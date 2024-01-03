【第三勢力投票指南】台灣綠黨 鍾寶珠：一定要維持土地和環境的健康，我們自己才會健康

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與台灣綠黨（綠黨）的不分區第一名鍾寶珠對談——他關注哪些領域？如何定位現在的綠黨？本次又有哪些選戰策略？

綠黨在台灣已成立27年，主張綠色政治，包含環境保護、生態平衡、草根民主、社會平等及世界和平。2016年選舉與社會民主黨組成聯盟，2020年獨立參選不分區立委選舉，雖皆未能進入國會，但上次卻獲得了和3%門檻差距極小的2.4%政黨票。

這次，綠黨提名了建黨以來規模最大的8人不分區候選人名單，清一色全是女性，且包含1名跨性別女性。由參與環境運動多年不遺餘力，代表著花蓮環境與客家族群的鍾寶珠，擔任不分區立委候選人第一位。她以「守護山河」為號召，此次久違地投入大選，究竟想做些什麼呢？

Q1：您為什麼要投入本次選舉？您過去在花蓮地方做環境運動，這次決定以綠黨候選人參選的最重要原因是什麼？

我長久以來都是綠黨黨員，在1998年也曾代表綠黨參選花蓮縣議員選舉，所以無論有沒有出來選，我始終都投綠黨，因為綠黨自始至終都是以環境出發、支持環境議題的政黨，它始終如一。

而此次久違地投入大選，主要有幾個原因。一是因為在上屆選舉中，我們的政黨得票率為2.4%，差一點點就能到3%，我覺得值得一拼。另外，我也覺得從過去到現在，觀念其實改變了非常多，對環境和生態的觀點也進步了，所以我想試試以我對環境議題關心的角度，幫助綠黨爭取達到3%的得票率。再來，因為本身是客家人，我也可以由客家的角度幫客家族群做更多事，是我代表綠黨參選另一個重要原因。

Q2：綠黨過去立委選舉皆未能拿下席次，這次有無跟以前不同的選戰策略呢？例如不分區名單共8位都是女性，有特殊意義嗎？

綠黨推出的不分區立委候選人，都是長久在地方經營議題的實踐者，並不是純粹就跳出來。

本次名單清一色都是女性確實是特殊設計過的，她們每個人在各自的領域、議題上都是長久經營的實踐者。而綠黨是個柔性政黨，我相信女性出來，會堅持自己的理念跟想法，不會妥協跟退讓。這個部分很重要，因為一但我們可以過5%，那我相信她們在自己堅持的議題上都絕不會退讓。

Q3：您個人最關注的議題包括綠能、客家和環境，若進入國會，最想推動的前3個法案為何？

首先，在綠能的部分，我覺得整個國家在綠能的轉型上，加深公民參與的力量很重要。國家目前綠能的轉型，還是太習慣依賴產業，讓公民跟社區參與的機制太薄弱，造成2050淨零轉型的社會參與在廣度上不足，背後的策略需要修正。

至於客家議題，我覺得客家也要多關注環境議題、能源轉型。除了過去的語言復甦或文化傳承，其實客委會在環境議題上也著墨了很多。像在富里，他們為了節省水資源種有省水稻作，並且是由一群客家人在做。在類似的轉型策略上，客家人其實都默默地在努力著，所以除了過去客家傳統文化外，我也會著重加強能源、生態面。

而在環境議題上，我最近較關注的是流域治理，即如何恢復河川原本的自然面貌。政府過去只注重核電安全而忽略了生態面，因此我認為整合河川資源的系統性調查整合很重要。我希望能促成這樣一個整合機制，而這都是中央立委可以做到的事情。

環境議題其實也是經濟發展的議題，過去認為環保跟經濟是對立的，但其實我們更應該維持環境。像大家為什麼喜歡去花蓮？就是因為我們維持著好環境，大家便覺得花蓮好看、空氣新鮮。 在台灣的轉型上，我們一定要維持土地和環境的健康，這樣我們自己才會健康。

而非核家園我一定是堅持到底的，還有關於邊緣地區的能源運用，像小犬颱風造成蘭嶼斷電，路燈到現在還沒有恢復。我覺得整個國家在邊緣地區的電網運用，應該結合綠能，像是水力或太陽光電，並擁有系統建制，而非仰賴台灣現在的配電方式。長久以來，原住民的山地部落或離島鄉鎮的電力運用都太過僵化，離島地區的用電策略應該被更加關注。

