【第三勢力投票指南】台灣民眾黨 黃珊珊：立法院不是我的首選，但會是黨繼續往前衝的重中之重

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與民眾黨的不分區第一名黃珊珊對談——他關注哪些領域？如何看待假如藍綠未過半下的民眾黨角色？會在哪些議題與不同政黨合作？

從台北市議員到台北市副市長，黃珊珊投入政壇已經超過20年，原屬親民黨的他，近幾年一直跟在民眾黨主席柯文哲身邊，也在今年加入民眾黨。原本預期可能會是和柯文哲搭檔選副總統，最後民眾黨將他放在「不分區立委第一名」的位置。這並非黃珊珊個人內心的「首選」，但為了民眾黨和柯文哲的考量，他義不容辭。



黃珊珊在本次大選身兼柯文哲選總統的競選總幹事，每天選務行程滿檔，他坦言，很少想到自己要選不分區的事。上次已有5席的民眾黨，本次極可能成為國會藍綠不過半的關鍵少數，黃珊珊表示，民眾黨會以黨領政，培養素人成為政治明星，分工合作推動國會改革。

Q1：從議員到參選台北市長，現在是你今年加入民眾黨後，首次參選不分區立委，如何做出這個決定？

我當過20幾年民意代表，後來進到市府當副手，是行政經歷，也有不同的視野。我當時選擇當副市長，然後接著選台北市長，我個人目標是希望繼續做行政職務。民代力量是相對小的，因為台灣不像是內閣制國家，國會議員就是內閣，能干涉行政、可以把關甚至卡關，但台灣很難。

你問我本人很想當立委嗎？我覺得立法院不是我的首選，我比較傾向做行政，在行政較能施展理念。民意代表畢竟是監督者，只能提供監督的意見，但沒辦法實施政策，當然可推動一些事情，但沒那麼多。

但在這場選舉，對台灣民眾黨來說，我們需要有些經驗的人。畢竟很多是海選來的，進入國會需要適應，甚至他對行政部門不是那麼理解，哪個部門做哪些事，怎麼執行監督工作。

當時主席問我，我說只要有需要把我放到哪都可以。其實我也什麼都不需要，我本身有專業、有律師工作，任何時間我都可以做自己的工作。我從政二十幾年是個理想，希望可以改變這個國家。

我不是因為要選立委才加入民眾黨，上次選台北市長時我就問主席要不要我入黨參選，後來大家評估當時的情勢以無黨參選會比較好。後來選完我在美國休假，看到政論節目有名嘴笑民眾黨，說我們是四趴黨，連黃珊珊都沒入黨，我看了很氣就立刻改機票回台灣，說要入黨、幫忙總統大選。

不分區的立委名單幾乎沒討論到我，我也是民眾黨選舉決策委員會的委員，負責和很多不分區候選人聯絡，我一直都不是放在名單裡的人，是個可策略性運用的角色。當然不分區會是個責任，尤其第一名的位置，黨內認為要一個比較有份量、能增加氣勢、有經驗的人。

現在名單中，黃國昌、林國成是有民代經驗的，但其他大部分都素人，有不同的專業，分工合作。

一開始曾討論說把我放在第十名吸票用，也是種立場的宣示，但這樣誰要當第一名呢？代表性還是很重要，因為國昌畢竟剛加入，雖然我也加入民眾黨沒多久，但我畢竟跟了柯文哲4年了，支持者會認為我是有代表性也熟悉的人。整個說起來這安排是政黨的，而非我個人考慮，我就是配合然後全力以赴。

柯文哲如果當選總統，我最想要做的「就跟著你到總統府幫忙上上下下盯著」這我是比較熟悉的。但對一個新進的政黨來說，我們當然要繼續往前衝，不分區立委對民眾黨來說非常重要。所以這是很大的責任。現在我雖然負責柯文哲的選務，但未來的立法院不管柯文哲有沒有選上總統，都會是非常關鍵的 ，這是重中之重。也很謝謝主席這麼看重我。

Q2：未來進入國會，最想要先推動的三個法案會是什麼？

我最想做的是司法改革，因為我是法律出身的。司改有很多議題，比如專家證人、醫療糾紛，我覺得你叫法官去判斷這醫生有沒有問題不是很奇怪嗎？這很難，需要專家證人制度，引進相關的專業。

然後我們的司法人民的信任度太低了，人民沒得到一個公平的審議，或經歷草率過程就會不信任司法。

這要做的不管是法官的評鑑也好，還有法院量能問題。現在法官很累，一個月100個案件，要寫100份判決書，快被壓垮了。像詐騙已經變成所有案件中最多的，但抓不到前端，每天抓車手，法院重複再重複，對人民也麻煩，一個人帳戶被盜要到全台灣各地去作證，很多都輕罪。

法院每天處理這些，沒時間處理大事。訴訟太容易，在國外要提訴訟很多規範，但台灣沒太大門檻，很多小案子送去法院，國外可以快速的在前端就處理掉，我覺得是司法系統性能不彰。

另外黃國昌講了非常重要的是「關說司法罪」，現在關說司法沒罪，所以當時馬王政爭弄得沸沸揚揚但最後沒事。這應該是嚴重的，在國外如果高官關說司法可能要辭職了，但在台灣他可以打電話給檢察官說那嫌犯是我朋友。反正也沒辦法證明實質影響力，最後就沒罪。我們說民進黨貪腐，陳歐珀和詐騙集團關係匪淺，但最後搞半天也是沒有證據，就只是陳歐珀這次不選了而已。

