【911事件20週年】中東的美國時代（上）：「異教徒」到阿拉伯世界推廣「世俗化」，八大矛盾全面引爆

美國在中東的深度介入（表現為駐軍和巴以和解），加上美國身為基督教「異教徒」，又一直推動「世俗化」，激起區内以伊斯蘭神權為宗旨的反美勢力對美國的仇視。

在911事件20週年前夕，美軍結束20年的阿富汗戰爭，從阿富汗撤兵。此事件標志著「中東的美國時代」的終結。

嚴格地說，阿富汗在地理劃分上更應屬於中亞或南亞，而不是中東。嚴格意義上的中東是從伊朗到埃及，從阿拉伯半島到土耳其的伊斯蘭世界。可是由於阿富汗是東西線（中東－中國）和南北線（中亞－印巴）的十字路口，緊靠中東的伊朗，同信仰伊斯蘭教，故有時也被歸入「大中東」之列。

實際上，當人們討論中東局勢時，也經常跳出「小中東」，而把中東的外圍地區包括進去。當「大中東」成為討論對象的時，北非（撒哈拉沙漠以北的伊斯蘭世界）、東非（紅海沿岸和索馬利亞半島）、高加索地帶（亞美尼亞、亞塞拜然）、甚至中亞和南亞（中亞五國、阿富汗和巴基斯坦）都會包括在內。

中東政局錯綜複雜，既有大量內在矛盾，也有外圍大國勢力，各種矛盾和勢力互相交織在一起，是國際政治最複雜的地區。近代以來，沒有一個國家能真正主宰中東，但美國在從海灣戰爭算起的過去30年裡面，是最接近這個主宰地位的國家。

中東本土的八大矛盾

中東本土矛盾大致上有八大矛盾：

第一，以色列與阿拉伯國家之間的矛盾

從二戰後開始，以色列建國開始，它就是中東最突出的矛盾。這種矛盾一直持續到90年代後期開始才逐漸退居次位。這主要是美國把推動巴以和平進程，作為美國主導中東的核心議程，雖然尚未成功，但也有效地緩和雙方局勢。

第二，伊斯蘭與異教徒（猶太教、基督教）之間的矛盾

巴以矛盾這一個問題其實包括兩種矛盾，它固然有以色列「侵占阿拉伯人土地」的民族矛盾成分；但同樣有宗教矛盾，即伊斯蘭教和異教徒之間的矛盾。後來伊朗取代了阿拉伯國家成為以色列最大的敵人，就是這種矛盾的體現。而阿拉伯人反美思潮，這種矛盾的因素也有重要地位。

第三，伊斯蘭國家之間的教派矛盾，特別是遜尼派與什葉派的衝突

在中東遜尼派佔多數，但並非壓倒性優勢。1970年代末，伊朗建立起神權國家後，不但美伊反目，遜尼什葉兩派的衝突也越加嚴重。1980年代，本質是教派矛盾的兩伊戰爭持續了將近一個十年。

第四，神權與世俗的矛盾

中東的神權國家嚴格來說只有伊朗一個，屬於什葉派。但阿富汗塔利班政權、一度宣佈成立的伊斯蘭國（ISIS）也是神權國家，宗旨就是成立現代「哈里發」。與伊朗不同，他們是遜尼派的神權國家。有神權國家，當然也有沒有能奪得政權的組織：黎巴嫩的真主黨則屬於什葉派的神權組織。哈瑪斯和蓋達組織及「穆斯林兄弟會」，則屬遜尼派的神權組織。

完全的世俗國家則分為兩類：軍事強人的世俗政權，如海珊（Saddam Hussein）時期的伊拉克、穆巴拉克（Hosni Mubarak）時期的埃及、格達費（Muammar Gaddafi）時期的利比亞等，與民主的世俗政權（土耳其）。

