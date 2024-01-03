【第三勢力投票指南】新黨 王建煊：最後一次出來，若能讓唯一主張「和平統一」的新黨活下去，也算做了件好事

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與新黨的不分區第一名王建煊對談——他關注哪些領域？如何看待藍白合的破局？為何原本宣布參選總統卻又改選不分區立委呢？

「我已經85歲了，還有攝護腺癌，為什麼還要出來選？」前財政部長、監察院長王建煊今年一度拋出震撼彈，宣布參選總統，在連署截止前又宣布退選，接下來將代表新黨出戰不分區立委。

成立於1993年8月的新黨今年已滿30歲，過去新黨在各直轄市及縣市議會均掌握部分席次，全盛時期在台北市掌握近四分之一的席位，扮演議會的關鍵力量，全國有6萬名黨員，但進入2000年代後逐屆衰減，多轉投親民黨或國民黨，或是淡出政壇。目前僅剩下台北市議員侯漢廷1位民意代表。

2020年新黨不再參與區域立委選舉，僅提名不分區立委名單，但終以僅1%多得選票慘敗，是創黨20餘年以來最差的成績，退至前所未有的第八大黨。王建煊認為，在這樣的局勢下，有必要出來登高一呼挽救劣勢，因為新黨是台灣唯一主張和平統一的政黨。

Q1：原本宣布要參選總統，後來怎麼和黨內討論，如何決定參選不分區立委？

我今年看到台灣狀況非常危險，中國大陸很快會武統台灣，可是大家感覺不到，覺得「要武統老早就武統了，怎麼等到現在」，所以想藉著參選的機會，讓人民了解嚴重性。

選舉各種聲音都有，我藉這機會來講，不是真正想選總統。我選不上的，因為也沒有什麼資源，要連署幾十萬份都找不到。

新黨幾十年來始終如一，堅持和平統一。上次新黨的政黨票得票率大概1.3％。假如這次拿到5%，有2席立委，或更多有3、4席，就可傳達「台灣還是希望和平統一」，中國可能會考慮和平交流。

新黨很早就希望我出來當不分區第一名，畢竟還有點知名度，就像國民黨找韓國瑜當第一名。我都80幾歲了，部長、立委也當過了，公益慈善也做很多。參選是希望讓新黨有不錯的成績，就算沒席次，假如得票有到3%，每年有2500萬的政黨補助，4年有就1億，2500萬對別的政黨不是很大數目，但新黨可以養員工、辦活動，現在都沒辦法。

我最後一次出來若能讓新黨帶起來、兩岸關係變好，那我王老先生在離開世界前總算做了件比較像樣的、愛心的事，對不對？

Q2：您最關注3個議題領域？如未來進入國會，最想要先推動3個法案是什麼？

我一定推動海峽兩岸和平有關的。第一個我要求政府兵役延長取消。想到這些孩子要花一年時間訓練，然後有天要去送死，因為台灣假如跟中國大陸打就是送死，沒有贏的機會，這些孩子為什麼要這樣被對待？

不給取消的話我就聯合其他立委把延預算凍結。大陸就會了解，他們凍結預算顯然是不要打仗、兩岸是一家人，他有這樣的想法，我們有動作，這些孩子也得救了。

第二個是開放大陸學生到台灣念大學。現在台灣的大學招不到生，好幾十家都在危險邊緣。這背後是少子化，且大學開的太多，這是很嚴重的事。不只招不到生，教育品質也很差，因為不敢處罰學生，說犯什麼錯就記過開除，少一個學生一年就少掉十幾萬收入。學生亂七八糟、考試不及格照樣升級，造成學識程度低、品格差，對老師也不尊敬，所以現在大學生出來也找不到工作，企業也不要，這是一大問題。

如果我進立法院，會要求教育部至少開放20萬人進來。中國大約1年有1200萬人考大學，一半能考上，另600萬人進專科學校。我開放讓這些人來台灣念大學，10萬或20萬人大學就滿了，也可選很好的學生來，我想大學教職員工都會支持。

第三個重要的政見是，勞保基金快要倒閉了，現在政府拿特別預算去補貼，讓它不至於倒閉。但勞保給付越來越少，勞工朋友都非常擔心，要是我能到立法院質詢，我會要求國防預算減少挹注勞保基金。假如兩岸和平統一，國防部預算1年6000億，勞工朋友就可放心了。

