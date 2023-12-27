【第三勢力投票指南】臺灣雙語無法黨 蕭文乾：目標是整肅台灣雙語學習環境，並拯救「棄英」

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與臺灣雙語無法黨的黨主席蕭文乾博士對談——他關注哪些領域？為什麼會創立「臺灣雙語無法黨」？若能進入國會會想做出什麼改變？

「臺灣雙語無法黨」是一個致力於臺灣英語教育的政黨，其政策主張在於推動正確的雙語學習方式和途徑，改變臺灣的語言學習文化，並將「SoR教學系統」納入英文課綱。

SoR教學系統明確提出學習英文的五個確定步驟，其中第一步絕對不可忽略，即「音素覺察」（Phonemic Awareness，簡稱PA），指的是聲音的盤點和組合。而PA的核心理念巧妙地與臺灣雙語無法黨主席蕭文乾博士推動的「臺灣雙語注音符號表」相契合。

在這次選戰中，臺灣雙語無法黨提名了10名區域立委和2名不分區立委。我們有幸採訪到黨主席蕭文乾博士，同時也是該黨不分區立委名單的第二順位。

蕭文乾博士認為，「政治」是最強大、也是最有希望能夠成功改變臺灣孩子雙語學習環境的力量。

Q1：為什麼決定創立「臺灣雙語無法黨」，並投入這次的選戰？

台灣孩子長期受到錯誤的英文教育訓練，照理來說，在學習語言時，應該要遵照SoR教學系統：音素覺察（只說不讀）、自然拼讀（字母拼讀）、流暢準確（囫圇速讀）、單字識別（逐字細讀）、文意理解（文化精讀）、聲韻覺察（寓說於讀）這樣的流程學習。

但是台灣的英語教育卻直接跳過最重要的第一步，直接進入到字母拼讀這樣的教學方式，這樣的跳級教學使得許多學童在第一階段就放棄，相當可惜，因此應該要將SoR系統納入英文課綱中，重新整肅孩子們的英文學習歷程。

Q2：SoR教學系統是如何運作的？

就連在美國，都有6成6的「棄英」存在，這並不代表他們是文盲，而是他們的語言能力只能進行最基本的閱讀溝通，無法意會語言最美的那部分。而我認為台灣也有太多「棄英」需要被認養，不然會死掉，我認為SoR教學系統能夠拯救他們。

SoR教學系統是由一群一開始單純想要幫助「棄英」們的腦神經科學家以及兒童心理諮商師，在研究如何有效解決孩童學習語言困擾時，無心插柳發現的一套大腦學習秘密。

SoR教學系統在美國已經響叮噹了，但是在台灣卻還未能被理解，其實很可惜。台灣社會是真心的要照顧孩子的，我們只是不知道怎麼照顧，SoR教學系統就可以真正幫助到那些台灣「棄英」孩子們。

首先，SoR教學系統第一步「PA」強調的是「Slow it down」，把英文的聲音給慢下來以後再去分割，這對台灣孩子最好用了，因為他們剛好英文不是這麼的好，所以需要緩慢的學習。

PA的最大原則是學聲音時不可以看到英文字幕，可以學英文的發音，可是不可以看到字幕。一旦看到字幕，你的大腦就停了，這個是不對的，所以不能看到字幕。

台灣的英語教育，如果能從這第一步開始做起，想必能夠成功拯救上百萬個「棄英」，讓孩子們不要走向自我放棄一途。

Q3：最關注的3個議題領域？為什麼？

文學藝術：如果要再更聚焦一點，我會說我特別在意「文字藝術」，也就是中英文學翻譯，我其實是就是一個斜槓學者兼翻譯者。

我學的是英美文學，也因此很重視英語教育。而我認為，當大家忙著開支票的時候，我的資金早就到位了，我錢已經存進去了，你們還在開支票的時候，我已經把課本做出來了。我還沒有當選，但我已經把我所要推動的事情做完了。

我現在要的，是爭取公權力，讓我可以真正擁有權利，去推動這套SoR教學系統，落實PA教學，拯救那些「棄英」們。

像是我的美語補習班課本早就使用SoR教學系統，也就是說我已經在落實政見了。我可以拿來賺錢的東西，透過選舉的洗禮，我的私人的東西拿去充公，透過體制給大家沒關係。

英文以外的其他學科教育：在受教育的過程中，相信很多人都有遇到某個科目，回頭思考時會產生「為什麼不這樣教呢？」的疑問。我很確定地知道，英文這一科是從頭爛到尾，它完全教錯了。

