【第三勢力投票指南】台灣團結聯盟 周倪安：本勞外勞薪資要脫鉤、堅決反對跨性別免術換證

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與台灣團結聯盟（台聯）的不分區第一名周倪安對談——他關注哪些領域？如何看待台聯的價值？覺得台聯在立院的角色是什麼？

台聯由已故前總統李登輝於2001年創立，定位自己為「本土派」，距離前次成功進入立法院已經過10年。今年台聯推派6名不分區立委候選人，排名第一的是現任台聯秘書長、曾任第八屆立法委員的周倪安，她從進入李登輝學校，到誤打誤撞在台聯當黨工、擔任立委的從政之路，她該如何引領台聯貫徹阿輝伯的精神，推動讓台灣好的政策？

Q1：在2014年時曾代表台聯擔任立法委員，再次參選的動機是什麼？

希望能夠延續台聯的生命，然後有機會繼續為人民服務，將自己和我們政黨的主張、理念傳播下去。

於公來講，台聯有很多的政策其實都是正確的、好的，沒有繼續把它延續下去，我覺得蠻可惜的。也看到執政的民進黨，這8年來他還是對於我們在講的這些事情，跟我們其實是不一樣的，他們沒有做。而且這是阿輝伯成立的一個政黨，我覺得就是他不見了，覺得很對不起老人家。這是於私的部分。

另外，我覺得台聯到現在雖然小歸小，不過我們各地的黨主委，雖然年紀都比較大一點，可是都很死忠（sí-tiong），還是以這裡為主，只是說比較沒力氣吧。因為我們沒有經費可以做活動。所有的經費都募款來的，也不好募，沒有立委。所以我們也希望再努力看看，可以成功（選上立委）的話，至少自己有一個力氣。

Q2：你認為台聯有哪些你特別認同的價值？

台聯是在2001年成立的，那時候的slogan（標語）是穩定政局、鞏固民主。 因為台聯一開始的初衷就是「台灣心」， 以台灣為主的。

我們的核心價值我覺得一直沒有改變，就是守護台灣、抗共，就是反共。希望「正名制憲」，我們的國家名字用中華民國是不妥適的，應該要把台灣真正的歷史翻出來。

我們希望有一天台灣是一個正常的國家，我們有自己的國旗、自己的國歌。所以我覺得台聯的存在就是希望，我們應該要有一股力量是讓台灣這個國家正常化的。

Q3：目前台聯推出的政策當中，哪幾個是你進入立院後，會優先推動？為什麼？

本勞外勞的薪資要脫鉤

現在我們的最低工資，比方說變2萬7400塊（據《勞基法》規定現行基本工資為2萬6400元新台幣），這樣子叫做台灣人的最低工資，印尼人來到台灣也拿2萬7400塊。他除了這個薪水以外，雇主還要付一筆就業安定金，然後還要給他包吃包住，那請問一下這樣子對本勞公平嗎？這些外勞他在他的國家一個月只有新台幣1000塊到3000塊不等的薪水，他來到台灣領跟我們一樣。

其實這個政策我們講很多年了，這次如果有機會進入，我們仍然會繼續push，因為現在台灣自己勞動力也不足，又少子化那麼嚴重，如果再繼續這樣的話，雇主會想說我請外勞怎麼這麼麻煩，勞工不足那我就關。最後是誰的損失？也是我們本勞的損失啊。

你必須要降低他們的薪水。政府收完就業定基金用在哪？現行的制度下，不但是外籍勞工沒有被保障到，然後本籍的勞工也沒有被保障到。如果要引進應該要各自保障，例如廢除仲介，或是比較不妥善的制度。然後，本勞要增加薪水，比如說新進員工（現領）2萬7000元，保障他三年之後一定會領到3萬塊， 這樣是不是有鼓舞的作用？

反對免術換證

台聯主張要變性一定要先經過變性手術，才可以變更性別。不可以用口頭的方式，或是說只有兩個醫生、精神科醫生鑑定，就可以去換到身分證，然後就可以去女生廁所、去泡女湯、去參加女子組比賽。

對女生來講，你跨過來就是女性權益嚴重的受損，甚至她可會有不安的情緒，這樣子我們不能接受。 我們也用很簡單的口號，就是「把女廁還給女生」。 你有沒有考慮到有小孩子呢？小女孩呢？因為廁所都走來走去， 發生不好事情的可能性有沒有機率會增加？

