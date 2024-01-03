【第三勢力投票指南】時代力量 林依瑩：台灣長照體系要健全必須產業化，但實際卻走向了社福化

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與時代力量的不分區第一名林依瑩對談——他關注哪些領域？為何會代表時代力量參選？期待和藍綠白三黨維持什麼樣的關係？

時代力量自2020大選後，經歷了一連串的人事起伏。首任黨主席黃國昌更於今年放棄黨籍，投入前台北市長柯文哲成立的台灣民眾黨。

面對上述的紛紛擾擾，目前為立法院第四大黨的時代力量，2024年能否重回第三大黨的位置？成立八年多的他們，如何繼續擦亮時代力量這塊招牌，在在都是考驗。

時代力量此次推出的不分區立委參選人共八位，主打的領域有長照社福、土地正義、人權公義、尊嚴善終、居住正義等。《關鍵評論網》於大選前夕專訪了順位第一的林依瑩。林依瑩投身於社福領域多年，過去曾長期擔任弘道福利基金會執行長，2016-2018年間擔任台中市副市長，目前為伯拉罕共生照顧勞動合作社理事主席。

Q1：您為什麼要投入本次選舉爭取政黨票？時代力量為何吸引你？

時代力量2016年將我列入不分區名單，是我第一次參與政治（編按：林依瑩在該年名單的順位為第五，最終未能當選）。之後我受到林佳龍（時任台中市市長）延攬進到台中市府擔任副市長，才發現在政策的源頭可以做許多根本的改變。例如，我在副市長任內就推動核銷簡化以及長照居家服務評鑑無紙化，從政策源頭改變了公務體系多年的慣性。

時代力量自2016年之後，每次都會邀請我列入不分區。由於我曾在台中市政府服務過，成為公眾人物並非我的興趣，但政府去（2022）年開始在長照推行「記點制」，這項規定有許多不近人情之處，使得我後來還帶著長照單位到監察院陳情，並開始在媒體撰寫專欄。

再加上，今年9月那時見到執政黨因為在野黨候選人提出長者免巴氏量表政見，而跟著隨之起舞，這也是我不樂見的。王婉諭（時代力量現任黨主席）找我多次溝通，才決定如果有機會能進到立法院，也許能從政策源頭做出許多改變。

Q2：您個人最關注的領域為何？您若順利進入國會，最想推動的前3個法案為何？

我想聚焦在長照政策的修法，因為這幾乎是家家戶戶都會遇到的狀況，近來照顧殺人案件更為頻繁地登上媒體版面。

首先，我想推動長照保險。原因在於過去八年都是以稅收制來提供長照服務，我在地方服務的經驗已經看到某些地方政府財務不足，出現停發某些津貼，或是核定的額度打折的情況，但民眾的長照需求仍持續增加。

我認為2016年當時蔡英文政府剛上台，沒有推行長照保險較為可惜。此刻要推動長照保險的困難雖然大於2016年，但我認為勢必要嘗試，否則財務不穩定很容易影響到服務的發展。

第二個法案是推動包裹式給付。現在對長照2.0的研究，我們可以看到它對重症患者的支持很少，仍舊與長照1.0一樣仰賴住宿式機構跟外籍移工。換句話說，現行長照政策仍無法支持重症患者，大多時候還是由民眾自己扛起。

擔任台中市副市長期間我曾推過陪出院服務，當時其中一個實驗單位的護理師就曾當面告訴我，採用包裹式給付他能將患者的傷口照顧好，這是原先健保給付做不到的事情。推行這服務的經驗讓我看見，照顧現場的需求其實可以讓提供服務的專業人員與機構，以及家屬自行決定，而透過這樣的方式，確保了品質，長遠來看也是最省成本的。

因此，當長照財源穩定了之後，接下來就是確保服務的品質。政策的設計要能夠授權給專業人員在照顧現場靈活運用，這樣才能吻合長照2.0所追求的以人為本。

第三個法案在我看來雖然不大，但是很關鍵，與長照人力運用相關，但更廣泛來說，我認為是對專業人力的活化。

我曾到荷蘭參訪該地很有名的居服單位博祖克，他們團隊總人數非常多，以十二人為一個照顧團隊，每個人都可以分飾多角。台灣的情形是每一個角色都聘請一名專業人員，這點從家屬的角度看更清楚——家屬要面對照專（照顧管理專員）、長照單位個管師、居家服務督導員、護理師等，每個職稱對應到一位專業人員。