至於阿拉伯半島上的世襲的王國（酋長國）則介乎兩者之閒：他們是傳統的遜尼派宗教國家，宗教在國家生活中扮演重要角色，世俗酋長統治國家。

第五，民主與專制的矛盾

在世俗國家內部有民主和專制的矛盾。無論軍事強人政權還是酋長國家政權都稱不上是民主國家。他們的人民有爭取民主的意願，2011年的阿拉伯之春就是最好的例子。

第六，民族矛盾

除了猶太人外，中東有四大民族，阿拉伯人、突厥人、波斯人、庫德人。算上「大中東」，涉及的民族更多。在「小中東」，最特出的民族矛盾就是希望獨立建國的庫德人與土耳其、伊拉克及敘利亞之間的衝突。

第七，阿拉伯國家內部之間爭老大的矛盾

阿拉伯人不但是中東第一大民族，而且分佈在多個國家。它們之間存在爭奪領導地位的矛盾。伊拉克（海珊時代）、沙烏地阿拉伯、埃及、利比亞（格達費時代）甚至現在的卡達都有這種欲望。有的人不但想爭老大，還想一統阿拉伯世界。

第八，恐怖主義與反恐的矛盾

值得指出的是，恐怖主義並非真正的「主義」，它是一種方法而不是一種「主義」：很少人會專門為搞恐怖活動而搞恐怖活動，而是有不同的目的，就是以上六組矛盾的任意一種或數種。

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美國在中東的獨大

中東的傳統「外來勢力」是英國法國和俄羅斯（蘇聯），一戰之前還有德國。美國勢力進入中東是二戰後的事。

美國在中東主要依靠三個支點。首先，在1950年代，土耳其加入美國主導的北約，成為美國進入中東和抵抗蘇聯南下的橋頭堡。其次，美國從1960年代開始，從以往更親阿拉伯的立場轉變，以「道義責任」為理由支持以色列，不斷打造「美以特殊關係」，此舉讓美國得以主導以阿和解。

最後，1970年代，美國和海灣國家的老大（也是中東最大的石油生產國和輸出國）沙烏地阿拉伯達成「石油美元」的協議，即沙烏地同意使用美元為唯一的石油結算貨幣，美國向沙烏地提供軍事保護。此舉不但大幅穩定了石油這種最重要的能源的供應和價格，也讓美元在與黃金脫鉤後繼續成為世界貨幣。

美國也憑著同時成為以色列、土耳其和海灣國家的盟國，從而得以主導中東政治。

值得指出的是，美國在中東的政策一直是現實主義的，並沒有太多的政治理念的要求。某個國家的民主與否並非美國在中東外交的首要考慮。但這不等於美國沒有對中東進行軟實力輸出，只是在中東，美國強調的是推動「世俗化」而不是民主化。

阿富汗和伊朗在70年代都是王國，它們都成為美國的朋友，正因它們當時都在推廣開明的「世俗化」。正如在網上常見的三個阿富汗婦女穿著短裙上街的照片，正是當時阿富汗世俗化的體現。在兩伊戰爭中，美國站在伊拉克的一邊，除了伊朗革命後成立神權政府與美國交惡之外，也有伊拉克是一個世俗政府的原因。

90年代初蘇聯垮臺，美國一國在世界獨大，也開始了中東的美國時代。在這30年來，中東的幾大矛盾相繼唱主角。可想而知，美國和區內反美勢力的矛盾也與中東內部矛盾交織在一起。

最早激化的是「第七類」阿拉伯國家內部的矛盾。伊拉克軍事強人海珊因悍然侵略科威特，開始「統一阿拉伯」的夢想。美國率領盟軍在海灣戰爭中迅速擊敗海珊。這是美國軍隊第一次親自下場參與中東的戰爭，美國也在中東的心臟海灣地區，第一次直接建立軍事基地（此前只在土耳其有基地）。

在海灣戰爭後，「第六類」民族矛盾開始上升。90年代，美國扶持伊拉克境內的庫德人成立自治政府，進一步打擊海珊。

但在90年代，最重要的議程還是「第一類」矛盾，即以巴和平談判。在70、80年代，美國推動的是以色列和阿拉伯國家之間的和解（特別是以色列和埃及），以巴衝突從以色列和阿拉伯國家的衝突，轉變為以色列和巴勒斯坦人武裝之間的衝突。