Q4：明年大選後，假如國會沒有任何黨過半，您在立法院會傾向和哪些政黨合作？有哪些議題或法案可以和國民黨或民進黨合作？會考慮加入其他黨團嗎？

我不會想加入其他黨團，因為在過去恢復自然海岸的案件經驗中，那時的永續會是跨黨派的次級組織 ，這些跨黨派的次級團體反而更有影響力，所以我會滿期待出現這樣一個跨黨派次級組織，如此影響力才會更大。

如果跟特定的政黨合作，反而很容易形成對立，根本無法好好地去談你的政策跟觀念，也不利法案的推動。以跨黨派的形式遊說，並盡量爭取和我們想法接近的立委，無論他是什麼黨派，是重要的。

從過去跟立法院的接觸，我發現只要有一個委員願意幫我們遊說，那個力量就會很大。所以我的策略會是盡量在各黨派都找到可以支持我們的委員，在協商過程找到立法的可能，而從不會預設哪個議題或法案要跟國民黨或民進黨合作。對於我堅持的議題，我會去找各黨團闡述理念和想法，變成「我的觀念的推銷員」。

另外，當兩大黨不過半，第三勢力或小黨才有機會，也才會有影響力。但我們現在是處於兩大黨的局面，並不平衡，這是台灣需要改革的地方之一。回到出來選的初衷，我也希望能改變立法院的生態與選票的結構。如果能打破這個比例，綠黨就會有機會和遊說的空間；如果綠黨能成為關鍵少數，我們就有機會去改變它。

Q5：綠黨近年有時遭質疑初衷改變或被認為是執政黨側翼組織，請問您會怎麼定位現在的綠黨呢？

我一直不覺得我們是民進黨的側翼，是因為媒體常用「藍、綠」兩個字眼，才使綠黨常被誤會是民進黨，一切都是無妄之災。其實我們的運作模式跟民進黨非常不一樣，綠黨很堅持路線。過去，還不是民進黨執政時期，我們這些NGO和綠黨不得不和民進黨合作，可是當換成民進黨上台執政，難免會受質疑。因此，我們希望可以凸顯綠黨的主體性，不希望被誤會。

當然，綠黨也在過程中不斷地調整路線與策略，現在加入了更多的年輕的系統，想法自然會和過去的綠黨有別。

比如20多年前的綠黨是以環境為主體，現在則加入了更多關心社會弱勢的議題，而比過去更進步。新的不同觀點持續進來，像是兩性平權、大麻合法化等。因此，綠黨這8位候選人各自負責的政見雖然都不太一樣，有民族環境、大麻合法化、心理諮商、性別平權等等，但其實每個都環環相扣，都是為了促進與帶領公民社會討論這些議題。需要有更多元的觀點，才可能促成進步。

Q6：台灣永續綠能常被批評發展緩慢、相關弊案多，您認為可能原因為何，又該如何解決呢？

長久以來，政府對能源轉型，無論是太陽光電、風力或水力發電的思維，仍停留在必須跟產業合作，這是從效益的角度思考。因為想快速達到2050零淨轉型，所以在推動過程中只能仰賴企業，畢竟一般老百姓是給不了大資金的。

政府雖然在討論推動公民電廠，但門檻其實很高，一般想參與的社區或民間團體，並沒有足夠的能量。我覺得這部分也需要改變，必須打破過去那種「電廠就是要大，才會有效益」的概念。

我想的是，讓每個社區都能夠參與，並讓農村達到能源轉型，這是全民運動，而不只限於財團。這個發展的策略會完全不一樣，路徑也會不同，是我想要促成的事情，這樣才真正有可能快速地達到2050零淨轉型目標。

Q7：綠黨候選人李菁琪所提倡的大麻合法化，是外界對綠黨最熟悉的議題之一，這是黨內普遍的共識嗎？您對此有何看法？

雖然我沒有參與太多這個議題， 不過我認為既然大麻合法化能成為綠黨主要政見之一，那就是有共識的了。雖然一定會有反對的意見，認為它的爭議性對綠黨不好，但從一個進步政黨的思維來看，就是因為需要改革，才會成為我們的政見。大麻合法化這個議題不只是社會問題，也是心理問題，所以要從不同策略去刺激，促成改變。

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核稿編輯：丁肇九