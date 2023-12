【第三勢力投票指南】臺灣雙語無法黨 蕭文乾：目標是整肅台灣雙語學習環境，並拯救「棄英」

每次大選除了總統票和區域立委,也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票,例如這次大選就有16個不分區政黨,但你真的知道他們是誰?倡議的是什麼嗎? 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨,讓您更加了解他們的特色和立場,在這篇文章,我們與臺灣雙語無法黨的黨主席蕭文乾博士對談——他關注哪些領域?為什麼會創立「臺灣雙語無法黨」?若能進入國會會想做出什麼改變?

「臺灣雙語無法黨」是一個致力於臺灣英語教育的政黨,其政策主張在於推動正確的雙語學習方式和途徑,改變臺灣的語言學習文化,並將「SoR教學系統」納入英文課綱。

SoR教學系統明確提出學習英文的五個確定步驟,其中第一步絕對不可忽略,即「音素覺察」(Phonemic Awareness,簡稱PA),指的是聲音的盤點和組合。而PA的核心理念巧妙地與臺灣雙語無法黨主席蕭文乾博士推動的「臺灣雙語注音符號表」相契合。

在這次選戰中,臺灣雙語無法黨提名了10名區域立委和2名不分區立委。我們有幸採訪到黨主席蕭文乾博士,同時也是該黨不分區立委名單的第二順位。

蕭文乾博士認為,「政治」是最強大、也是最有希望能夠成功改變臺灣孩子雙語學習環境的力量。

Q1:為什麼決定創立「臺灣雙語無法黨」,並投入這次的選戰?

台灣孩子長期受到錯誤的英文教育訓練,照理來說,在學習語言時,應該要遵照SoR教學系統:音素覺察(只說不讀)、自然拼讀(字母拼讀)、流暢準確(囫圇速讀)、單字識別(逐字細讀)、文意理解(文化精讀)、聲韻覺察(寓說於讀)這樣的流程學習。

但是台灣的英語教育卻直接跳過最重要的第一步,直接進入到字母拼讀這樣的教學方式,這樣的跳級教學使得許多學童在第一階段就放棄,相當可惜,因此應該要將SoR系統納入英文課綱中,重新整肅孩子們的英文學習歷程。

Q2:SoR教學系統是如何運作的?

就連在美國,都有6成6的「棄英」存在,這並不代表他們是文盲,而是他們的語言能力只能進行最基本的閱讀溝通,無法意會語言最美的那部分。而我認為台灣也有太多「棄英」需要被認養,不然會死掉,我認為SoR教學系統能夠拯救他們。

SoR教學系統是由一群一開始單純想要幫助「棄英」們的腦神經科學家以及兒童心理諮商師,在研究如何有效解決孩童學習語言困擾時,無心插柳發現的一套大腦學習秘密。

SoR教學系統在美國已經響叮噹了,但是在台灣卻還未能被理解,其實很可惜。台灣社會是真心的要照顧孩子的,我們只是不知道怎麼照顧,SoR教學系統就可以真正幫助到那些台灣「棄英」孩子們。

首先,SoR教學系統第一步「PA」強調的是「Slow it down」,把英文的聲音給慢下來以後再去分割,這對台灣孩子最好用了,因為他們剛好英文不是這麼的好,所以需要緩慢的學習。

PA的最大原則是學聲音時不可以看到英文字幕,可以學英文的發音,可是不可以看到字幕。一旦看到字幕,你的大腦就停了,這個是不對的,所以不能看到字幕。

台灣的英語教育,如果能從這第一步開始做起,想必能夠成功拯救上百萬個「棄英」,讓孩子們不要走向自我放棄一途。

Q3:最關注的3個議題領域?為什麼?

文學藝術:如果要再更聚焦一點,我會說我特別在意「文字藝術」,也就是中英文學翻譯,我其實是就是一個斜槓學者兼翻譯者。

我學的是英美文學,也因此很重視英語教育。而我認為,當大家忙著開支票的時候,我的資金早就到位了,我錢已經存進去了,你們還在開支票的時候,我已經把課本做出來了。我還沒有當選,但我已經把我所要推動的事情做完了。