90年代，美國進一步推動巴以和解，奧斯陸和平進程讓以色列總理拉賓（Yitzhak Rabin），和巴勒斯坦解放組織首領阿拉法特（Yasser Arafat）雙雙獲諾貝爾和平獎。可惜由於種種原因，直到今天和平尚未完成。

美國在中東的深度介入（表現為駐軍和巴以和解），加上美國身為基督教「異教徒」（第二類矛盾），又一直推動「世俗化」（第四類矛盾），激起區內以伊斯蘭神權為宗旨的反美勢力對美國的仇視。

他們當然無法與美國抗衡，唯有使出恐怖主義這招。

這時，中東的外圍阿富汗又被塔利班控制，建立遜尼派的神權政權，還願意以「主權」為擋箭牌，招攬恐怖主義組織。於是遜尼派恐怖主義組織紛紛到阿富汗安營扎寨。這正是賓拉登（Osama bin Laden）在2011年發動911攻擊的大背景。

阿富汗戰爭對中東的影響

美國在受襲擊後理所當然地怒不可遏。小布希（George W. Bush）講話，要求每個地區的每個國家做出決定。「不站在美國的一邊，就站在恐怖主義的一邊」（Either you are with us or you are with the terrorists）。

美國發出「哀的美敦書」（最後通牒），要求塔利班交人，塔利班不肯，等於站在恐怖主義的一邊，於是美軍率領盟軍攻打阿富汗，開始20年的反恐戰爭。

911襲擊是世界歷史中的大事，也是美國的一個轉折點。對中東而言有幾個重點。

第一，反恐，也是「第七類」矛盾，第一次成為中東的主要矛盾。其實中東恐怖主義由來已久，80年代黎巴嫩汽車炸彈比比皆是，但當時沒有人用「反恐戰爭」的名義打仗。

第二，美國迅速推翻塔利班，讓小布希等人燃起了救世情懷。美國不但沒有把阿富汗視為「戰敗國」，還決心在阿富汗幫助成立一個民主政權，花大錢「重建」。這是歷史上第一次有國家作為戰勝國，不但不要求締約賠款道歉，還要自己投入巨資重建，在經濟社會和政治上打造全新的阿富汗，最後足足輸入20年「美國紅利」。這開了歷史先河，也成為日後伊拉克戰爭等的先例。

第三，在推翻塔利班之後，美軍還繼續留在阿富汗「清除恐怖主義」，這也開了美國在中東的先河。與海灣戰爭對比，美軍戰勝海珊後，就很快把主力撤到科威特。

第四，雖然阿富汗只是中東外圍，但美國決心在阿富汗輸出民主，也一併影響到中東。上面提及，美國在中東一向是現實主義先行，推動世俗化為輔，現在換成推動民主，這極大影響了美國的中東決策，也進一步激化美國和中東一些人的矛盾。

第五，攻打阿富汗令美國在中東首次投入大量兵力。除了阿富汗本土，還在中東多國增加軍事基地，加大了在中東的存在。

第六，為攻打中亞內陸國阿富汗，美國還對周邊國家做出妥協，好借路和借基地，（大）中東地區的最重要例子是巴基斯坦。美國還大幅度調整外交方向，最大的受益者就是中國。

第七，美國迅速勝利，也令小布希等人希望一鼓作氣殲滅「邪惡政權」。伊朗、伊拉克等中東國家都成為下一個目標。這樣，就輪到了伊拉克戰爭。

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伊拉克戰爭付出的政治代價

與阿富汗戰爭時得到幾乎全世界支持不一樣，小布希發動的伊拉克戰爭受到極大的阻力。雖然海珊統治下的伊拉克曾涉及七大矛盾中的幾乎所有矛盾，但當時海珊已是「無牙老虎」，矛盾並沒有激化到非鏟除他不可的地步。

