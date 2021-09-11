【圖輯】2001年9月11日的每一分鐘，都令美國人心碎不已

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911事件屆滿20年，我們用以下照片，見證令美國人永遠心碎的那一天。
2001年9月11日，美國本土遭受恐怖攻擊，由蓋達組織主導的劫機事件，使兩架客機撞擊紐約雙子星大樓、一架衝向國防部所在的五角大廈，另外有一架則在乘客的阻止下，墜毀於賓州郊區。
這起令世人震驚的911事件，連同劫機份子一共帶走2996條人命，是繼二戰珍珠港事件後，對美國造成最大傷亡的襲擊。
如今，911事件屆滿20年，我們用以下照片，見證令美國人永遠心碎的那一天。
2001年9月11日，美東時間上午8:46，美國航空11號班機撞向世貿中心北棟，隨後聯合航空175號班機於9:03衝向南棟，引發劇烈大火與爆炸。
兩棟大樓不到兩小時內，陸續化為塵土，從紐約的天際線中消失。
上午9:37，另一組劫機者控制美國航空77號班機撞入五角大廈，不僅機上64人全數罹難，也造成大廈內125人喪生。
第四架遭劫持的飛機是聯合航空93號班機，機上乘客和機組人員得知世貿大樓遭遇恐攻後挺身反抗，企圖從劫機者手中奪回駕駛艙控制權，飛機最後於上午10:03，墜毀在賓州尚克斯維爾，阻止劫機者的企圖。根據分析，這架班機原先的目的地應該是直擊華盛頓特區。
當時，美國總統小布希（George W. Bush）正在佛羅里達州薩拉索塔（Sarasota）的布克小學（Emma E. Booker Elementary School）宣傳白宮教育計畫，有許多媒體到場採訪。在911事件發生後，白宮幕僚長卡德（Andy Card），當著小學生與在場記者的面，上前告知小布希紐約遇襲的消息，正好被在場媒體拍下，被視為歷史性的一刻。
美國聯邦主要政府機構，包括白宮、國會、最高法院、國務院等，以及聯合國總部都紛紛展開人員緊急撤離行動。
作為金融重鎮的紐約，在事發時出現末世場景，市民四處逃竄、警消穿梭在大街小巷，爆炸引發的粉塵，更是久久無法散去。
原本繁忙的道路與地鐵站，也都一片狼藉。
事後的救援行動，時任紐約市長的朱利安尼（Rudy Giuliani）指揮若定，甚至讓他贏得「美國市長」的美名。
20年過去，當時通知小布希的幕僚長卡德回憶道：「那天的每一分鐘，我都還記得。」而這股傷痛，也是這一代美國人永遠無法抹去的記憶。
如今，雙子星大樓的原址，已被改建為911國家紀念博物館。其中，最醒目的兩個紀念水池，週邊都刻有罹難者的姓名，包括四架飛機上的乘客，都將永遠長眠於此。
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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