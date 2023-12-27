【第三勢力投票指南】台灣維新 蘇煥智：小黨難生存，我們的責任是監督執政者與推動改革

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與台灣維新黨的不分區第一名蘇煥智對談——曾擔任台南縣長與三屆立委的他為何再次投入不分區立委？關注哪些領域？覺得台灣該有怎麼樣的「維新」？

台灣維新黨於2019年8月由前台南縣長蘇煥智成立，該黨主張推動振興經濟及弱勢照顧的各項改革「維新運動」，並認為屬於2300萬人的「台灣共識」已經形成。在2024年選舉中，為新黨提出10位分區候選人，3位不分區候選人，而其中排在不分區第一位的，就是維新黨創辦人兼黨主席蘇煥智。

蘇煥智代表民進黨擔任三任立委、兩任台南縣縣長，創辦為新黨後也積極投入競選活動，曾參選過2022年台北市長，也曾在2023年中宣布參與2024年總統大選。已是政壇老手的蘇煥智，究竟是何種理念敦促他推動「維新運動」並積極投入參選呢？

Q1：您已在1993-2001年間擔任過三任立委，此次再度投入不分區立委選舉的動機為何？

在民進黨的執政下，台灣的民主其實是開倒車的，從中央集稅、政治黑金、到地方農村老化、弱勢關懷被忽視都有很大的倒退，也有很多的社會問題需要解決，包括年輕人低薪、台灣產業競爭力下降等，但民進黨沒有作為，所以我創辦台灣維新，是希望可以推動改革改變現況，也是投入參選的初衷。

參選並不是要突顯我個人，我們都知道不好選，但你看，之前台北市長的公共頻道政見發表會變成三大黨的角力，小黨其實沒有甚麼機會發聲，更不要說關懷弱勢。

台灣的選舉也改變了，像是公投也是種民主衰退，上次公投沒有電子聯署，很多人可能沒有辦法親自跑一趟投票，我覺得很沒有民主的誠意，因為民眾沒有更多元的討論空間與平台，而現階段的藍綠惡鬥對解決問題沒有幫助，所以我說這是開民主倒車，這種情況下需要執政黨以外的監督。

Q2：若順利進入國會，您最想要推動的前3法案是什麼？或是想促成國會做什麼改變？

台灣的經濟為什麼會整個發展陷入一個瓶頸沒有辦法突破，其中有一個很重要的原因就是中央集權集稅，因為我們把那個營業稅跟所得稅通通列為國稅，然後地方政府就是全部都普遍沒有錢，所以造成各縣市的均貧。

然後，很多事情本來應該由地方來做的，但現在全部通通由中央來做，由中央來規劃來執行 那這個就會導致整個國家更沒有效率，造成地方沒有發展地方經濟的誘因，就不能夠招商創稅，也對地方發展不利。

所以我優先會推動將「營業所得稅改為中央與地方共享稅」，一半由地方包括縣市跟鄉鎮市獲得，地方才會努力去招商創業，然後另外一面也因為有些財稅下放，地方權力才會變大。很多事情其實不應該全部由中央來管，像是鄉鎮型的工業區應該就應該要下放到縣市，因為現在縣市的工業區因為都市計劃沒有下放，所以造成台灣的違章工廠有好幾萬，然後就變成變相的破壞國土。

然後，對地方要設廠的時間配額也有問題，現在地方要變更都市計劃這個部分的時間要拖很長，一拖可能每一個工業區的開發可能都四五年，然後弄到七八年才能夠完成，導致整個產業就沒有辦法跟不上這個產業的需求。

另外，我也會推動「村里法人化」，這也是權力下放的概念，讓村里長有更多發展地方的權力，而且村里長應該要與社區協會整合為一，才能避免雙頭馬車的情況發生，這應該是其他政黨沒有提過的。

台灣過去都只靠製造業、製造中心作為台灣的競爭的一個優勢，但現在香港的地位已經有很大的轉變，台灣應該要學習香港的經驗，去思考怎麼樣去「推動台灣變成亞太金融中心」，有很多東西要跟著鬆綁，現在台灣很多的發展限制，其實來自於政府很多不合理的管制。

Q3：您主張推動台灣「維新運動」，日本的明智維新運動是全面西化，您認為台灣對現今西方強國美國該保持何種態度？

相較烏俄戰爭，最近爆發的以巴衝突造成中東局勢緊張，事實上是歷史的脈絡，美國其實無法預測或是支援，也顯示了美國的全球角色在淡化。

但現在常常講說，民進黨在親美啦、國民黨在親中啦，當然為了保護國家的安全，我們的確需要美國的協助，在短期來看，美國的協防確實是來幫助台灣的。但長遠來看，我們一方面要跟美國合作，一方面也要跟中共維持對話，要維持對話才能夠避免這個雙方擦槍走火。

