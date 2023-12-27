【第三勢力投票指南】親民黨 李桐豪：小黨在立法院，要扮演「良心者」的角色

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與親民的不分區第一名李桐豪對談——他關注哪些領域？為何會代表親民黨參選？對親民黨的未來發展有什麼看法？

採訪當天，是個略帶熱感的12月中旬。受訪對象是一名財經學者，在訪問前已在心裡有個底，可能像是教授與學生間的制式對談，可以迅速問到想問的答案，在一個小時內結束。殊不知，比預期還多聊了40分鐘。

這次訪問的對象，是曾兩次進入國會、今年第三度披上不分區戰袍的前親民黨立委李桐豪，與他約在親民黨中央黨部會面，邀請李桐豪向選民闡述親民黨的理念。

Q1：為什麼願意再次替親民黨參選立委？

「唉呀，其實這次我不太想選，都已經當過兩屆了。」談笑間，李桐豪說自己在過去兩次擔任立委的不同體悟，剛好兩次分別是複數選制與單一選區兩票制，國會席次不同，學習到的東西也不同。

第一屆在2002至2005年間，最大的收穫是進入看似無聊的「預算委員會」，但預算是每一個部會都要處理，所以那個時候對中央政府的結構、運作的情況就有一個比較詳細的了解，也因為對各部會的政策都有所掌握，後來宋楚瑜兩次參選總統的政策白皮書，都是由李桐豪操刀，足見宋楚瑜對李桐豪的信任。

第二次擔任立委是2012到2016年，當時已是國會席次減半、單一選區兩票制，李桐豪坦言學到的核心是「協商能力」，作為親民黨黨團總召，看到藍綠兩黨對立非常強，導致會忽略掉很多的事情，也就是政策主張極端化；所以協商的時候就能發揮親民黨成立的一個很重要的宗旨，就是理性、中道、專業，在藍綠之間提出一個折衷方案，大家都能接受。

因此，李桐豪眼見立法院多年在政黨對立下難以發揮功能，讓他毅然決然接受宋楚瑜的邀請，再戰不分區。

Q2：個人最關注的3個議題領域，未來想推動的相關法案有哪些？

至於在實際的政策議題上，李桐豪直指有三大核心課題是當前的危機：兩岸危機、勞健保瀕臨破產、人口結構。

「在我們的憲政架構下，兩岸變成總統的職責，可是立法委員還是有他可以發揮的地方，因為跟一般社會大眾比起來，最大差異性就是立委有發言的空間。雖然不一定能直接影響到總統，但是可以對社會、國際鼓吹和平倡議，那這個訊息本身會影響到國際輿論，讓外界知道台灣還有不同的聲音，對兩岸局勢的評估和政策就有可能做調整。」李桐豪坦言，現階段還無法預期可以直接提出什麼法案來和緩兩岸關係，但立委依然有能夠發揮的角色。

而在勞健保方面，李桐豪看見的是另一個潛在風險，也就是「隱藏性負債」。

「這個勞健保的潛藏負債，包括軍公教、國民年金，所以它有更大的框架；那這個整個金額是多少呢？20年18兆。去年年底，我們的國家負債一年期以上的大概是6兆8000億，所以這樣概算起來接近25兆，也就是到今年年底，約估計有25兆的國家潛藏負債跟已經出現的負債。那有趣的是 明年我們的GDP大概預估多少呢？也差不多25兆，所以將近100％。」

談到財政問題，李桐豪的財經教授立刻上身，細數關鍵數據強調台灣的債務風險有多大。

「我們負債跟GDP基本上已經是100％吻合，就是如果你不做任何事情的話，潛藏跟既有的負債，已經是GDP的百分之百。你不要認為我們多有錢，不要相信政府講得那套，我最不相信的政府撲脂抹粉單位，第一個就是主計處、第二個叫財政部。」李桐豪不免火力全開，大談有關財政領域的課題，可見他對此有相當大的擔憂。

至於解決的方案，李桐豪直言「年金體制要重建，不要把債務的責任全部丟給當事人」，之前的軍公教年改就是一刀砍，造成世代、職業跟階級的對立，在他看來可以朝著政府、當事者、主權基金各自承擔三分之一的方式，重新整頓年金的問題。

