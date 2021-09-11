【911事件20週年】重大創傷讓美國人內心集體投向黑暗面，最終以2021年國會山莊暴動作結

當這種直接危及到美國本土的威脅在2001年9月11日出現時，攻擊事件不僅是意料之外，更是震撼了國家體系，因為911事件打破了美國人對於冷戰已經結束、所有危險都結束的理解。

文：Yi-ching Kuai

美國因911世貿中心恐怖攻擊而受創，至今已20年。位於紐約市曼哈頓下城的110層世貿中心大樓，曾經是世界上最高的建築，於2001年9月11日遭恐怖攻擊摧毀。這次攻擊震驚了世界，導致股市暴跌、美國入侵阿富汗；許多人開始質疑摩天大樓可行性和安全性。

由已故美國建築師山崎實（Minoru Yamazaki）設計的獨特摩天大樓被稱為雙子星大樓，自1973年竣工以來就成為了曼哈頓天際線的一部分。兩棟樓標高1368英尺（417公尺）和1362英尺（415公尺），當年啟用時高過帝國大廈，成為世界上最高的建築。

2001年9月11日，蓋達組織劫機者令兩架波音767客機擊撞擊大樓。撞擊引發的火災導，致兩座大樓在兩小時內倒塌。

對世貿中心的攻擊造成2753人死亡。雙子星大樓坍塌連帶摧毀了附近的世貿中心七號大樓，並嚴重損壞了周圍許多建築。

緊接著對世貿中心大樓的攻擊，蓋達組織恐怖分子劫持的第三架飛機攻擊五角大廈，導致大樓部分倒塌。第四架被劫持的客機飛往華盛頓特區，因為乘客試圖重獲飛機控制權而在途中墜毀在田野間。總計有2996人在911事件中喪生。

「贏了」冷戰，讓美國對於本土遭受攻擊的可能始料未及

對於生活在中東或經歷過中東生活的人來說，攻擊事件頻繁，像是日常的一部分；反觀美國，一起恐攻讓舉國震驚，撼動了整個體系，美國之所以一直以來對攻擊事件感到如此事不關己，波士頓大學帕迪全球研究學院國際關係和歷史名譽教授安德魯・巴塞維奇（Andrew Bacevich）表示，關鍵在於是冷戰結束對美國人集體心理的影響。自1940年代末，冷戰定義了整整40年的國際政治。

而在1989年冷戰結束時，美國人以「我們贏了」的結論來迎接冷戰的結束。因為覺得贏了，所以最大的威脅就消失了。所以在1990年代，美國宣稱自己是世界第一的超級大國，按美國前國務卿歐布萊特（Madeleine Albright）的說法，是「不可或缺的國家」，開始無法想像世界上能有任何事情可以直接威脅到美國。

因此，當這種直接危及到美國本土的威脅在2001年9月11日出現時，攻擊事件不僅是意料之外，更是震撼了國家體系，因為911事件打破了美國人對於冷戰已經結束、所有危險都結束的理解。

震驚的直接後果是反應過度，小布希（George W. Bush）政府展開了被誤導的全球反恐戰爭，最終在伊拉克和阿富汗的漫長而徒勞的戰爭中得到了體現。

911後投向「黑暗面」，最終以美國國會山莊暴動作結

前美國司法部長岡薩雷斯（Alberto Gonzales），在911時擔任當時的總統小布希的白宮法律顧問，現在是納什維爾貝爾蒙特大學（Belmont University）法學院院長。

他告訴ABC新聞：「我在向學生談論911事件時，會先對他們解釋，這確實是一個改變生活的事件。它改變了我們政府的工作方式，它改變了保護美國人民的重點。它改變了美國人今天的生活方式。我們顯然希望美國人盡可能正常地過他們的生活，但要明白我們在一個非常危險的世界中生活和運作，這個世界上有人、組織、團體不怎麼認同我們的生活方式和價值觀。」

美國公共廣播電視公司紀錄片《911後的美國》（America After 9/11）導演麥可・柯克（Michael Kirk），從經濟角度提出了恐怖攻擊引發了一系列行動和變化——軍事泥沼、國內的互相猜忌和種族主義、喪失對機構的信任——煽動者用以破壞民主，實現了賓拉登（Osama bin Laden）分裂和削弱美國的目標。

