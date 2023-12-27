【第三勢力投票指南】制度救世島 黃千明：台海維持現狀形同等死，推動「永久和平憲章」取代憲法

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與制度救世島的不分區立委候選人黃千明對談——他關注哪些領域？想促成國會做什麼改變？

制度救世島成立於2011年（原名台灣基本法連線），是一個推動以「永久和平憲章」解決兩岸外交問題的政黨，由建國黨前主席黃千明發起。2024年總統大選，制度救世島共推派17人參選，包括12名區域立委（主要集中在雙北）與5名不分區立委。現年83歲的黃千明也名列不分區候選人，這是他第4度參與全國不分區立法委員選舉，但每次參選都是代表不同的政黨。

Q1：為什麼加入制度救世島，投身這次選舉？

我常笑說，我的職業就是當黨主席，我當過4個政黨的黨主席，從建國黨、制憲聯盟、台灣基本法連線到制度救世島。我過去也4次代表政黨參選不分區立委，都沒有選上。這次選上的機會有多少，我自己心裡也清楚，但我更在乎透過選舉來傳播我們的理念。

我一直提倡國際法高於國內法，以「永久和平憲章」取代台灣憲法，讓台灣不費一兵一卒，就可以突破現在的國際困境。因為台灣前途不是台灣人可以決定，而是華盛頓和中南海決定；而台灣如果維持現狀，基本上就是七月半的鴨仔，等死。

台灣現在的處境，不被承認為一個國家，在國際法院連被告的資格都無，因此我要幫台灣找出路。我們主張國際法高於國內法，像兩公約的《公民與政治權利國際公約》，其中第一條就提到「所有民族均享有自決權」。至於台灣定位未來是要透過公投決定，或者按照其他程序，我覺得都可以。

中國國家主席習近平2021年9月21日在聯合國大會上演講說過，「世界只有一個秩序，就是以國際法為基礎的國際秩序」，可見中國也承認國際法。因此我們提出永久和平憲章，就能解決兩岸外交問題。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang 攝 制度救世島黨主席黃千明

Q2：您個人最關注的議題有哪些？

我最關心的當然是國防、外交、兩岸。這3點名稱雖不同，但本質是相同的。

我們支持國防改革，但我們的視野更廣、更高。延長兵役是很低階的問題。聯合國憲章規定不可使用武力，這是國際社會有共識的絕對法，《國際刑事法院公約》也列舉100多種戰爭罪，中國如果動武，就是違反絕對法，如此一來，國際法不就可以保護台灣嗎？

至於兩岸問題，民眾黨、國民黨說要去跟中國談重啟「服貿」、「貨貿」，就是投降、出賣台灣。台灣要與中國談判，不能有「台灣是中國一部分」的前提，但這樣一來，中國就不肯跟我們談，這就是蔣經國說的，不談判、不接觸、不妥協。

我們不跟中國共產黨談，但還是可以跟中國民眾交流。世界要和平，先要中國人民懂得追求民主、法治。中國如果不民主，世界永遠不會和平。

Q3：進入國會後，想要推動的優先法案是什麼？或是想促成國會做什麼改變？

台灣政治需要改變的太多，從中央到地方都是一條龍的貪污，像之前的SOGO案，國民黨、民進黨到時代力量的立委都有涉案；縣市層級的例子，如南投縣從縣長、議長到四連霸的議員都貪污；地方層級的話，通霄鎮更是5年換7位鎮長，大部分都是貪污違法。

我50多年來都主張，台灣立委任期可以效法美國，美國眾議員任期2年，參議員任期6年，但每2年有1/3參議員任期屆滿，由選民重新選舉。台灣立委任期4年，權力和貪污只會越來越大，應改為每年改選1/4，剛好4年一輪。地方民意代表任期全部改成2年，議長任期只能一個會期，縣市首長甚至總統，任期只能一任，5年一任。韓國總統任期改為一屆後，國力馬上變得那麼強，真應證時間越長、權力越大、腐化越多，因此一定要還權於民。

Q4：這個黨你特別認同的價值是什麼？

第一是追求包括台灣在內，全人類的永久和平。只講台灣不會促進和平，一定要全球串連，才有可能達到和平。

第二是我們希望能趕上瑞士的國民所得。我們的理想是，當政黨票數超過總統當選票數，創造法治超越人治、空前絕後的政治奇蹟，國際必然蜂擁來台投資旅遊，台海危機立即緩和，台灣就能追趕瑞士國民所得。

Q5：會考慮在議題上和其他政黨合作嗎？

制度救世島我們講求的是制度、法治，制度沒有敵人，只要推動永久和平的政黨，就都是我們的情人；沒有違背維持永久和平的法案，我們都會支持。

制度救世島政見 推動人類自由，偉大復興：諸如任一電視台每週一小時免費供參政者自由平等應用；九大政黨免費各別擁有專屬全國廣播電台，地方電視-電台-媒體應比照辦理解。 推動人類民主，偉大發揚：諸如建構分權制衡的三黨（派）政治體制；國家每年兩次常態性選舉投票，以調和不斷產生的問題、矛盾、分歧、恐懼與對立，以追趕瑞士國民所得10萬美元。 推動世界人權，偉大統一：諸如人權是全球的內政，凌駕於國家主權之上。選舉花大錢，政治永遠不會清廉。永久和平憲章才是一切問題的解方。 推動世界法治，偉大實現：廣義國際法生效五年後自然成為習慣國際法。 推動世界立法，偉大競合：諸如國會以三黨（派）政治架構為永久和平的基石。 推動世界行政，偉大分治：超國家層級、國家層級、次國家層級的全球治理，是國家不得變更不能免除的發展方針。規制政府聞聲救苦、正義有求必應。 推動世界規則，偉大遵守：比照美國，檢察總長、檢察官、法官民選，司法之應興應革，由司法參選人提出，當選後執行，直接向人民負責。 推動世界公義，偉大確立：諸如憲法法院法官半數來自世界五大洲。人民排除政府違反國際法或憲法時，如別無救濟方法，凡民主國家公民，人人有不合作權、有非暴力抵抗權。

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核稿編輯：丁肇九