第三項「人口結構」的問題，則跟債務互相掛勾，「人口結構危機所帶來的老齡化跟少子化，後續對於財政能不能夠永續下去息息相關，當走向老齡化的時候要退休金、需要健保，假定老人家已經有沒有生產力，也沒辦法繳稅收，加上少子化又沒辦法創造新的價值出來的話，後面就是財政危機、就是國家的債務危機。」所以重建年金體制，也正是回應人口結構的危機。

Q3：進入國會後，想促成國會做什麼改變？

總結兩次在國會的經驗，李桐豪認為自己跟藍綠溝通的過程明明「沒有那麼糟糕」，為什麼這幾年還是走向如此極端對立的局面？尤其這幾年下來，大黨對立沒解決，小黨搞錯方向只打弊案，立法院應該具備的「理性基礎」不見了；小黨應該是避免陷入那個對立漩渦、傳達人民的聲音才對，「我們等於是立法院的良心，扮演這樣的良心者的角色。」

李桐豪舉了一個例子，當年討論萊牛進口的爭議。今天處理萊豬、萊牛的標準，是根據食品法典，當時在處理萊牛案件時，其實食品法典還沒有決議到底萊克多巴含量是多少，雖然後來是美國強力運作而讓他們佔優勢，但至少是一個國際上標準，但藍綠就要在這上面做文章。

「台灣所有的執政黨，都是親美的，沒有一個不親美的，馬英九當時就採取了美國的立場，那民進黨為了要凸顯差異性，就喊出萊克多巴胺零檢出。」李桐豪說，在藍綠的對立下，親民黨團是當時率先喊出依照國際標準來訂定的政黨。

「第三黨的小黨，我們有一種置身於這個比較客觀的立場，去看待這個社會我們應該盡的責任，以及應該做的事情。所以我們等於是點醒了兩黨不要只顧著爭吵，我們當年提出來很多論述，他們也都認同。」

Q4：對於委員會召委的重要性有何看法？是否會想爭取？跟哪個黨最有可能在召委選舉合作？

作為曾在兩種國會選制下進入立法院的不分區委員，李桐豪很嫻熟立院委員會的運作。「進委員會其實是分配的，嚴格講起來是分配跟抽籤，小黨先去抽，因為席次少、參加不了那麼多委員會，所以小黨先去抽，抽完剩下來的再由大黨去做分配。但如果運氣不好，沒抽到想要的，那就看其他大黨願不願意幫忙交換。」

至於在召集委員的選舉上，就和席次的分配有關，這不見得是有辦法單獨運作，要看是否有關鍵少數票，或是交換委員會時的共識，要看每個會期的狀況而定。

因此李桐豪也直言，親民黨未來若真的進入國會，首要目標是優先滿足委員想加入的委員會，再來就是有一個能夠參加朝野協商的黨團，這個遠遠比召委更加重要。

Q5：親民黨目前全國唯一的公職僅有基隆市副議長楊秀玉一人，對於親民黨發展的未來有何看法？

「你這個問題非常好，或許你應該問宋楚瑜主席！」聽聞這個問題時，李桐豪笑得很坦然，也回到一開始提到擔任立委的初衷。

「我是一個學者，我抱持的心態就是，我是來服務社會的，立委做一次就夠了。第二次參選，也是主席說他看到問題，想要替社會來進行革新，所以我等於是站在一個幫忙的心態，再一次奉獻。」

李桐豪也不諱言，親民黨的確很辛苦。

「親民黨沒有什麼太多的活動，但是至少，我們先讓冷灶稍微熱一下，然後再來討論說，我們該怎麼樣的走下去。我們的使命並沒有改變，就算沒有選到，我相信我們很多朋友、同志，他們的使命並沒有改變，至少在遇到國家重大的方向性的問題時，還是會努力發聲。所以你說親民黨會不會消失？在政治的活動上就看這次選舉的結果，然後盤點看看有沒有那麼多的資源，再看怎麼去走下一步。」

「這是事實，這是現實，所以先讓我幫忙宋主席，再把灶熱一下，後面就順其自然。」李桐豪如是說。

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核稿編輯：丁肇九