紀錄片認為，從一開始，美國的反應就自相矛盾：前總統小布希道貌岸然，副總統迪克．錢尼（Richard B. Cheney）處心積慮，後者說美國需要投向「黑暗面」才得以存活。

於是，似是而非的大規模殺傷性武器的主張，合理化伊拉克戰爭；巴格達中央監獄流出美軍虐待伊拉克戰俘的照片；前總統歐巴馬（Barack Obama）被畫成賓拉登模樣的插畫圖片四處流傳；美國媒體對恐怖威脅反應歇斯底里。

2016年，美國人選出了一位在大選獲勝時說出了「我覺得伊斯蘭教徒討厭我們」這樣的話的人當總統，並且對其餘他視為是美國敵人的對象，都說了類似的話。

有鑑於此，前總統歐巴馬的助手本・羅茲（Ben Rhodes）表示，2021年1月6日示威者使用種族主義語言，懷抱從某種晦暗不明的威脅手中奪回美國的幻想，入侵了美國國會山莊的暴動襲擊事件，是911時代的「合乎邏輯的終點」。

Photo Credit: AP / 達志影像

911後創傷心理學迅速發展

此外，由於大規模悲劇事件的發生，創傷學領域迅速發展。

對於911恐攻的心理研究，大多聚焦在創傷後壓力症候群（PTSD）和憂鬱症上。然而研究亦表明，人們所具備的「復原力」（Resilience，心理學上判定從逆境中彈回的能力），可能比以前認為的更普遍。

在一項調查911事件後六個月內2752名紐約地區居民的復原力研究中，雖然許多受訪者，尤其是高暴露度的受訪者，都符合PTSD的標準，但依然有超過六成（65.1％）的研究對象顯示出了復原力。復原力在暴露度較高的個體中沒有那麼普遍，但即使在PTSD上升最明顯的暴露組中，復原力的頻率也從未低於三分之一。

911國家紀念博物館設計者邁克・阿拉德（Michael Arad）說，他永遠不會忘記眾人是如何湧入聯合廣場、時代廣場、華盛頓廣場，大家感覺需要待在一起，需要與陌生人肩並肩，承受著個人的痛苦，卻分擔著集體的悲痛。

他說，紐約是那種讓人感覺自己可以馳行於一切之上、所有東西都伸手可及的城市。但在雙子星大樓倒塌後，那種孤傲的感覺就消失了。他從未見過如此團結的紐約。

20年戰爭到底為了什麼？

巴塞維奇教授說，自911以來的20年裡，美國人「不太容易受到恐怖主義的威脅」。實際上，有些威脅比起恐怖主義更危險，不只影響美國、更影響全世界，例如氣候變遷。

巴塞維奇進一步指出，美國人應該認真反思阿富汗戰爭的結果。阿富汗戰爭是美國歷史上最長的戰爭，以失敗告終，但不是軍事失敗。美國部隊並沒有被擊敗，但離完成指定的任務還差得很遠。

美國未能在喀布爾建立一個可行、有效、合法的政府，未能建立能夠維護阿富汗領土完整和內部安全的有效安全部隊。這些事情美國花了過去20年的時間在做，卻沒有達成。巴塞維奇認為，有鑑於美國投入的金錢與人力，美國真的需要反思，為什麼阿富汗戰爭會像伊拉克戰爭一樣糟糕。但，「可悲的是，美國人民和政治領導人並沒有什麼反思的傾向，」巴塞維奇說。

根據美國疾病控制和預防中心的年度出生數據，現今美國有超過7000萬人沒有經歷過911，還有數百萬人在911時還太年輕，無法理解隨之而來的破壞和蛻變。

但一些對911記憶猶新的人，仍然深受恐怖攻擊之前的重大情報失誤所影響。那些當初響應美國愛國情操呼喚、追捕所謂蓋達組織躲藏在阿富汗的人，現在紛紛質疑2400多名美國士兵的犧牲究竟值不值得。

歷經四位美國總統執政的阿富汗戰爭，加上八年的伊拉克戰爭；上個月以美國軍隊兵荒馬亂的撤退和另外13名軍人死亡而告終，其中有四名軍人與911事件同年出生。

2001年控制阿富汗並為蓋達組織提供避風港的塔利班，現在重新掌權，引發人們擔心阿富汗將再次成為恐怖主義基地。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航