台灣這邊也應該要努力維護對話這個可能性，至於說未來兩岸要怎麼發展，因為各自有立場，像台灣比較傾向我們是一個民主體系的國家，我們總統都民選了，所以我們國家的前途當然還是要由2300萬人來同意，這個就是我們說的台灣共識。

有一個狀況是，在民主的價值的堅持上面，其實台灣比美國更有影響力，因為台灣畢竟跟中國大陸同文，大家有血緣的關係，基本上如果台灣能夠走向民主化的路線，解決社會的困境，讓人民生活更幸福，如果民主體制能夠達到這個效果，其實對中國大陸會有吸引力的。

所以，在長遠的兩岸未來的和平上，台灣扮演的影響力會比美國要大。

Q4：您曾主張面對中共武統的挑戰，台灣應學習以色列全民皆兵，若台灣真的效仿以色列的全民皆兵，該從何處開始？

以巴衝突爆發後，我還是這麼認為，但我指的全民皆兵是效仿烏克蘭的民兵，從日常訓練做起，可能是趁著假日時進行簡易軍備訓練，或是培養更多自願性的義警、義消及內戰體系，而那些防衛戰、登陸戰這種定生死的事情由國軍負責，因此這些民兵體系要交給國防部以外的單位處理比較好，像是內政部或民間單位。

Q5：此次選舉中，無論是特定選區或是不分區立委，維新黨所派出的候選人背景多元，也有許多候選人沒有從政經驗，想請問此安排有何用意？大眾會認識這些政治素人嗎？

要說知名度的話，這次台灣維新幾個候選人中，稍微有知名度的應該只有我了吧？但像徐百弟（維新黨新北市第一區港籍候選人）過去在香港擔任過20幾年的地方議員（黃大仙區），香港這幾年因為政治因素在很多方面都受到了影響，像香港原本是亞太營運金融中心嘛，但現在多少有些改變。

林百弟歷經過這些民主階段的轉折，他背後其實代表的是對於反抗集權的一個理念，我們推他出來，是想讓台灣民眾看到這一層意義。

回到問題，台灣維新推這些候選人，並不是根據他的知名度，而是看中他們對於從政的熱情、對公共服務的熱情。

Q6：此次選舉的結果會如何影響維新黨？作為維新黨召集人與黨主席，您對維新黨最大的願景為何？

小黨現在很難生存，而我像是一個是孵化的角色，讓更多不同的想法可以被看到。

台灣維新有點像是之前時代力量作為本土的在野監督角色，雖然他們現在有點可惜…（笑）…而我們維新黨最大的定位跟願景，就是監督執政者跟推動改革政策。推動改革政策也是我們積極推動的一部分，像司法改革、地方自治的改革。這些就是不只有監督，而是還包括推動我們改革政策的實踐。

台灣維新12大政見： 一、中央集權集稅導致地方均窮；營業稅所得稅應改為中央與地方共享稅，各分得1/2，以改善地方財政促進在地經濟。 二、推動台灣替代香港成為新的亞太營運金融中心。 三、反對廢鄉鎮市，六都的區應恢復地方自治選舉。杜絕買票黑金，地方選舉應改為政黨比例選出。 四、村里法人化，並與社區協會整合為一，避免雙頭馬車。活動中心產權歸村里，村里社福、長照、幼兒園、環境等得委由村里自治管理。 五、法官應由終身制改為任期制。法官檢察官的任命升遷，須由多元獨立委員會提名，並由民意機關以2/3以上同意任命，以確保司法獨立。 六、整治治安惡化，應成立「網路警察局」專責處理網路詐騙。成立治安委員會，督導警察局掃蕩黑幫及毒品。 七、因應超高齡化，應實施長照社會保險，將外勞看護、長照機構負擔、辭職照顧親人納入長照給付。 八、公有地優先作社宅用地，鼓勵空屋作社宅，擴大囤房稅率；制定「都會區租金管制法」，限制不合理租金調漲。 九、領老農津貼者不需再繳保費。老農津貼應與離農退休結合，成立農地銀行獎勵老農離農，青農方便承租耕作，農業年輕化。 十、應制定鄉村計劃法，成立農村社區更新法人，全面啟動四千個鄉村區更新，成為新農業、綠能養生村。 十一、醫療人權：癌症等重病藥物應允許病人自用專案進口。醫療大麻應依先進國家開放標準，不應剝奪病人用藥。加速新冠疫苗受害者賠償，政府應負免責舉證責任。 十二、推動以國家型計劃進行淡水河流域全面疏浚、整治、復育，使恢復航運、水上運動、休閒及文化的親水功能。

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核稿編輯：丁肇九