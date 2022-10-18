中共二十大：習近平試圖重塑世界秩序，美國將如何改變對華政策？

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拜登政府這次對中共的高階晶片和晶片製造設備祭出非常嚴格的出口禁令，還把長江存儲等30家中共公司列入未經核實清單，是總算被動回應越來越惡化的情況。幸好中共的半導體實力和美國依然有很大的差距，此禁令一出，中共將難以達成科技自主的重要目標，將於和美國的科技競爭中再度大幅落後。
中共召開了第20屆全國黨代表大會（中共二十大），這次最受全球矚目的當然是習近平正式打破了改革開放後，中共最高層的政治繼承規則，要展開其第三個任期。而中共在他第三任的統治下，各界也毫無懸念地認為對內會更加高壓獨裁，對外更為封閉、好戰。同時和美國與西方國家的關係會更緊張。
那麼身為自由世界領導者的美國，對於這樣一個已經確定大幅轉向、公然號召反美國的國家集結、試圖重塑世界秩序的獨裁政權，已經有一套反擊的完整戰略了嗎？
若從拜登（Joe Biden）政府剛正式公布的國家安全戰略報告內容，和到今（2022）年9月為止的具體作為來看，答案恐怕令人非常擔心。
幸好10月第一週美國商務部公布對中共高階晶片的相關禁令，可以說完全突破了拜登政府所設下的防禦性、避免衝突並在特定領域尋求合作的中共政策框架，但這個非常具有殺傷力的大動作是否之後能成為常態，還是只是拜登政府迫於中共半導體業這一年來接連的突破、只是偶一為之，還需要繼續觀察。
但面對外強中乾、國內危機四伏的中共，從拜登政府的國家安全戰略報告或是其他國安外交團隊官員關於中共的公開發言來看，拜登政府對於中共行為的根源，始終沒有夠深刻的了解，對中共惡行的描述也流於片面，因此其所提出應對中共挑戰的解方完全缺乏一些重要學者所建議的關鍵元素。
扣掉是個顯眼例外的晶片禁令先不談，連應對眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台所引發短暫的第四次台海危機，美國的反應都明顯相對溫和，之後拜登還主動表示要在11月G20的場外和習近平首次當面會談。而中共為了報復美國政府無法阻止裴洛西訪台，在8月5日由外交宣布了「三項取消、五項暫停」，其中便包括了美國非常重視的恢復高層軍事交流和氣候合作。
拜登政府非常重視要恢復高層的軍事溝通，是因為不論是國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）、國務卿布林肯（Antony Blinken）的發言，還是剛公布的國家安全戰略報告中，都持續強調美中的競爭不能造成衝突升高，而恢復雙方軍方最高層的溝通甚至最高領導人的定期接觸，便是防止競爭滑向衝突的「護欄」。
專題下則文章：
中共的時勢英雄觀：中國選擇了習近平，還是習近平選擇了中國？
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