同理可證，說不定數學也是從頭到尾都教錯了，在哪個角落，也有個專家是他很懂數學應該怎麼改革 ，一定有這個臥虎藏龍的高手，但他應該早就放棄了，頂多在窮鄉僻壤開一個數學的私塾，有緣分的三五個小孩跟他學，因為他做夢都沒有想到他或許可以創個「台灣數學無法黨」，還進立法院的教育委員會 再把他的雄才大略給兌現出來，從此改革台灣數學教育，他不敢這樣想吧。

為什麼我知道？ 因為我也沒看過像我們這種這種黨啊！我們開第一槍，成功以後，我認為會有骨牌效應。

假設我當選而且改了英文課綱，我認為數學老師會有一個高手出來， 自然領域會有一個高手出來，去改數學課綱、自然課綱等等，或許體制教育能夠就此改變了。

宗教信仰：我皈依佛教23年，一年半以前我則變成基督徒，對宗教跟信仰非常有熱忱，以後如果真的把SoR系統推進課綱，我的黨解散了，也有可能以「台灣信仰無法黨」捲土回歸也不一定。

Q4：進入國會後，想促成國會做什麼改變？

臺灣雙語無法黨最渴望實現的目標，就是取得公權力並專注於改革英文課綱，將SoR教學系統與臺灣雙語注音符號表引進課綱，使其正式成為法定教學工具。一旦這個目標達成，這個黨的使命也完成了，就會解散，這個是當初成立的時候白紙黑字寫下的承諾。

坦白說，我不懂國防外交，我們懂的是英文教育，「That's what we do, and it's the only thing that we do」。我們每一個動作我們都在啟蒙台灣社會，從參選開始，從提名不分區開始，都在啟蒙台灣社會，所以我們成功的那一天，是鎂光燈聚焦的那一刻，我們更需要啟蒙台灣社會，告訴大家說，功成身退 是可以兌現的。

但我可沒有說解散完不再成立其他黨解決其他問題喔！我解散了，我們再做一次，台灣藝術無法黨、台灣教改無法黨、台灣信仰無法黨等等，不覺得很熱血嗎？

Q5：假設想做的事情和黨的意思有落差，要怎麼做？

我們目前尚未遇到類似的問題，我們現在努力想要去爭取選票都來不及了，目標一致，不太會有這樣的問題出現。我想至少在當選前，大家都蠻「共苦」的，不太會有這個問題出現。

Q6：會考慮和其他政黨合作嗎？

臺灣雙語無法黨就像「樹枝孤鳥」一樣，我們是一個單一議題的國教政黨，我們絕對不跟任何人談什麼政黨協商、法案合作，因為我們什麼都不懂，我們只懂SoR教學系統。

如果有其他黨想了解SoR教學系統那很好，我們就講SoR就好，因為選民投票給我們又不是叫我們去做其他事情的。我知道這個做粉跟現在的政治文化不一樣，但我們主要還是聚焦在國教，我們不做這個事。

Q7：作為第三勢力，若未能成功取得席次，是否有思考過怎麼讓政黨繼續生存？

我的手上有兩個東西：左手我有四個SoR相關的專利，右手有美國42個州的立法跟紐約市長在幫我當最大的業務員，我有專利，還有補習班的盈利支撐我的黨。

我可以在自己的補習班裡用紐約市長的新聞背書，說紐約都在學SoR，我們也應該來學，所以我有紐約市長當我的業務員，以及有4個專利保護我的競爭門檻，所以明年1月13號我如果沒有當選的話，那就繼續回到商業市場賺錢。

等2028年，我的糧草（資金）夠多了，再回來競爭，我不要錢，我要那些「棄英」被認養，而我認為最好的手段就是透過政治。

臺灣雙語無法黨政見： 與美加英澳的英文教育政策同步，採用SoR科學閱讀學習法。 使SoR內的第1步「PA」納入課綱。 透過立法程序，讓《臺灣雙語注音符號表》進入體制，作為落實PA的關鍵第一步。

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核稿編輯：丁肇九