我現在要的,是爭取公權力,讓我可以真正擁有權利,去推動這套SoR教學系統,落實PA教學,拯救那些「棄英」們。

像是我的美語補習班課本早就使用SoR教學系統,也就是說我已經在落實政見了。我可以拿來賺錢的東西,透過選舉的洗禮,我的私人的東西拿去充公,透過體制給大家沒關係。

英文以外的其他學科教育:在受教育的過程中,相信很多人都有遇到某個科目,回頭思考時會產生「為什麼不這樣教呢?」的疑問。我很確定地知道,英文這一科是從頭爛到尾,它完全教錯了。

同理可證,說不定數學也是從頭到尾都教錯了,在哪個角落,也有個專家是他很懂數學應該怎麼改革 ,一定有這個臥虎藏龍的高手,但他應該早就放棄了,頂多在窮鄉僻壤開一個數學的私塾,有緣分的三五個小孩跟他學,因為他做夢都沒有想到他或許可以創個「台灣數學無法黨」,還進立法院的教育委員會 再把他的雄才大略給兌現出來,從此改革台灣數學教育,他不敢這樣想吧。

為什麼我知道? 因為我也沒看過像我們這種這種黨啊!我們開第一槍,成功以後,我認為會有骨牌效應。

假設我當選而且改了英文課綱,我認為數學老師會有一個高手出來, 自然領域會有一個高手出來,去改數學課綱、自然課綱等等,或許體制教育能夠就此改變了。

宗教信仰:我皈依佛教23年,一年半以前我則變成基督徒,對宗教跟信仰非常有熱忱,以後如果真的把SoR系統推進課綱,我的黨解散了,也有可能以「台灣信仰無法黨」捲土回歸也不一定。

Q4:進入國會後,想促成國會做什麼改變?

臺灣雙語無法黨最渴望實現的目標,就是取得公權力並專注於改革英文課綱,將SoR教學系統與臺灣雙語注音符號表引進課綱,使其正式成為法定教學工具。一旦這個目標達成,這個黨的使命也完成了,就會解散,這個是當初成立的時候白紙黑字寫下的承諾。

坦白說,我不懂國防外交,我們懂的是英文教育,「That's what we do, and it's the only thing that we do」。我們每一個動作我們都在啟蒙台灣社會,從參選開始,從提名不分區開始,都在啟蒙台灣社會,所以我們成功的那一天,是鎂光燈聚焦的那一刻,我們更需要啟蒙台灣社會,告訴大家說,功成身退 是可以兌現的。

但我可沒有說解散完不再成立其他黨解決其他問題喔!我解散了,我們再做一次,台灣藝術無法黨、台灣教改無法黨、台灣信仰無法黨等等,不覺得很熱血嗎?

Q5:假設想做的事情和黨的意思有落差,要怎麼做?

我們目前尚未遇到類似的問題,我們現在努力想要去爭取選票都來不及了,目標一致,不太會有這樣的問題出現。我想至少在當選前,大家都蠻「共苦」的,不太會有這個問題出現。

Q6:會考慮和其他政黨合作嗎?

臺灣雙語無法黨就像「樹枝孤鳥」一樣,我們是一個單一議題的國教政黨,我們絕對不跟任何人談什麼政黨協商、法案合作,因為我們什麼都不懂,我們只懂SoR教學系統。

如果有其他黨想了解SoR教學系統那很好,我們就講SoR就好,因為選民投票給我們又不是叫我們去做其他事情的。我知道這個做粉跟現在的政治文化不一樣,但我們主要還是聚焦在國教,我們不做這個事。

Q7:作為第三勢力,若未能成功取得席次,是否有思考過怎麼讓政黨繼續生存?

我的手上有兩個東西:左手我有四個SoR相關的專利,右手有美國42個州的立法跟紐約市長在幫我當最大的業務員,我有專利,還有補習班的盈利支撐我的黨。

我可以在自己的補習班裡用紐約市長的新聞背書,說紐約都在學SoR,我們也應該來學,所以我有紐約市長當我的業務員,以及有4個專利保護我的競爭門檻,所以明年1月13號我如果沒有當選的話,那就繼續回到商業市場賺錢。

等2028年,我的糧草(資金)夠多了,再回來競爭,我不要錢,我要那些「棄英」被認養,而我認為最好的手段就是透過政治。

臺灣雙語無法黨政見: 與美加英澳的英文教育政策同步,採用SoR科學閱讀學習法。 使SoR內的第1步「PA」納入課綱。 透過立法程序,讓《臺灣雙語注音符號表》進入體制,作為落實PA的關鍵第一步。

