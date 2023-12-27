【第三勢力投票指南】台灣基進 史惟筑：台灣需要文化解殖，像是金馬獎就該從「華語框架」解放

文：黃筱歡、王祖鵬

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與台灣基進的不分區第一名史惟筑對談——他為什麼決定加入台灣基進？關注的議題有哪些？想促成國會做什麼改變？

台灣基進於2020年首次以政黨身份投入國會選舉，當時推派候選人「3Q」陳柏惟，當選台中市第二選舉區立委。不過陳柏惟在2021年10月遭到罷免，台灣基進也失去在立法院的唯一一席。這次提出24席區域立委、7席不分區，台灣基進力拚政黨票突破5%，以再次進入國會。

綜覽各政黨的不分區名單，通常集結不同領域的專業人士，財經、醫療、政治等專業並不稀奇，但有沒有一個政黨，敢將文化產業代表排在不分區第一名？

有的，並且還是女性。

位列台灣基進不分區第一，史惟筑在法國里昂第二大學取得文學與藝術博士，現於中央大學法文系教授電影美學、當代視覺藝術。文化向來不是熱門的政策牛肉，台灣基進此舉有何用意？是否能在這次大選發揮關鍵的催票作用？《關鍵評論網》與史惟筑有了以下的訪談。

Q1：為什麼決定加入台灣基進，並參選立委？

我在法國讀書的時候，在聲援西藏的活動上認識王興煥（台灣基進現任黨主席）、陳奕齊（台灣基進創黨人），之後關係會比較緊密，主要是去抗議葉金川那次。

那是在馬政府任內，當時的衛生署長葉金川以「中華台北」（Chinese Taipei）這樣自我矮化的名義參與世衛年會（WHA），我們聚集在日內瓦抗議，這件事後來新聞鬧得蠻大的，葉金川也此下台。

2016年回來台灣後，我一直有參與台灣基進的外圍活動，他們其實也一直叫我出來參選。但因為上次（2020年）選舉我才剛到大學任教第二年，學校有六年條款，助理教授一定要在六年內升等成為副教授，當時想先準備升等，等經濟穩定一些再出來選。

其實今年系上還在審查我的升等申請，可是我看這些朋友，他們每次選舉都是當最後一次在拼，如果這次得票率沒有到3%、沒有政黨補助款，那未來也就沒有台灣基進了，因為真的就是沒有錢了。所以沒有什麼再等四年、等我升上副教授，我也想在大家在拼的時候，跟著一起拚一次。

Q2：你最關注的議題領域有哪些？

把我排在不分區第一席，有文化上的任務，就是該怎麼做台灣的「解殖」。

我是念電影的，我思考的是有沒有文化的形象（figure），特別是電影的、歷史性的圖像，能夠跨越政黨輪替，代表台灣一種在地的、國族的，且具有政治、文化啟蒙、身份認同或是反抗意識的形象，甚至是共通的美學特性，可以顯於影像、藝術的再現。

台灣的文化到底是什麼？又該怎麼思考台灣的文化、台灣的歷史？我們現在的環境，跟我們的歷史完全分離，所以才會造成認同錯亂，而轉型正義跟文化息息相關，其實，我們有很多可以做的轉型，例如金馬獎。

金馬獎最早是政治出發、主要推行國語電影的獎項， 而且是從「金門」與「馬祖」取名，金馬獎原本有這樣的歷史與政治，現在難道沒有了嗎？

我認為金馬獎是以華人為主的獎項，什麼叫華人？香港的華人、新加坡的華人、美國的華人、中國的華人等等，從此來看，這是在討論血統嗎？而金馬獎所謂的華人，投射而出的文化共同體又是什麼？是中華民國的文化想像共同體嗎？

我反對廣義華人辭彙的概念，這是一個血緣、中國霸權、中國文化的概念，為什麼不把自己從華人共同體的的想像解放？ 將視野放大至整個亞洲？金馬獎未來應該是能擴大至整個亞洲，包含印度、伊朗、日韓等等，這也是我們要談的「解殖」。

我或是基進黨的核心思想，就是從解殖延伸，希望能從「華語」的框架跳脫，我認為金馬獎還不夠國際，就在於華人不是國際。而且，金馬獎不只不夠國際，還帶著種族歧視——它用血統區分，就是種族問題，我認為金馬獎應該要去除「中華」這個概念 。

