【第三勢力投票指南】中華統一促進黨 丁炳仁：「統」在台灣變成不好講的東西，但統其實就是「合」

每次大選除了總統票和區域立委，也會有一張看起來「落落長」的不分區政黨票，例如這次大選就有16個不分區政黨，但你真的知道他們是誰？倡議的是什麼嗎？ 關鍵評論網特別為您訪問扣除藍綠的14個不分區政黨，讓您更加了解他們的特色和立場，在這篇文章，我們與中華統一促進黨（統促黨）的不分區第一名丁炳仁對談——他關注哪些領域？怎麼解讀台灣統派陣營的訴求與光譜？又會如何回應一般人對統一的「誤解」呢？

坐落在台中市文心街與麻園頭溪之間，走進丁炳仁董事長的辦公室會看到各個不同的招牌，從多媒體公司、地政士事務所，到意外事故處理善後相關的協會皆有，辦公區域也放了補光燈、綠幕等設備，據他的同仁說，等等要幫其他人拍攝宣傳影片。

從手足舞蹈的活力與中氣十足的講話來看，完全感覺不出來丁炳仁已將要65歲，過往幾十年間他曾主持過包括李登輝、連戰、陳水扁、楊秋興、林佳龍等等，不分政黨大大小小的選舉造勢活動，他開玩笑說「（活動時）都是我叫他們站哪裡他們就要站哪裡」，而丁炳仁主持時候的激昂風格，還曾被媒體封為「激動哥」而紅極一時。

也是因為這樣看習慣各種大人物在身邊來去的生涯，丁炳仁十年前第一次在宮廟慶典活動遇到張安樂時，那種誰也不怕、談笑風生的個性讓張安樂印象深刻，從此結下不解之緣，從每場活動指定主持人，到今日統促黨內的重要角色，更連續兩屆選舉出現在不分區名單之上。

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Q1：二次代表統促黨競選不分區立委，決定掛名參選的原因是什麼？

其實我明年就要65歲，老婆跟我說「你已經是花甲之年了，人生好好過行不行」，但我認為因為台灣現在處於混亂、政局動盪之下，有能力的人必須要站出來。

丁炳仁表示，自己曾提議讓年輕人參選，但統促黨主席張安樂認為現在年輕人的論述和價值觀，可能沒辦法真正有「愛台灣和這塊土地」的情懷。「像是我們看《梅花》、《八百壯士》、劉家昌等等的都會非常感動」，丁炳仁說。

而這一次統促黨也是主張「和平統一，安居樂業」。

「我們不要打仗，誰喜歡打仗？」丁炳仁認為台灣經不起戰也沒本錢戰，雙方兵力太懸殊，也像自家人左手打右手。「現在兩岸兵凶戰危，就是被美國和日本這一些政客還有國家利益所左右」，丁炳仁相信如果能跟對岸多交流，就能夠跟他們和平、合作，「我們希望能化解雙方兵戎相見的戾氣。」

丁炳仁指出，現在的戰爭沒有贏家、只有破壞，傷人一千也自損八百七百，所以統促黨支持統一，但「統一」常被當前的政客操作到代表「侵略」的意思，「但我們講的其實是『共同繁榮』」。他舉例，早期要是沒有台灣也不會有大陸，從資訊、人文到人流物流金流的交流，其實對岸也一直發出訊息：只要你回來就分家產。

Q2：最關注的三個議題領域是什麼？如果當選會想要推動哪些事？

若是能當選立委，丁炳仁認為教育、長照、文化會是三個他最關心的領域，而其中最重要的就是教育。

丁炳仁表示，教育是台灣社會最重要的基礎，希望能推動教育改革，恢復中國五千年的文化傳承。舉例來說，丁炳仁主張當選後要推動讀經——從四書五經延伸到四維八德、禮義廉恥和五常的教育，讓孩子能更有禮貌。

