢政策？哪個是說大話？哪個根本是遙不可及的夢？其實心裡多少有個底，政見或多或少僅供參考，提出政策的背後有沒有做足了解，或許才是最重要。
民生經濟問題一直是2014年自軍政府發動政變上台後，泰國最迫切也需改變的基本問題，物價調漲幅度近二倍，但個人所得卻未能跟上腳步。2013年，當我抵達泰國清萊時，一碗麵35泰銖（約新台幣31元）、一杯熱咖啡30泰銖（約新台幣27元），如今仍然在同一家店，價格卻已漲至60泰銖。一位在我家隔壁打工的飲料店店員，他一天的薪資是250泰銖（約新台幣226元），而低薪現象並非是稀有之事。
從軍政府上台的2013年至今，泰國發生許多變動；九世皇逝世、頒布新憲法、2019年大選、學運浪潮爆發、未來前進黨遭解散等。而讓人民走上街頭的抗議，除了2020年起的示威學運外，還有富豪獵殺黑豹事件、素帖山的高官宿舍，以及逐年嚴重的空汙問題。
在2023年5月14日的今日，泰國將迎來軍政府執政八年後的第二次大選，來看看六大政黨所推出的政見整理，以及各黨的總理候選人所做出的承諾吧！
團結建國黨的帕拉育（United Thai Nation Party / Prayut Chan-ocha，現任總理）
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Plus福利卡（註1）的金額調至每個月1000泰銖。
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以階梯式的金額來發放高齡津貼。
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雇用高齡人士的企業可以減稅。
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每縣發放100個名額的獎學金給職業學校。
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福利卡（註2）的半價減免優惠。
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建立24小時的醫療系統。
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急用時可先提取30%的保險費用。
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自由工作者可加入社會保險。
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成立基金，拉高農產品價格。
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增加種植水稻的補貼金額。
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修改政府的土地劃分。
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修改土地法。
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讓泰國變得更好。
除了以上13點政見，帕拉育也在公開演說中提到，應避免改革任何與君主制相關的法律，強調《刑法》第112條的「冒犯君主罪」應該維持，因為法律就是法律，不應過多地干涉它，特別是關於侮辱皇室的方面。也公開承諾理面對不守規矩的員警與士兵，應當毫不猶豫地立即懲戒。
公民力量黨的巴威（Palang Pracharath Party / Prawit Wongsuwan，現任副總理）
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延續人民卡（註3）政策並增加金額至700泰銖/月。
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80歲以上的老人可領5000泰銖。
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提升孕婦的福利。
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提出友善家庭政策。
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提出人民石油政策。
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經營土地和水的政策。
承諾向貧困宣戰並努力縮小貧富差距，對債務問題進行處理，降低貸款利率和融資金額。同時調整能源價格與結構，將每公升汽油價格降低18泰銖（約新台幣16元）、柴油價格為6.3泰銖（約新台幣5.7元）、天然氣價格每桶250泰銖（約新台幣227元），並將家庭用電降至每度2.5泰銖（約新台幣2.2元），工業用電每度2.7泰銖（約新台幣2.4元）。
泰自豪黨的阿努廷（Bhumjaithai Party / Anutin Charnvirakul，現任衛生部長）
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觀光旅遊業收入增加6千億泰銖。
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創造1000萬個就業機會。
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盡力打造旅遊平衡並去除淡季。
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利用節日來創造經濟。
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保護主要城市並恢復次要城市。
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開創新時代旅行並保護環境。
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發展低碳旅行。
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債務暫停三年且利息不超過100萬泰銖。
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讓農業富足且銷售價格透明化。
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設立洗腎中心。
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設立免費X光檢查中心。
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免費的太陽能板屋頂。
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購買電動摩托車，分期付款只需100泰銖。
除了以上13點政見，阿努廷也與曼谷區候選人在競選造勢時提出，會改善曼谷東部的交通系通以應對城市的擴張發展，同時也會在北部地區改善公立醫院服務的政策，因為目前只有Bhumibol公立醫院在支撐鄰近的廊曼（Don Muang）與拉席（Lak Si）地區，應該在曼谷設立更多公立醫院場所來照顧更多人。
另外也提到關於第12點的政見補充，太陽能板的屋頂會優先裝置住在貧民區，以降低能源成本和電費支出。而阿努廷也開出承諾，100歲以上的人可獲得十萬泰銖的人壽保險，且此保險金額可以在死後轉移至後代。
民主黨的林明利（Democrat Party / Jurin Laksanawisit）
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保證農業的基本收入。
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每戶農民補助3萬泰銖。
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設置100萬個網路發射站。
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免費學習至大學。
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補助各村農會200萬泰銖。
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發放給學校365天免費牛奶。
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使用身分證即可健檢與治療。
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補助中小企業3000億泰銖基金。
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補助老年俱樂部3萬泰銖。
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4年內頒發100萬份地契（註4）。
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可在公家土地上申請種植。
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補助地方漁業者每年10萬泰銖。
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放寬商業捕魚的限制。
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放寬買房限制。
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補助農場300萬泰銖。
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補助農業志工每月1000泰銖。
為泰黨的貝東丹（Phak Phuea Thai Party / Paethongtarn Shinawatra）
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調整最低工資為每日600泰銖（約新台幣545元），大學畢業每月25000泰銖（約新台幣22716元）。
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利用技術來幫助農業有更好的發展。
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觀光旅遊收入達3000億泰銖。
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運用區塊鍊技術來達到透明化並減少貪腐情況。
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修改憲法為人民版。
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打擊毒品。
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建立網路防禦系統。
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實施土地正義與公平。
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增加學校午餐預算並讓師生都能有平板。
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推動全方位的泰國軟實力。
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女性可施打免費的子宮頸癌疫苗。
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曼谷捷運與輕軌搭乘費用只需20泰銖。
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泰國人一年日季都有乾淨飲用水可使用。
專題下則文章：
泰國大選怎麼看？從最新民調看各政黨選情好壞
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