第二件很重要的事情是稅制改革。台灣應該是全世界的逃稅天堂，有很多稅制需要改的，例如囤房稅講了那麼久，拖到選舉才要處理。

第三個是財政紀律， 政府如果能夠恪守財政紀律，不會浪費這麼多的錢，可以省下很多的錢。像是推動財政收支劃分法的改革，然後刪掉特別預算的這種空白授權。

現在政府每年預算的執行率那麼差，然後超徵一大堆，莫名其妙。你告訴我們會收到8000億，然後收到1兆元，怎麼會每年都超徵？估算的人故意做假帳？然後還可以普發6000現金，但那邊舉債舉一堆去做潛在預算。

我覺得還是所有東西都要公開透明，例如什麼公文可以讓你封存30年，30年後你都死掉了才能打開公文，你可以說是機密，但就算是國防機密也要讓立委可以監督，這是號稱民主進步的政黨可以做的事情嗎？國民黨威權時代就算了，你現在做的事情比他們還離譜。要是我們可以掌握行政權，只要不是機密的全部上網公告。

我覺得還有很多本來就在討論而且吵很久的成年老案，比如最近突然醒過來的基本工資法、囤房稅、代理孕母、人工生殖法，透過各種選舉機會把這些人民本來就很在意的事情先解決，這些明明早該解決的。

Q3：如果國會沒有任何一黨過半，民眾黨將會扮演關鍵的角色，未來和藍綠兩黨的合作空間誰可能會比較大？

我覺得一定要讓這次三黨不過半。不管誰執政，即使是柯文哲執政我也希望三黨不過半，就跟當年台北市議會一樣，他要跟藍綠兩黨妥協溝通，所以柯文哲8年任內預算沒被杯葛過。柯文哲對議會的意見都非常尊重，我覺得國會也一樣，一個對人民有利的法案大家應該都很願意支持吧。

如果你問民進黨跟國民黨他們有什麼神主牌，民進黨是台獨，國民黨神主牌是和平繁榮，那台灣民眾黨的神主牌是什麼？假如沒有柯文哲了，我們還有什麼？就是公開透明、財政紀律，這是哪一天我們都不在了，後繼的人永遠追求的目標和立場。

這次藍白會，就讓很多民眾黨支持者覺得「你跟他們一樣，為什麼要跟他們合作？」 我覺得不管是這次，或是以後在國會的合作都是，是為了達成對人民最有利的，但如果是為了政黨的利益就免談。要談合作都可以，但神主牌像公開透明是不能妥協的。

我們不會隨波逐流，還是一樣看內容、看事件、看提案的內容，還有合不合理，如果你們藍綠都要大撒幣，那我們支持財政紀律就都不會支持。我覺得不是我們要跟誰合作，是當政策並不正確的時候，你會發現是藍綠才在合作，我們要做的是防腐劑，假如不對的事情也要合作，那就不是台灣民眾黨。但如果有一些對於人民有利的事情，大家一起合作是好事。

院長選舉也是一樣，看我們提的國會改革方案，你同不同意？比如我們不想要再密室協商，雖然有直播，但直播外也是繼續協商，喬王還是喬王，立法院變成橡皮圖章。假如將來你還是這樣，那很難講什麼合作。我覺得立法院現在是總召比院長大，院長至少要做到形式上的中立。

Q4：以目前各黨的政見來看，有哪些議題法案是可以合作的？

其實跟誰合作都不是重點，重點是合作之後，你是什麼樣子。對人民有利的都可以合作，不合乎我們價值和信念的就不能合作。現在吵什麼貨貿、服貿可能會重啟，我覺得就是柯文哲講的，要先有兩岸協議監督條例。民進黨已經完全執政7年了，國會過半，為什麼不給他過呢？過了以後，你簽什麼協議都要經過立法院審查，還要怕什麼？

兩岸協議監督條例過了以後誰還可以賣國？這件事情不做，一天到晚罵人說要重啟服貿，沒有監督條例根本就不會重啟服貿，先立法吧！還是要先建立這個法制，這才是太陽花運動的訴求。

柯文哲的想法也是這樣，你要簽任何東西、加入全球的經濟組織，這些事情，通過監督條例，送到立法院來，就不用擔心別人會出賣國家。民進黨過去沒有幾個席次時也可以把台灣搞得天翻地覆，從黨外也可以開始把國民黨這個百年政權推翻，是要害怕什麼？站在人民這邊就好，人民不會讓執政者賣國的。

Q5：民眾黨進入國會將邁入第二屆，有什麼樣的問政成果和未竟之業，若能成立黨團會採取什麼樣的議事攻防策略？

我們想要做個比較沒政黨之私的政黨，很多法案還是站在意識形態、利益糾葛。但我們比較沒有包袱，也沒地方派系利益，也沒有意識形態，最重要的是我們沒有財團在背後，可以放手去做很多東西。

我們黨團未來一定是會緊密合作，因為很多政治素人，一定要培養他們的專業，然後分工合作。像黃國昌對法案非常有條理，我覺得他會是很好的領導者，帶大家一起做些事。

我們最近幾次活動，國昌也都規劃得很好。我之前也聽別人講說他可能比較嚴肅，但我覺得他比我想像中好溝通，因為我們不會繞彎，都是直來直往的人。他跟我們的DNA比較像，柯文哲講話也是很直接。

我們將來會是以黨領政，黨會帶黨團找到大方向，委員各自表現專業，但是黨團會有核心的東西，要突破創新的核心工作一起做，黨團的緊密度會比現在強很多，另外我們也把每個立委都培養成政治明星，明星很重要。

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核稿編輯：翁世航