丁炳仁指出，過往蔣介石將大陸的菁英帶到台灣，所以那時候中國文學都要「看台灣」，但現在對岸已經厲害到讓我們汗顏。

丁炳仁也批評，相較於自己小時候所學的生活與倫理，現在課綱裡面的生理健康教育，直接教學生使用保險套，「你願意讓他那麼早性開放嗎？」丁炳仁認為，如果下一代的子孫在不好的環境裡接受教育，他長大後的價值觀會被扭曲，「我們最擔憂的就是這一點。」

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「台灣不是沒希望，其實還是有幾盞燈亮著，沒有全滅啦」，丁炳仁舉例，像是王財貴教授的讀經班就是一個正面的例子，統促黨也有在招募教育界的人士，「唐吉軻德、愚公移山、夸父追日你自己一個人可能沒辦法，但還是有很多覺醒的人。」

丁炳仁說，他會真正大力推廣振興古文化，而不只會開支票，「這些政客都這樣，我不是政客，我只是簡單的一個平民百姓。」

問到會不會在這些議題與其他政黨合作，丁炳仁表示「當然會」，畢竟統促黨的力量太小，團結力量大，會尋找有「正確觀念」、願意帶領人民百姓邁向康莊大道的政黨合作，「如果民進黨是很好的黨，我們也可以合作呀！」他笑著回答。

Q3：怎麼看待新黨與統促黨之間的差異？如何回應外界對「統派」的質疑？

丁炳仁認為，新黨早期吸收了許多優秀人才，包括趙少康、郁慕明等人，新黨早期就像是國民黨的側翼，雖不在體制內，但卻行編制內的工作，而統促黨與新黨也是友好的黨，郁慕明與張安樂也是好朋友，會聯合舉辦活動。

丁炳仁分析，新黨是個比較知識的黨，有較多知識分子，而統促黨則是比較偏向「地方人」的黨，兩黨黨員屬性不太一樣，「但新黨現在在『地推部隊』上的號召力比較沒有了。」

此外，丁炳仁也提到一個現象：有些人認識張安樂但不知道白狼，有些人知道白狼但不認識張安樂，也有很多人不知道白狼張安樂有個統促黨，講出「中華統一促進黨」七個字有些人也不在意，「所以我們的策略，是要讓更多朋友知道。」

針對「統派」這個標籤的負面印象，丁炳仁也有一套解讀：「統」在台灣好像變成一個不好講的東西，但統其實就是「合」，合作、合氣。

丁炳仁解釋，統促黨希望的其實就是雙方多交流、多溝通、多往來、多學習，維持和平統一、安居樂業，達到共榮。針對獨派的批評，丁炳仁反問「台灣的價值是什麼？台灣的價值就是要活下去。」他舉例服貿簽署時，自己看到內容覺得有如得到一張「藏寶圖」，索引上面的行業可以通往寶藏，「但我們竟然不要，大家寧願往沙漠中去找水。」

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我當選的話，會去跟大陸那邊的人好好坐下來

擁有數十年輔選經驗，丁炳仁認為台灣選舉策略大致上都沒有改變，包括地方組織戰、制式宣傳手法、推明星人選、開政策支票，以及「用錢買」的習慣，其實一直以來都很類似。

關於「中國議題」對選舉的影響，丁炳仁反問「台灣能稱為一個國嗎？台灣就是一個省份，中華民國，台灣省」，除了原住民，現在人的先人都是從其他省過來的，「前人種樹，後人乘涼」。

丁炳仁形容，中國的兩顆明珠就是台灣跟海南，就像身體的一部分，你難道會跟你的腳說「你不是我的腳」嗎？「大陸他承認統促黨在台灣是維護和平、推動和平的使者，」丁炳仁說，「我這次選舉敢站出來就是一個態度，代表在台灣還有一顆心在，願意維持和平共榮的安居樂業。」

丁炳仁感慨，有些年輕人看到棺材眼淚才會流，「我當選的話會去跟大陸那邊的人好好坐下來，表示台灣大多數人心目中嚮往的，就是要和平不要戰爭。」

政府辦不到，因為他們包袱太大，但我們有管道，我們沒有框架，我就是一個孫悟空，繞繞天宮……只要雙方可以好好談，不一定要兵戎相向。

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核稿編輯：翁世航