我並沒有要取消這個獎項，但大家可以討論，解離中華框架之後的定義與發展，我認為這也是轉型正義的環節，如何讓它變成更正義、更公平的獎項，非常重要。

Q3：進入國會後，想要推動的前3法案是什麼？或是想促成國會做什麼改變？

第一個我們要推動的是國防「10+1」。「10」是將台灣現有的法律，包括在《刑法》、《兩岸人民關係條例》中，較能防止中國滲透、對抗認知作戰的法條找出來，修正並強化這10條法律的法律功能，來杜絕中國的入侵、滲透。

「+1」的部分就是《代理人法》，我們2019年的時候其實已經草擬了法案，那時想透過民進黨的立委帶進國會，可是這個法案後來被冷凍。如果未來我們能進入國會，當然是希望強力的推動，民進黨有推同樣重視中國滲透的沈伯洋，但單靠一個沈伯洋不夠，我們一定要一起進入國會，防止中國對我們的侵略。

第二就是青年未來，我們希望在產業轉型還有青年發展法這方面我們可以著力，台灣邁向老年化社會，產業沒有轉型，中年、青年的人口其實承載著很大的壓力。

第三是轉型正義，這是跟文化相關的，轉型正義在國外已經做得很久、做得很好，法國以前曾被納粹維琪政府統治，現在會在發生不幸的歷史事件前立一個牌子，告知這裡在二戰期間有多少小孩子被帶去集中營，轉型正義就發生在生活當中。可是我們現在還差很遠，我們所處的環境跟我們的歷史是完全分離的，滿街都是中山路、中正路，才會造成認同錯亂。

轉型正義不只是空間上銅像、中正廟的移除，很重要的是要走向和解。大家都說轉型正義是清算鬥爭、撕裂族群，但我覺得大家都搞錯重點了。我們共同經歷了白色恐怖，就一定有人是加害者、受害者跟倖存者，這些人一定要彼此認識，一定要有對話溝通的機會，對話開始我們才能知道，我們要如何原諒，或者不原諒。

促轉會已經解散，我們到底知道了什麼？過去說要解密的文件，我們現在還是不知道加害者是誰。這些人不斷凋零，一個一個過世了，轉型正義這件事一定要快點做。

Photo Credit: 中央社

Q4：這個黨有什麼你特別認同的？假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

我最認同的台灣基進的價值是，台灣要獨立，台灣要成為一個正常化的國家。我在國外的時候才知道，拿台灣護照進不了世界衛生大會的會議，而台灣不能加入世界衛生組織，SARS發生時即便通報，也沒有人會理我們。因為我們沒有國家身份，我們是在中國的框架下，國際資源也是給中國。

現在國際局勢的確是台灣步入正常化國家的一個好時機。國際過去因為經濟跟中國比較靠近，但現在又重新洗牌了一次，是民主陣營對抗中國、北韓、俄羅斯，那這就是我們的機會。

我覺得政治很重要的就是一個協調、溝通跟妥協的過程。舉例來說，要不要講金馬獎轉型這件事，我們也有討論過。黨說我們要提，但我知道大家心中對金馬獎的看法，說出來可能會流失很多選票。我們不斷討論、測試，最終還是講出來了。

Q5：會考慮在議題上和其他政黨合作嗎？

我覺得重點不是看黨，還是看這件事對台灣有沒有利。最近才有一個民間團體希望推動《學校供餐法》，來找我們支持，雖然背後好像是國民黨提的，但我們也支持。

我們不是很清高的說要「超越藍綠」，但國民黨目前沒有什麼法案我們看是對台灣有利，他們就是希望開啟服貿、讓中國歷史重回課綱，沒有在替台灣人想。

而民進黨我們認同它是以台灣利益為優先的一個執政黨，可是當這個政黨大、需要更多支持的時候，勢必會在一些政策上面妥協。我們只是小黨，在理念上可以踩得更死，進入國會之後，民進黨如果被施壓、想妥協，我們可以把他們往前推，民進黨不敢扛的，我們來扛。

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核稿編輯：丁肇九