我覺得順性別的人應該還是比較多，本來一定是比較多的，尊重這些跨性別的人沒有錯，我覺得在這個環境的許可之下，你可以去多做一些讓他們舒適的政策、建設，我也同意。但是你不能去掉女廁所，不能影響女生的專屬的空間。

老實說在台聯裡面，關於同志議題我們有兩派，年紀比較大的其實是反比較多，然後比較年輕輩的就是覺得都可以，所以我們並沒有很明確的提出我們到底是反還是支持。但是這一次免術換證的事情，其實比同志婚姻還要更嚴重。

就同性議題而言，我覺得他們要自由就給他們自由，但是免術換證我是堅決反對，我覺得需要有個公開討論的一個機會。

陸一特補償

國家應該要以比照那當時候的戰士授田證的方式，補償這些陸一特的這些弟兄們。如果還在的，一個人補助20萬元；如果不在的就補助他的遺眷10萬元。

警消退休比照軍人制度

警消的陣亡率比軍人還高，每次傷亡一出來，就會看到他們說要組工會，但我們就覺得這個不妥。組工會第一個會聯想到罷工權，但是這種工作其實沒有罷工的空間。把他的退撫制度弄好，讓他安心的工作，也是一個政府應該做的事情。

Q4：台聯近十年沒入立法院，你認為在經歷疫情和國際局勢的變化後，台聯有什麼與泛綠政黨或其他第三勢力不同的優勢，可以爭取選民的支持？

我覺得台聯跟其他小黨有一些不一樣的地方。我們年紀比較大，代表我們比較有經驗。像基進好了，他們沒有人有國會經驗，但是台聯有。然後像綠黨，雖然上次拿到三十幾萬票，真的很不錯，可是他們完全沒有國會經驗，甚至議員就只有兩個。

我們其實還蠻大愛的，不會說只為了台聯。 我們提出一些政策比較偏右，可是也知道像有一些台派，其實是比較偏左的，也應該讓他可以生存啊。小黨像我們小而美，我們就這麼小的地方，所以我們的親民度就會比較高。

過去每次都講抗中保台，我覺得現在已經講到爛了，年輕人這一輩好像已經不太相信了。我們只是希望大家來認同台灣，然後我們願意保護台灣，我覺得這是身為台灣人必須要有的一個態度，台聯是其中一個。我覺得就是因為有阿輝伯的精神帶領，所以我們也是盡量做任何可以讓台灣好的政策。

Q5：如果成功進入立院會與其他政黨合作嗎？會針對哪些議題、與誰合作？

每一個議題都有機會，在協商的時候要搬出來。我們這幾個議題，其實那幾個政黨都不太一樣。 一個黨團由三個人組成，這個其實很難講，但說我們會不會跟誰合作？其實這是我們的政見，我們會努力來兌現，也努力去說服別人或提案。

Q6：以現在的情勢，如果到時候立法院藍綠不過半，台聯進入立法院後會扮演什麼角色？可以發揮什麼作用？

一定就是為民喉舌啦。多做一些就是對我們國家、社會有意義的事，也包括一些教育的改革，應該要多多琢磨。

現在看起來其實民眾黨、國民黨一定會有黨團，所以其實藍色已經兩個黨團了，那民進黨他一直喊三票民進黨其實只有一個黨團而已。所以未來協商的時候，其實是一對二的，我覺得這其實是很不利的。那倒不如說，台灣基進也一個黨團、台聯也有一個黨團，那就會變成三個黨團對兩個黨團。

政策上可能比較偏綠？大部分是這樣。不過現在我覺得有些轉型正義的事情，民進黨如果沒有很在意要做的話，其實我覺得台聯是一定會去做的。我要讓我年輕人知道，過去威權是曾經如何的不公平，然後我們不希望這個事情在未來還要發生，所以我們要預防。

到了立法院之後，要做的事情很多很多，但我希望至少開始可以重整一下我們的政黨。在我們有經費以後，可能可以有機會把大家找回來，或是有一些新血、年輕人也來參與我們，可以擴大我們的面。

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核稿編輯：丁肇九