我認為這是人力結構上的不整合，因此不是長照人員面對家屬時沒有溫度，而是結構讓身處其中的專業人員無法有溫度，因此有機會我會主張一人多工的長照體系。對人力結構做出這樣的調整，一來能促進跨專業人力的整合，二來能夠降低照顧比、提供更有品質的服務。

Q3：如果明（2024）年大選後，國會沒有任何一黨過半，您在立法院會傾向和哪些政黨合作？和藍綠白三黨維持什麼樣的關係？

我真的滿希望可以創造新局，讓國會裡的合作回到專業與良善政策的考量。白話來說，當政策或法案的推動是有助於人民的，不管對方是什麼顏色，我們都可以合作。台灣的政黨政治要健全（或健康），不應該繼續說我只跟某一黨或不跟某一黨合作。

在王婉諭與我多次溝通、分享之後，是她讓我看見立法委員可以有秉著專業問政的那一面。婉諭和我分享他們在國會裡，讓各部會開始重視行人的死亡率，而不是將重點放在地方建設。我相信台灣的年輕人也會希望立委能夠依據專業或證據問政，而不是依據顏色或意識形態互罵。

以時代力量這次推出的不分區名單為例，我認為相對來說沒有明星式的代表在裡頭，但每一位各自都有自己關注以及實踐的重要議題。因此才會希望若這次政黨票能夠突破5%的門檻，就更有責任開創我開頭所講的新局，不要再因為意識形態或顏色而決定與誰合作。

Q4：假設您想做的事情和黨的意思有落差，您會怎麼做？

我認為黨是一個團隊，因此某程度上的向上管理、內部溝通是滿關鍵的。我在許多政黨的邀約中選擇了時代力量，是因為過去幾個月在與婉諭的溝通中發現，好的政策在時代力量裡是有空間的。黨意應該是回歸到，在每個專業政策裡，找出相對好的政策。

我目前在時代力量裡會看到，當大家對政策有不同的看法及落差存在時，黨是會給予我們空間的。我如果有機會進到國會，我會秉持著一樣的理念——做最好的溝通。

Q5：您在達觀部落成立了「伯拉罕共生照顧勞動合作社」，並推動All in One的整合照顧服務。您在部落的經驗，如何協助您進國會後對長照政策的修法？

達觀部落裡因為有許多重症的長者需要照顧，我們有滿多服務是公益性質。然而，台灣的長照體系若要健全且合理化，我認為照顧產業化是必須的，這從長照政策1.0到2.0都有提及，但實際的情形是長照社福化。尤其政府對於自費服務項目的核備是過於嚴格的。

我想推行的計畫之一是長照實物保單，價格要非常平價才能夠普及，透過大家共同繳保費，才有辦法降低個別家庭負擔。

另一個想推行的計畫是合作社。我在達觀部落成立合作社的經驗，其實是地方創生的絕佳案例。合作社的運作邏輯有別於資本主義，是較為理想的分配模式，也真正實踐了社會團結經濟。這樣的經驗若能推廣到各地，可以從根本上解決許多社區及各種社會關係的問題。

時代力量政見 守護孩子成長 加碼投資幼教，推動幼托幼教擴大公共化

照顧幼教老師，改善幼師與教保員待遇，調降幼兒園師生比

強化監督管理，別讓爸媽的寶貝受到傷害

看顧心理健康，強化支持青少年心理健康與自殺防治 守護交通安全 搶救行人地獄，推動駕照分級定期回訓，改善道路工程設計

力挺道路平權，廢除機車強制左轉及內線禁行機車規定

強化車輛安全，建立官方二手車履歷，強制配備主動安全系統

推動運具稅改，調降汽機車貨物稅與關稅，燃料費隨油徵收 守護居住正義 遏止投機炒作，推動囤房稅、空屋稅，逼出空閒置房屋

打破租屋黑市，推動租屋實價登錄、獎勵房東申報出租

加速推動社宅，青年弱勢住得到、可負擔，世代宜居

把關建築安全，增訂建築法罰則，下架危害公安惡質建商 剷除黑金政治 強化資訊透明，選舉公報增列候選人刑事前科紀錄

嚴懲貪腐政客，增訂不法關說罪及不法餽贈罪

捍衛公益揭弊，加速訂定吹哨者保護法

打擊詐騙集團，強化犯罪所得沒收，斬斷詐騙金流

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核稿編輯：丁肇九