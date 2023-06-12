泰國大選現場觀察：傳統政黨與政治家族林立，前進黨如何靠「網路空戰」崛起？

我們想讓你知道的是
過往紅衫軍與黃衫軍的兩派支持者，都是相當熱血的前往曼谷地區，像紅衫軍就是一群熱血大叔騎著摩托車從泰北與東北，花費十幾個小時車程來到曼谷。隨著2020泰國學運世代的興起，是透過網路的串連以及匿名的社群軟體，打破以往的言論審查與限制，使得年輕世代能在曼谷與各地區大城市同步舉辦學運活動，因此新興政黨前進黨才得以靠網路空戰在選舉中崛起。
泰國大選順利在5月14日舉行，這次選舉最令人感到驚訝的結果，莫過於前進黨從選前第三大黨一躍進成為全國第一大黨，要了解前進黨為何勝選就，就不能不了解本次泰國選舉的主軸以及前進黨採用的選舉策略。
在選前，筆者便透過兩篇文章《泰國國會大選的「頭銜與階級文化」：候選人有軍階是加分，已婚與未婚也需明確區分》、《泰國政治的「家族潛規則」：不只是華裔富豪，原來前總理他信還是蘭納王國的王族後裔》，簡略地介紹了泰國的選舉文化與政治家族文化，而這兩點也是本次筆者前往泰國觀選期間所關注的重點。
政治家族與學運世代的對決
首先，以泰國選民結構而言，非曼谷地區的選民是比曼谷地區更多的，也就是以泰北與東北地區為主要票倉的為泰黨（他信家族領導的政黨），其基本盤就已贏過大曼谷地區（中部地區）和泰國南部，這也就是過去許多學者提到的「曼谷與非曼谷的對決」，紅衫軍象徵著非曼谷地區的泰北與東北，而黃衫軍則象徵著曼谷為主的中部與南部地區。
這些票倉被傳統政治家族壟斷，因此雖然過往泰國也有很激烈的兩派攻防，但實質上就是不同地區的政治家族之間的攻防角力，國會大選只是一個實力的展現，真正的競爭則是在選後組成聯合政府時候的利益分配，這也就是傳統泰國政治文化當中所稱的「分贓文化」。
這次大選中，為泰黨的選舉失利因素之一就是政治家族色彩的包袱太重，泰國自2000年以來的政治氛圍始終籠罩在「他信」與「反他信」之間，而本次大選之前就有許多反對讓為泰黨繼續成為他信（亦譯塔克辛）家族政黨的勢力選擇出走，不想被他信因素影響到自己政治生涯的延續。
其中最明顯的勢力就是2019年代表為泰黨參選總理的素達拉·傑育那攀女士（สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์），她在本屆大選之前（2021年）就選擇脫離為泰黨，成立泰建泰黨，其成員多半來自過去的為泰黨，而他們都是不贊成為泰黨成為他信家族的專屬政黨，而事實證明整個選舉期間，他信是否回國的因素的確影響到為泰黨的選情，延續到選後仍然持續在討論中。
對於2000年後出生的學運世代而言，他信是一個不太具有意義的議題，雖然上一代會強調他信對於泰國建設的重要性，但對於學運世代而言，他信並沒有成功解決泰國的根本問題。因此2020年學運世代站出來，反而是這群學生感染了上一代1992年學運世代，感染了過去的紅衫軍世代。
專題下則文章：
民生經濟問題是主打，2023泰國大選各黨端出的牛肉真的能吃嗎？
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