我會要求內政部、陸委會到大陸跟人家「友善友善、攬攬手」，現在好像跟人家攬手就是賣台，我們要攬手然後跟人家談判、賣台灣產品去大陸。

Q3：新黨有哪些議題可和他黨合作的？目前有總統候選人拋出ECFA、服貿重啟談判等，你怎麼看？

只要對人民有利的都可合作。我不會主動找哪個黨，我就是我，不跟你們一起掛什麼。但假如有哪個案子方向一樣就可以。我想我們跟國民黨、柯文哲合作的機會很多，甚至是民進黨也不是沒機會。

ECFA我認為是中國大陸對我們台灣讓利，是我們賺很多。但太陽花運動後大家就把這些都說是中國大陸要來賺我們的便宜，說開放後大陸理髮的洗衣服的都來了，他們理髮很便宜，那台灣理髮的、洗衣服的就都完蛋了。但他們到台灣不可能用大陸價格理髮，活不下去，所以幹嘛怕人家來？

我到了立法院，大家看只有我做過院長、部長，且人民對我都非常信賴，加上比較年長，相信大家對我多少有點尊重，我在裡面講話會較有影響力，我會去溝通新黨的理念。

Q4：若國會沒有任何一黨過半，您在立法院會傾向和誰合作？和藍綠白三黨的關係是什麼？

還是看議題，想法相同的合作，不同的也不會為了政黨利益就去跟他們一起。我保持獨立性，在獨立的狀況下，可以選擇一起或不要，不是全部都要相同，這樣可以做出很多有利人民的事。

Q5：之前參選總統時，曾提出和平統一政見，但也提到和平統一沒市場，現在轉換戰場到立委想法有改變嗎？

現在台灣的政黨中，只有新黨主張要跟和平統一。民進黨賴清德是務實台獨，國民黨也是獨的，他們都說維持現狀、跟大陸保持和平關係，因為說要和平統一在台灣沒有票，如果侯友宜說當選就要和平統一、一國兩制，馬上票掉一堆。柯P也是，柯曾說他原來是深綠。只有新黨敢講，所以要讓大家知道和平統一是條路，不然台灣將來怎麼辦。

和平統一沒票沒有市場，但我想愛台灣、有智慧、有魄力的人，就一定要讓它有市場。孩子不喜歡念書，喜歡打電動，你說沒辦法現在孩子都這樣，這是沒用的爸媽。你要有套方法讓孩子曉得讀書的好，給他關注和鼓勵，讓他知道不讀書會倒霉。和平統一也是一樣要去說服，現在大家都不敢講。

假如賴清德當選，就表示台灣人民不是支持民進黨，是想和中國大陸分離。陳水扁兩屆、蔡英文兩屆，賴清德又上來，中國大陸就會知道不是民進黨主張台灣獨立，是台灣的人民都覺得跟中國分離好，這對中國大陸是絕對不能接受的，幾千年來台灣就是中國的一部分、一個省。所以選賴清德，對中國大陸來說就可直接武統了，因為有理由。

更糟的是大陸有些人說跟台灣和平統一，像香港那樣一國兩制他們也不贊成，香港可以自由出國但中國不行，好像二等國民。台灣可以出報紙、弄電台，搞不好中國就覺得乾脆直接一國一制。但新黨當選他的理由就比較差了，表示台灣有較多人慢慢轉向支持和平統一，可能就不打台灣了。

統一的話，國防外交由大陸負責，其他我們自己處理。對我們的最大好處是什麼？6000億的國防預算每年可省下來可做多少事情？

Q6：你對藍白合最終破局有什麼想法？之前說過要多看政見後再決定要支持誰，現在是否已有答案了？

我從一開始就認為他們不可能合。不是因為理念不同，是要搶位子，但位子不夠。

不過藍白合破局，大家擔心台獨民進黨又執政，台灣再向獨立邁進一步會發生戰爭。我要說，現今在台灣，無論藍、白、綠都是獨的，誰當選都一樣，因此不用為藍白合破局民進黨獨大而憂心。海峽兩岸分離70多年，統一在即，武統或和統都一樣。

延伸閱讀

核稿編輯：丁肇九