擺得上檯面的理由就是海珊在開發「大規模殺傷性武器」，也阻撓聯合國檢查團的考察。然而，「大殺器」當時就沒有充足的證據，雖然嚴格地說，海珊阻撓考察違反聯合國決議是「自己作死」，讓美國找到出兵的理由，但情況並未壞到不可政治解決的程度。

事實上，海珊以前也玩過這樣的「遊戲」，最終也得到解決（所以這次是玩過火了）。最關鍵的是，推翻海珊後，所謂「大殺器」最終也沒有找到，讓大家都質疑美國是「故意找藉口」（美國辯解是被不準確的情報誤導）。

有人認為，美國攻打伊拉克是因為「伊拉克有石油」，暗示美國是要霸占這些石油。這是最經不起推敲的。美國打伊拉克加重建，耗費過一兆美元，要多少石油都買回來了。更何況，美國公司並沒有在戰後開發伊拉克石油上得到什麼優惠，也沒有什麼優先權（反而中國承包了不少油田）。

因此，最合理的解釋，還是在意識形態上，小布希要完成他父親沒有推翻海珊的事業，決心推廣民主和鏟除邪惡政權。

為伊拉克戰爭，美國付上代價極大。首先是政治代價，聯合國安理會兩個常任理事國中國和俄羅斯，固然可想而知不支持，就連法國也不支持。

攻打伊拉克擺明無法在安理會獲得通過，於是美國只有擺出「不需要聯合國安理會重新授權」的理由，意思是伊拉克違反了安理會檢查武器的決議，在那個決議中已授權過如果伊拉克違反就有理由出兵。其他北約盟友也紛紛與美國割席，最後幫助美國的盟友就只有英國、澳洲和波蘭。阿拉伯盟友也紛紛反對（海灣戰爭中阿拉伯國家有派兵）。

其次，和阿富汗情況一樣，美國在推翻海珊後，也沒有把伊拉克當成「戰敗國」，也同樣長期駐軍，於是在阿富汗戰爭外，美國還同時陷入「伊拉克戰爭」。美國還投入巨資重建，建設「民主伊拉克」。美國花費在伊拉克上的錢和阿富汗的錢是同樣量級，都是數以兆計。

再次，阿富汗是中東的邊緣，但伊拉克是中東的中心，又是阿拉伯人，美國出兵理由也沒有那麼正當，於是美軍更多地被視為「占領軍」，引發阿拉伯人更大反美情緒。

最後，伊拉克雖然變成了民主政府，但上臺掌權的卻是人數更多的什葉派。而什葉派的大本營就是伊朗，敘利亞則是另一個什葉派占優的國家。於是三個什葉派佔多數的國家都由什葉派掌權，反而連成一片。

攻下伊拉克之後，美國的下一個目標就是「邪惡軸心」伊朗。

自從伊朗變成神權國家後，美伊就斷了外交關係（有趣的是，伊朗有民主選舉，其實也是個民主國家）；巴以開始和解路線圖之後，以色列和阿拉伯國家的矛盾減少，伊朗就成為以色列最大的敵人（猶太教和伊斯蘭教）。

伊朗還支持反以色列的武裝，根據反恐戰爭的邏輯也是「恐怖主義」組織。最大的問題還是，伊朗要自保，其路線圖和北韓與利比亞等一樣，就是要掌握核武器。相對伊拉克的「大殺器」，伊朗開發核武器當然是「更大的殺器」，但伊朗不是已虛弱無比的海珊政權，美國已陷入兩場戰爭，也沒有能力再開闢戰場，於是對伊朗只能以制裁和施壓。

一些人以「地緣政治」為出發點，說美國駐軍阿富汗是為了「威脅伊朗」。這種說法基本上是「看（地）圖說話」，事實剛好相反，美國同時在伊朗東面（阿富汗）和西面（伊拉克）駐軍，但都沒有把兩地作為發動「伊朗戰爭」基地。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航