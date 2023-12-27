【第三勢力投票指南】小民參政歐巴桑聯盟 高芸婷：我們有媽媽的韌性，不管怎樣的困難我們都會挺過去

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與小民參政歐巴桑聯盟（小歐盟）的不分區第一名高芸婷對談——為什麼決定加入小歐盟？關注哪些領域？如何看待小歐盟的提名策略？

小民參政歐巴桑聯盟於2019年正式成為政黨，成員多為正在養育小孩的父母，以關懷兒童權益為核心，逐漸拓展到職場工作、人本交通、堅韌民防等議題，希望下一代能在更好的環境安居樂業。2018年與2022年，小歐盟曾推出候選人參與議員選舉，但可惜無人當選。2024年大選，是小歐盟第一次投入立委選戰，共推出10位區域及3位不分區立委候選人。

列在不分區名單第一席的高芸婷，現為台灣福佑天使家庭協會理事長。她在取得美國康乃爾大學化工碩士後，曾任竹科工程師，但生產完便選擇離開職場。因為孩子罹患腦性麻痺，而意識到特殊兒童要與社會共融還有很長的路要走，於是下定決心投入政治。她關注早療、特教、長照議題，更在乎兒童人權，期望所有兒童都能獲得高品質的照顧陪伴。

Q1：為什麼決定加入小民參政歐巴桑聯盟並參選立委？

小民參政歐巴桑聯盟是由親子共學教育促進會的成員所發起成立的政黨，我參加親子共學教育促進會已有9年時間，所以就和裡面的媽媽一起共組政黨。而過去我曾投入議員選舉，關注的議題就會比較在地。

這次參選立委，主要是因為立委層級比較能影響到法規。我比較關注特殊族群、身心障礙族群的議題，一旦推動的法案在立法院通過，政策施行效益便能擴及全台灣，進而讓所有特殊族群、身心障礙族群都能受益。如果我只在新竹縣爭取特殊生的早療，那只有這個區域的小孩，得以享有這樣的權益。

我參政的動機，主要是為了孩子。我的小孩有腦性麻痹，雖然我想要帶他出來接觸社會，但卻非常困難。他因為智能障礙，沒辦法理解社會規範，外面的人就會覺得，我沒有好好教小孩，壓力非常大。我之前發現圖書館有分齡空間，6歲以下的區域鋪有軟墊，孩子可以在裡面爬，而6歲以上則是一般的兒童區。

我的孩子7、8歲時還無法行走，卻因為僵化政策，兩處空間都無法使用。這樣沒有彈性的政策，沒有考慮到少數族群，剝奪我們社會參與的機會，於是我便出來參政，努力讓社會對兒童是友善的，這樣我帶著大寶寶出門時，不會有那麼多困難。

Q2：您認同小民參政歐巴桑聯盟的哪些價值？

其實都還蠻認同的，尤其是關於兒童人權，以及攸關爸爸媽媽們的勞動權益，如果照顧品質不好的話，就會影響兒童成長。居住在新竹科學園區這樣的環境下，大部分爸爸的工時都很長，我們也希望爸爸能夠早點下班，幫我們分擔養育小孩的工作。

我們一開始的核心是想為兒童做點事情，不過與兒童權益相關的議題圍繞起來，包括長照、社福、環保或者小民參政方面的政策，最後的目標是要打造一個更適合生存的社會，造福所有人。

在政黨文化方面，我們透過採取扁平化的組織結構、抱持共學精神，確實地落實黨內民主。所謂共學精神，就是如果我不會，可以很直接地說出來，讓會的人來教大家，大家也不會站在「我比較厲害所以我來教大家」的立場。我們就是透過這種方式，累積組織的政治力，實現黨內民主。

Q3：您個人最關注的3個議題領域為何？為什麼？

第一個議題領域是前面提過的，關於爸爸媽媽們的勞動權益。

第二個是兒童權益，親子共學提倡「不打、不罵、不威脅、不恐嚇、不利誘小孩」，我們希望以此作為教養方針，陪伴小孩長大，也希望社會能夠漸漸改變。我們一直覺得，孩子經常受到社會不友善的對待，被要求展現超齡行為，像是在公共場所不能大聲喧嘩，這對幼齡孩童是非常困難的，因為孩子還在學習，沒有完全社會化。

這也讓亞斯伯格症孩童的家長承受極大壓力，因為這些特殊孩童沒辦法控制自己的行為，導致家長不太願意帶小孩出們，進而讓身障族群喪失社會參與的機會。當他們不被社會看見，就會被認為是不存在的群體。家長面臨沉重教養壓力之下，就可能在10年、20年後引發長照悲劇。所以我們應從微小之處建構友善環境，倡議友善兒童的理念。

第三點則是參政平權。自從我們2018年出來參選，就發現參政門檻很高，像我們這種素人小民出來參政，要湊足保證金，或利用鋪天蓋地的廣告宣傳，都十分困難。我們只能慢慢拓展我們的理念，努力爭取認同。

要推動參政平權，地方議會席次應納入不分區代表。《身心障礙者權利公約》（CRPD）其中一個精神是「沒有我的參與，你不能替我決定」，而社會上有很多親子家庭、勞工朋友或是新住民，我們希望議會裡面有屬於這些族群的代表，不要都是老派議員。地方議會可以給不同族群一個固定比例，讓他們有機會為自己發聲，參與政治。

