【第三勢力投票指南】人民最大黨 余新造：人民最大、天下為公，人民的意見就是我的政見

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與人民最大黨的立委候選人余新造對談——為什麼決定加入人民最大黨？關注哪些領域？

採訪當日，一踏進位於青島東路三樓的黨部，映入眼簾的是傳統的大型木製家具、牆上赫然躍目的是斗大的「人民最大」。

人民最大黨，黨如其名，中心主旨就是「以民為本」。

創黨的許榮淑女士恰好與其黨部成員正在泡茶，向來有「台灣阿嬤」的她再三強調，人民最大黨的創黨中心思想是根源自孫中山先生的「天下為公」理念，人民最大黨最大的主人是全體的國民、管理國家大事的是全體國民、享受平等幸福快樂的也是全體國民，因此她最大的心願就是沒有戰爭、世界和平、人民最大、天下為公 [註]。

聽起來很宏大美好的理念，究竟該如何落實在實際行動呢？人民最大黨在2012年推出了10位區域、不分區2位候選人，雖沒有獲取席次，但也有共計將近10萬票的支持。

這次訪問的對象，是挑戰臺北市第三選區（中山、北松山）的余新造，他是一個政治素人，與人民最大黨黨主席許榮淑女士相識於教會。有感於許榮淑女士的政治理念，因此毅然決然投入選舉，希望自己能夠前進國會。

Q1：為什麼決定加入人民最大黨並參選立委？

余新造原本從事為社區鄰里裝設網路的專案經理，後蒙神恩典也考取了牧師的執照，成為教會牧師。他最喜歡自稱自己為一個販售快樂的男人（a man who sales happy），他畢生最大的心願與目標，就是讓每個人都快樂幸福。

余新造坦言，「現在很現實的狀況，就是現在的社會，基本上是『四不一沒有』——不健康、不幸福、不快樂、沒有錢」，因此他想要推動「幸福工程」計畫，提供128堂免費的線上課程，讓有需要的人可以改善自己的邏輯思考方式、培養一個人具有改善自己生活的原動力。也就是說，他以人為本的理念原形，與許女士的政黨不謀而合，因此就承擔下了參選的重責大任。

余新造表示，他個人非常欣賞國父孫中山先生，因此也希望以其為禮德典範。其中，他最欣賞的特質是「誠信」，因此他希望能夠加入國會扭轉政客凡事信口開河、卻無法對政策負責的謊話歪風。

Q2：個人最關注的3個議題領域，未來想推動的相關法案有哪些？

余新造認為，目前有三大核心課題是他最關注的領域，分別是：教育、兩岸危機、健保自費項目。

「所有的問題，都出在『觀念不通』，如果觀念可以通就滿面春風」，余新造接著說，「所以，重點在教育，教育做得好，人生沒煩惱。舉凡各式各樣的社會難題，都是教育失敗，例如兒童教育失敗、社會教育失敗，導致現在的人連禮義廉恥、四維八德都不重視。導致一個人搞不清楚他自己人生的目標、不知道自己要做什麼？」。

余新造認為，一個沒有能力讓自己做讓自己感到快樂事情的人，都會過得迷迷糊糊。而要怎麼樣讓每個人都快樂呢？他舉例，根據研究，公認最聰明的愛因斯坦終其一生僅開發腦力5%，如果能透過教育喚醒全台灣「沉睡的巨人」，台灣將會變成超強的國家。而且，他打算透過線上和線下的免費課程，來開發大家的潛能，讓大家的執行力可以大幅提升。

另外，秉持著人民最大黨的初衷，關於兩岸議題，余新造希望兩岸能夠和諧共處、世界一家，甚至不僅是兩岸關係，他希望全世界都可以聯合起來，變成一個巨大的和諧體。對此，他以鄰里關係作為舉例，「比如說，一個里有8000人，兩個里就超過萬人，如果大家都可以互相聯合起來，我們就會變超強」。

當我詢問余新造，為什麼希望大家聯合起來？聯合起來後又要往哪裡前進？「我們要比照漢唐盛世，合一帶來富興、團結才有力量。所以你看，國民黨有國民黨自己的理念、民進黨有民進黨自己的理念、人民最大黨有人民最大黨的理念，所以我說，我們現在不要分什麼黨了，我們都是一體的，我們真正的競爭者是韓國、美國、日本，炮口一致對外，那才有力量嘛！」

余新造回應我的問題，接續著說，「所以你也不需要認同我，我也不用認同你，我們認同我們的國父吧！國父怎麼想我們就怎麼想、國父怎麼做我們就怎麼做，如果國父知道我們現今這樣的情形，他肯定會從墳墓裡跳出來說，『我為你們拋頭顱、灑熱血』，結果是這樣的情形。」

最後，余新造與我分享了他對健康政策的想法，他主打的政策就是「65歲年長者植牙免費」，原因是因為牙齒相關的自費醫療太貴，導致許多老人家無財力裝牙、影響到營養吸收。若無適合財源，希望可以透過刪減健保其餘疾病項目支出來負擔此項政策。

Q3：進入國會後，想促成國會做什麼改變？

由於人民最大黨從創黨至今，都還沒有辦法將候選人送進國會，對此余新造坦言，目前並沒有想太多「改變」，只希望能夠盡全力打一場選戰。

Q4：假設你想做的事情和黨的意思有落差，你要怎麼做？

余新造坦言「人生不如意十之八九」，政治向來是折衝樽俎，人民最大黨的核心宗旨就是人民最大、天下為公，所以他會以人民的聲音最為優先。此外，他也再次表明，「人民的意見，就是我的政見」。

Q5：會考慮在議題上和其他政黨合作嗎？

余新造說，因為目前人民最大黨並沒有任何席次，如果有與其他政黨合作的機會，當然要整合小黨來縱橫連勝，以具有話語權奪取席次，進而落實自己的政策，因此他會與其他政黨合作。

註解

許榮淑當天並沒有接受正式採訪，而是以口述補充。

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核稿編輯：丁肇九