Q4：進入國會後想要推動的3個法案為何？或是想促成國會做什麼改變？

首先，我希望能增加特殊教育資源。現在的政策走向，是逐漸裁撤特教班，把特教生放進普通班，推動《身心障礙者權利公約》所強調「普特融合」的教育環境。但是如果沒有進一步的配套措施，並增強特教職能與人力，普通班老師會不知道怎麼協助特教生，結果讓特教生變成班上亂源，影響一般生的受教權，造成一般生與特教生之間對立。

現在特教生助理員面臨人力不足的問題，常常需要同時協助不同班級的特教生，所以教育資源應在特教生方面做更多考量，減輕第一線教師的壓力。

再來我們很在乎家長的懲戒權，《民法》第1085條規定：「父母得於必要範圍內懲戒其子女。」，意味著家長能對孩童施行家內體罰。現在的爭議在於，《民法》與《兒童及少年福利與權益保障法》（兒少法）相互牴觸。《兒少法》禁止身心虐待兒童及少年，但精神暴力算不算？如果我故意忽視小孩，或請小孩罰站，算不算施行懲戒權？

據統計有7成的兒虐發生在家內，如果要降低兒虐發生比例，不可能不做任何改變，因此我們希望拿掉《民法》賦予家長的懲戒權，但可以預知會受到保守勢力的反對。面對「這樣我怎麼教小孩」的質疑，我們也一直在親子公園現場示範給新進家長，讓他們了解不打罵要如何教育小孩，怎麼做溝通。

第三點是在《性別工作平等法》方面，我們希望推動帶薪親職假。小孩3歲前可以申請最多2年的育嬰留停，並在最初半年期間領取6成薪水。但如果一次只請3個月，就會喪失另外3個月的權益。勞工其實很難確定何時要回歸職場，有些人基於個人、家庭或工作因素，必須盡快回到職場，所以我們希望可以改變成，如果沒有用完最初6個月的權益，能夠累積到之後使用，讓家長可以請假幾小時，或提早下班接小孩，這樣家長在育兒上就變得比較彈性。

尤其特殊兒童的黃金治療期在0到6歲，家長在醫療院所排到治療課程的時間不一定是下班後，有時候是下午，有時是早上。如果有帶薪假允許家長請假幾個小時帶孩子去上治療課，再回來工作，比較能夠延續家長的職涯，否則就需要一位家長離開職場，專心帶小孩復健早療。

Q5：未來若順利進入國會，會考慮在一些議題上與其他政黨合作嗎？

會啊，一定會，我們進去也是少數政黨，所以需要取得其他黨團支持，才有辦法推動議題。我們在立法院最多取得3席，還需要其他50幾位的支持，所以合作是一定要的，也一定是跨黨派的合作。

Q6：小民參政歐巴桑聯盟本次選舉推出的13位候選人皆為女性，您認為這樣的策略，為您和您的政黨帶來什麼樣的優勢與劣勢？

我們認為，只要是關於家庭、親子以及女性政策，我們都有非常深入的了解，也較能推動貼近小民需求的政策。我們政黨內部生育率極高，「少子化在我們政黨是不存在的！」

我們有媽媽的韌性，所以不管怎樣的困難我們都會挺過去。我們想要對社會有點改變，對兒童的未來有一些改變，所以我們以媽媽的身份站出來，先幫孩子把（成長）路上的草弄掉。等孩子大一點時，他們身處的環境就會更好。我們有極強的韌性，就是我們的優勢。

劣勢的部分，因為育兒的關係，我們時間相對零散，必須要照顧小孩忙三餐，只能利用晚八或早八，集合起來開會。

不過孩子會長大，之後我們就不會這麼忙碌，甚至我們的孩子未來也能夠參與政治。台灣已經比照聯合國《兒童權利公約》（CRC），確立兒少可參與地方及中央政策討論的機制，而我們身邊隨時有很多兒少代表能夠提供意見。

雖然我們這次13位候選人皆是女性，但我們並沒有排斥男性，也沒有站在女性優先的對立視角談論議題。我們也希望4年之後，有越來越多歐吉桑成員。

Q7：假若本次選舉結果，小民參政歐巴桑聯盟未取得區域與不分區立委席次，未來您以及您的政黨是否還會繼續投入選舉，或從事政治活動？

當然在選戰過程中，一定是以必勝的心情去衝刺，不太會去想我還有什麼後路。如果你這樣想，就很難帶大家繼續衝，所以比較少討論什麼都沒有怎麼辦。

其實在投入選舉前，我們已經設定好目標，如果政黨得票率達到1%，我們的捐款人就可以抵稅；如果是2%的話，4年後我們不用再投入200萬，等於10位區域立委的保證金；那3%的話，就可以得到政黨補助款2000萬。所以在每一個級距下，我們都略有收穫。

我們選後也確定會繼續組織地方，因為選戰過程中，地方就是你的支持來源，不可能平常都沒有累積，到了選舉才叫他們選我。其實所有大黨也都非常認真經營基層，只是差在選後我們是很有資源去做組織，還是要重新募款。

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核稿編輯：丁肇九